Vila Galé celebra a mulher e a Amazónia: um novo destino de sonho com alma portuguesa

Há marcas que fazem hotéis. E há marcas que constroem histórias. A Vila Galé acaba de assinar mais uma – desta vez na Amazónia, em Belém do Pará, onde o novo Vila Galé Collection Amazónia nasce como um símbolo de sofisticação, cultura e sustentabilidade no coração verde do Brasil. O Concerto de Homenagem à Mulher, em parceria com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, serviu de pontapé de saída para esta nova etapa, unindo dois mundos através da música e da arte, e reforçando o compromisso do grupo com a valorização da mulher.

Entre rios, memórias e poesia: nasce o Vila Galé Collection Amazónia

Com uma localização ímpar, em cima da Baía de Guajará, o novo hotel é um tributo à mulher e à cultura brasileira. São 227 quartos distribuídos por três galpões históricos, resultado de um investimento de 180 milhões de reais, num projeto que requalifica um antigo complexo portuário de Belém e o devolve à cidade com nova vida e propósito.

“Nós estamos neste momento a seguir um processo no Brasil semelhante ao que fizemos em Portugal, de não estar só presente no litoral, mas começar a descobrir outras cidades mais do interior do Brasil. E aqui chegamos a Belém do Pará, uma das portas da Amazónia, e aí a localização é logo um fator distintivo”, refere Gonçalo Rebelo de Almeida, administrador do grupo Vila Galé. “Nós temos sempre um tema ligado às artes, à cultura que norteia toda a decoração do hotel e neste caso a inspiração deste hotel foram as mulheres”, acrescenta.

Cada quarto presta homenagem a uma figura feminina que marcou o mundo nas artes, na música, na literatura ou na solidariedade. Elis Regina, Fernanda Torres, Madre Teresa de Calcutá ou Fafá de Belém são apenas algumas das personalidades retratadas.

E há mais: “Cada quarto homenageia uma mulher e é possível, através de QR Code, ver a imagem numa parede inteira do quarto da mulher homenageada, e ainda ter em cada quarto um poema dedicado à mulher e uma música dedicada à mulher. Portanto, tem a biografia, tem um poema e tem uma música”, conta Jorge Rebelo de Almeida, presidente e fundador do grupo Vila Galé.

Entre o passado e o futuro: cultura e sustentabilidade como ADN

A reabilitação patrimonial é um dos pilares do grupo português, que já transformou antigos conventos, regimentos e fábricas em hotéis repletos de história. “Nós na Vila Galé, além da cultura e na mesma linha, temos uma paixão tremenda por recuperar património histórico”, explica Jorge Rebelo de Almeida.

O Vila Galé Collection Amazónia segue essa tradição e vai mais longe: é também um manifesto pela sustentabilidade e pelo turismo consciente. “Para nós é um dos eixos fundamentais na nossa política de crescimento. Temos uma preocupação em fazer parcerias com fornecedores locais, em promover um conjunto de valores de solidariedade, mesmo dentro das equipas da Vila Galé, no consumo de energias renováveis e na redução dos consumos energéticos, na minimização dos resíduos e no tratamento dos resíduos, e na vertente à qual agora estamos a dedicar muita atenção também, que é o desperdício alimentar”, sublinha Gonçalo Rebelo de Almeida.

Este projeto não é apenas mais um hotel, é um marco histórico e cultural e um espaço onde conforto, autenticidade e arte se cruzam, e onde a mulher é celebrada em todas as suas formas.

Uma ponte de emoções entre Lisboa e Belém

O Concerto de Homenagem à Mulher, realizado em Lisboa, em parceria com a Orquestra Metropolitana, simboliza essa ligação entre Portugal e Brasil. Uma celebração que ecoa o espírito da marca e o seu compromisso com a cultura.

“Este concerto serve para lançar o hotel que é inaugurado, o Vila Galé Amazónia, que é inaugurado no dia 31 de outubro deste ano. Nós temos o hotel numa localização incrível, em cima do rio, portanto, com pé na água”, recorda Jorge Rebelo de Almeida.

A parceria com a Orquestra Metropolitana de Lisboa é já uma tradição anual. “Este concerto é resultado de uma parceria maravilhosa que nós temos com a Orquestra Metropolitana de Lisboa. Todos os anos fazemos um concerto com eles”, acrescenta. Uma forma de manter viva a alma portuguesa e de a levar além-fronteiras, num encontro entre melodias, culturas e valores partilhados.