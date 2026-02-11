Enviar o artigo: Venha a Estarreja, capital da fantasia no Carnaval
Mais de três mil figurantes vão dar cor e vida às ruas de Estarreja, no distrito de Aveiro, uma terra que vive o Carnaval de forma plural: da festa de inspiração brasileira à folia popular, mas também pensada para as famílias e para a comunidade.
Longe vão os tempos das antigas Batalhas das Flores, no início do século XX, que deram origem à história de um dos mais antigos e maiores cortejos carnavalescos do país. Mais de um século depois, o Carnaval de Estarreja continua a reinventar-se sem perder a essência: a de uma festa feita pela e para a comunidade. Hoje, a alegria, a cor e o ritmo criam um ambiente contagiante que atrai, todos os anos, dezenas de milhares de visitantes à cidade.
Os principais desfiles — infantil e adulto — envolvem cerca de três mil figurantes, distribuídos por escolas de samba, grupos de folia e passerelle, escolas, associações de pais e coletividades locais, que trabalham durante meses para dar corpo a um espetáculo pensado ao detalhe. Mas o Carnaval de Estarreja é mais do que um corso.
É uma manifestação cultural plural, onde convivem várias formas de viver a festa: da inspiração brasileira ao carnaval popular da folia, do carnaval pensado para as famílias ao comunitário, profundamente enraizado no tecido local. Todas estas expressões cruzam-se num evento único, marcado pelo envolvimento direto da população, que assume o Carnaval como património identitário.
A foliar desde 1897, o evento apresenta-se hoje mais estruturado e organizado, fruto de um programa de reposicionamento e qualificação iniciado em 2016. Um dos momentos- chave foi a inauguração, em 2018, do Sítio do Carnaval, no Parque Municipal do Antuã. Este novo palco trouxe melhorias significativas nas condições de acolhimento do público, na visibilidade dos desfiles e na experiência global dos visitantes, afirmando Estarreja como uma referência no calendário carnavalesco nacional.
Descobrir a "fábrica da fantasia"
autarquia de Estarreja, presidida por Isabel Simões Pinto, anunciou um programa de arromba em conferência de imprensa. Para além dos corsos, o programa integra uma oferta diversificada que vai muito além da avenida. Concertos, animação de rua, exposição, atelies e projetos comunitários permitem descobrir o outro lado desta verdadeira “fábrica da fantasia”, onde se constroem carros alegóricos, fatos e coreografias.
À noite, a festa prolonga-se, com entradas gratuitas, na tenda do “Espaço Folia”, na Praça Francisco Barbosa, ponto de encontro para quem quer viver o Carnaval até de madrugada, entre música, dança e espírito carnavalesco sem filtros. Entre tradição e inovação, espetáculo e participação popular, o Carnaval de Estarreja mantém o mesmo sabor de sempre: o de uma festa autêntica, vivida intensamente por quem a faz… e por quem a descobre.
Programa do Carnaval de Estarreja
11 fevereiro | quarta-feira
Noite do Entrudo Trapalhão
21h30 – Marchas Luminosas
(Estação da CP – chegada dos Reis | Av. Visconde
de Salreu | Praça Francisco Barbosa)
Espaço Folia (entrada gratuita)
22h00 – DJ Edgar Marquez
00h30 – Concerto Augusto Canário
Final – DJ Edgar Marquez
13 fevereiro | sexta-feira
Noite Brasil
Sítio do Carnaval
21h30 – Desfile Noturno das Escolas de Samba
Espaço Folia (entrada gratuita)
23h00 – DJ João Vaz Júnior
00h00 – Carnafest
01h30 – DJs de Vacaciones
Final – DJ João Vaz Júnior
14 fevereiro | sábado
Noite da Folia
Espaço Folia (entrada gratuita)
22h00 – DJ Kareka
23h00 – Concerto Alta Mente
00h30 – Concerto Némanus
02h00 – DJ Quim das Remisturas
Final – DJ Kareka
15 fevereiro | domingo gordo
Sítio do Carnaval
14h30 – Grande Corso
(4 escolas de samba, 8 grupos de folia,
1 grupo passerelle, 15 carros alegóricos,
1500 figurantes)
Espaço Folia (entrada gratuita)
18h30 – Concerto É no Pagode
23h00 – DJ Cláudio Lopez
00h00 – Concerto Nuno Bastos
Final – DJ Cláudio Lopez
16 fevereiro | segunda-feira
de Carnaval
Noite da Fantasia
Espaço Folia (entrada gratuita)
22h00 – DJ Alex Xpress
23h00 – Concerto Quim Barreiros
00h30 – José Pinhal Post-Mortem Experience
02h00 – Axé Brasil
Final – DJ Alex Xpress
17 fevereiro | terça-feira
de Carnaval
Sítio do Carnaval
14h30 – Grande Corso
Espaço Folia (entrada gratuita)
18h30 – Concerto Flash Band
20h30 – Anúncio das classificações
COMO CHEGAR AO CARNAVAL DE ESTARREJA
Dicas práticas para aproveitar a festa sem stress
Se vier de comboio:
Há uma parceria com a CP que facilita (e muito) a viagem:
• Bilhete promocional: 3€ ida e volta
• Válido nos dias 15 e 17 de fevereiro e na noite
de Carnaval (16 para 17)
• Compra antecipada entre 2 e 14 de fevereiro, apenas nas bilheteiras CP
A Estação da CP de Estarreja fica a cerca de 10 minutos a pé do recinto dos festejos.
Se vier de carro
• A1 (Porto/Lisboa) saídas Estarreja Norte ou Estarreja Sul
• A29 (Aveiro/Porto) saídas Estarreja Norte ou Estarreja Sul
Estacionamento nos dias dos grandes corsos
O Município disponibiliza parques alternativos em redor do recinto, com serviço de transfer gratuito. À chegada à cidade, siga a sinalética de orientação.
Acesso Norte
• Parque 1 – Complexo de Desporto e Lazer
(Rua Dr. Tavares da Silva)
• Parque 2 – Escola Padre Donaciano
(Rua da Arrotinha)
• Parque 3 – Junto ao Continente
(Rua da Arrotinha)
• Parque 4 – Frente ao Estádio do CDE
(Rua Dr. Tavares da Silva)
Acesso Sul
• Parque 5 – TJA 1 (Rua Dr. José Justiniano)
• Parque 6 – Antiga Serração Ideal (Rua Dr. José
Justiniano)
Transfer gratuito
Disponível nos dias 15 e 17 de fevereiro, a partir das 13h00, a partir dos Parques 1, 2, 3 e 4 (Acesso Norte).
Pontos de recolha: Complexo de Desporto e Lazer e Escola Padre Donaciano. No final do corso, o transporte de regresso
ao parque está assegurado.
Mais informações
www.carnavalestarreja.pt
YouTube: Carnaval de Estarreja
Facebook: Carnaval de Estarreja
Instagram: @carnavalestarreja
