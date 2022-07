Viagem Medieval promete encantar famílias

Repete-se anualmente, durante doze dias consecutivos, em terras de Santa Maria (que é como quem diz, no centro histórico da cidade de Santa Maria da Feira) e todos os anos é um sucesso, atraindo cerca de 600 mil visitantes. Para a Edição de 2022, a 25ª Viagem Medieval acolhe a temática "A Primeira Dinastia". De 3 a 14 de agosto, os melhores planos para este verão incluem uma passagem por Santa Maria da Feira para visitar este que é o maior evento de recriação medieval da Europa.

O que pode esperar

São 17 espetáculos, 21 áreas temáticas e 6 praças de animação que vão contar a história dos primeiros reis de Portugal, numa viagem no tempo pelos reinados com um ambiente incrível de reis, rainhas, castelos, guerras e conquistas. As recriações foram pensadas ao pormenor e prometem encantar miúdos e graúdos, com muita diversão, aventura e jogos à mistura, claro.

Palco da História de Portugal

Santa Maria da Feira volta a recuar à Idade Média com experiências únicas que celebram as aulas vivas da História de Portugal, no período da Primeira Dinastia, responsável pela fundação de Portugal. Edição após edição, a Viagem Medieval renova o desafio de ver, sentir, explorar e construir memórias.

"O regresso da Viagem Medieval é o retomar de um evento que é uma imagem de marca nacional e internacional de Santa Maria da Feira e é o recuperar de uma tradição que liga todos os agentes do território na promoção do património histórico de Portugal. Ao fim de dois anos, é com alegria e renovada esperança, que anunciamos aquela que é a grande festa do concelho de Santa Maria da Feira, que permitirá o reencontro dos feirenses com a sua identidade cultural numa Viagem para a qual estão todos convidados"

Emídio Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

Experiências intensas

Esta viagem vai contar com sete experiências únicas, autênticas e enriquecedoras, para todas as idades e gostos. "Trajar em Família" é a nova experiência criada especialmente para esta edição da Viagem Medieval e convida as famílias a viver esta viagem trajados à época. "Casar na Viagem" permite trocar juras de amor atestadas pelo próprio Rei. A "Visita Guiada com História" leva os apaixonados pela época medieval a reviver feitos do passado na companhia de um Bobo da Corte. "Guerreiro por um Dia" leva-o a fazer parte do elenco do espetáculo bélico de grande formato. Já o "Freepass Temático" dá-lhe a possibilidade de entrada prioritária em todas as áreas temáticas. Para os mais novos, há duas experiências imperdíveis que, com certeza, vão transformar sonhos em realidade: "Cavaleiro por um Dia" e "Princesa por um Dia".

Os bilhetes experiência podem ser adquiridos em Ticketline, na Loja Oficial do Município de Santa Maria da Feira, SMS Store, e na Loja Oficial da Viagem Medieval, que já está a funcionar na Casa do Moinho (dentro do recinto da Viagem Medieval) e vai permanecer até 14 de agosto. Nesta loja pode encontrar ainda produtos de merchandising oficial, desde joalharia a magnéticos, t-shirts e outros produtos exclusivos da Viagem Medieval.

Loja Oficial da Viagem Medieval

Horário:



De 23 de julho a 2 de agosto



14h30 às 19h30



De 3 a 14 de agosto



Segunda a sexta-feira, das 14h às 24h



Sábados e domingos, das 12h às 24h

Informação importante

A Viagem Medieval decorre entre 3 e 4 de agosto, com abertura do recinto às 12h (sábados e domingos) ou 14h (de segunda a sexta) e encerramento à 01h00 (todos os dias). O bilhete diário tem um custo de €4 para visitas de segunda a quinta-feira e de €5 para as entradas à sexta-feira, sábado e domingo.

Existe ainda um Pack Especial Viagem Medieval ideal para famílias: quatro pulseiras de acesso ao recinto, um pendão, o livro "Lia, a Princesa Cristã" e um voucher de 10% de desconto em compras na Loja Oficial da Viagem Medieval, por €36 até 31 de julho e um custo de €40 a partir de 1 de agosto.

A entrada é gratuita para crianças até aos 2 anos, inclusive. Todas as informações (locais de venda, packs disponíveis, tabela de preços, programa completo, horários) estão disponíveis no site oficial do evento, em www.viagemmedieval.com.