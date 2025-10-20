Vila Galé celebra a mulher e a Amazónia: um novo destino de sonho com alma portuguesa

Há marcas que fazem hotéis. E há
marcas que constroem histórias. A Vila Galé acaba de assinar mais uma – desta
vez na Amazónia, em Belém do Pará, onde o novo Vila Galé Collection Amazónia
nasce como um símbolo de sofisticação, cultura e sustentabilidade no coração
verde do Brasil. O Concerto de Homenagem à Mulher, em parceria com a Orquestra
Metropolitana de Lisboa, serviu de pontapé de saída para esta nova etapa,
unindo dois mundos através da música e da arte, e reforçando o compromisso do
grupo com a valorização da mulher.
Entre rios, memórias e poesia:
nasce o Vila Galé Collection Amazónia
Com uma localização ímpar, em
cima da Baía de Guajará, o novo hotel é um tributo à mulher e à cultura
brasileira. São 227 quartos distribuídos por três galpões históricos,
resultado de um investimento de 180 milhões de reais, num projeto que
requalifica um antigo complexo portuário de Belém e o devolve à cidade com nova
vida e propósito.
“Nós estamos neste momento a seguir
um processo no Brasil semelhante ao que fizemos em Portugal, de não estar só
presente no litoral, mas começar a descobrir outras cidades mais do interior do
Brasil. E aqui chegamos a Belém do Pará, uma das portas da Amazónia, e aí a
localização é logo um fator distintivo”, refere Gonçalo Rebelo de Almeida, administrador
do grupo Vila Galé. “Nós temos sempre um tema ligado às artes, à cultura
que norteia toda a decoração do hotel e neste caso a inspiração deste hotel
foram as mulheres”, acrescenta.
Cada quarto presta homenagem a uma
figura feminina que marcou o mundo nas artes, na música, na literatura ou na
solidariedade. Elis Regina, Fernanda Torres, Madre Teresa de Calcutá ou Fafá
de Belém são apenas algumas das personalidades retratadas.
E há mais: “Cada quarto homenageia
uma mulher e é possível, através de QR Code, ver a imagem numa parede inteira
do quarto da mulher homenageada, e ainda ter em cada quarto um poema dedicado à
mulher e uma música dedicada à mulher. Portanto, tem a biografia, tem um poema
e tem uma música”, conta Jorge Rebelo de Almeida, presidente e fundador
do grupo Vila Galé.
Entre o passado e o futuro:
cultura e sustentabilidade como ADN
A reabilitação patrimonial é um dos
pilares do grupo português, que já transformou antigos conventos, regimentos e
fábricas em hotéis repletos de história. “Nós na Vila Galé, além da cultura e
na mesma linha, temos uma paixão tremenda por recuperar património histórico”,
explica Jorge Rebelo de Almeida.
O Vila Galé Collection Amazónia
segue essa tradição e vai mais longe: é também um manifesto pela
sustentabilidade e pelo turismo consciente. “Para nós é um dos eixos
fundamentais na nossa política de crescimento. Temos uma preocupação em fazer
parcerias com fornecedores locais, em promover um conjunto de valores de
solidariedade, mesmo dentro das equipas da Vila Galé, no consumo de energias
renováveis e na redução dos consumos energéticos, na minimização dos resíduos e
no tratamento dos resíduos, e na vertente à qual agora estamos a dedicar muita
atenção também, que é o desperdício alimentar”, sublinha Gonçalo Rebelo de
Almeida.
Este projeto não é apenas mais um
hotel, é um marco histórico e cultural e um espaço onde conforto,
autenticidade e arte se cruzam, e onde a mulher é celebrada em todas as suas
formas.
Uma ponte de emoções entre
Lisboa e Belém
O Concerto de Homenagem à Mulher,
realizado em Lisboa, em parceria com a Orquestra Metropolitana, simboliza essa
ligação entre Portugal e Brasil. Uma celebração que ecoa o espírito da marca e
o seu compromisso com a cultura.
“Este concerto serve para lançar o
hotel que é inaugurado, o Vila Galé Amazónia, que é inaugurado no dia 31 de
outubro deste ano. Nós temos o hotel numa localização incrível, em cima do rio,
portanto, com pé na água”, recorda Jorge Rebelo de Almeida.
A parceria com a Orquestra
Metropolitana de Lisboa é já uma tradição anual. “Este concerto é resultado de
uma parceria maravilhosa que nós temos com a Orquestra Metropolitana de Lisboa.
Todos os anos fazemos um concerto com eles”, acrescenta. Uma forma de manter
viva a alma portuguesa e de a levar além-fronteiras, num encontro entre
melodias, culturas e valores partilhados.
Um futuro com raízes na cultura
Com 52 unidades já em
funcionamento e novas aberturas planeadas, a Vila Galé continua a
expandir-se, levando consigo o seu lema: “Sempre perto de si”. Em 2025, o grupo inaugurou o Vila Galé Casas de Elvas, em
Elvas, o Vila Galé Collection Ponte de Lima Vineyards e, no Brasil, o Vila Galé
Ouro Preto, instalado no primeiro regimento português de cavalaria no país. Agora, com o Vila Galé Collection Amazónia, o grupo reforça a sua
presença internacional e o seu compromisso com a arte, a hospitalidade e a
mulher. “Na Vila Galé nós temos um
princípio que é este: o próximo hotel é que vai ser o melhor”, afirma Jorge
Rebelo de Almeida.
O concerto de homenagem à mulher
marcou o início de uma nova era na Vila Galé. Uma era onde a música se
transforma em viagem e cada hotel conta uma história. E se quiser descobrir a
próxima, talvez valha a pena reservar bilhete para Belém – ou, pelo menos, um
lugar na primeira fila do próximo concerto.
