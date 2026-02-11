Venha a Estarreja, capital da fantasia no Carnaval

Longe vão os tempos das antigas Batalhas das Flores, no início do século XX, que deram origem à história de um dos mais antigos e maiores cortejos carnavalescos do país. Mais de um século depois, o Carnaval de Estarreja continua a reinventar-se sem perder a essência: a de uma festa feita pela e para a comunidade. Hoje, a alegria, a cor e o ritmo criam um ambiente contagiante que atrai, todos os anos, dezenas de milhares de visitantes à cidade.

Os principais desfiles — infantil e adulto — envolvem cerca de três mil figurantes, distribuídos por escolas de samba, grupos de folia e passerelle, escolas, associações de pais e coletividades locais, que trabalham durante meses para dar corpo a um espetáculo pensado ao detalhe. Mas o Carnaval de Estarreja é mais do que um corso.



Foliões celebram o Carnaval em Estarreja, com mais de três mil figurantes CStudio

É uma manifestação cultural plural, onde convivem várias formas de viver a festa: da inspiração brasileira ao carnaval popular da folia, do carnaval pensado para as famílias ao comunitário, profundamente enraizado no tecido local. Todas estas expressões cruzam-se num evento único, marcado pelo envolvimento direto da população, que assume o Carnaval como património identitário.

A foliar desde 1897, o evento apresenta-se hoje mais estruturado e organizado, fruto de um programa de reposicionamento e qualificação iniciado em 2016. Um dos momentos- chave foi a inauguração, em 2018, do Sítio do Carnaval, no Parque Municipal do Antuã. Este novo palco trouxe melhorias significativas nas condições de acolhimento do público, na visibilidade dos desfiles e na experiência global dos visitantes, afirmando Estarreja como uma referência no calendário carnavalesco nacional.

Descobrir a "fábrica da fantasia"

autarquia de Estarreja, presidida por Isabel Simões Pinto, anunciou um programa de arromba em conferência de imprensa. Para além dos corsos, o programa integra uma oferta diversificada que vai muito além da avenida. Concertos, animação de rua, exposição, atelies e projetos comunitários permitem descobrir o outro lado desta verdadeira “fábrica da fantasia”, onde se constroem carros alegóricos, fatos e coreografias.

À noite, a festa prolonga-se, com entradas gratuitas, na tenda do “Espaço Folia”, na Praça Francisco Barbosa, ponto de encontro para quem quer viver o Carnaval até de madrugada, entre música, dança e espírito carnavalesco sem filtros. Entre tradição e inovação, espetáculo e participação popular, o Carnaval de Estarreja mantém o mesmo sabor de sempre: o de uma festa autêntica, vivida intensamente por quem a faz… e por quem a descobre.



Foliões celebram o Carnaval em Estarreja com fantasias e alegria

Programa do Carnaval de Estarreja

11 fevereiro | quarta-feira

Noite do Entrudo Trapalhão

21h30 – Marchas Luminosas

(Estação da CP – chegada dos Reis | Av. Visconde

de Salreu | Praça Francisco Barbosa)

Espaço Folia (entrada gratuita)

22h00 – DJ Edgar Marquez

00h30 – Concerto Augusto Canário

Final – DJ Edgar Marquez

13 fevereiro | sexta-feira

Noite Brasil

Sítio do Carnaval

21h30 – Desfile Noturno das Escolas de Samba

Espaço Folia (entrada gratuita)

23h00 – DJ João Vaz Júnior

00h00 – Carnafest

01h30 – DJs de Vacaciones

Final – DJ João Vaz Júnior

14 fevereiro | sábado

Noite da Folia

Espaço Folia (entrada gratuita)

22h00 – DJ Kareka

23h00 – Concerto Alta Mente

00h30 – Concerto Némanus

02h00 – DJ Quim das Remisturas

Final – DJ Kareka

15 fevereiro | domingo gordo

Sítio do Carnaval

14h30 – Grande Corso

(4 escolas de samba, 8 grupos de folia,

1 grupo passerelle, 15 carros alegóricos,

1500 figurantes)

Espaço Folia (entrada gratuita)

18h30 – Concerto É no Pagode

23h00 – DJ Cláudio Lopez

00h00 – Concerto Nuno Bastos

Final – DJ Cláudio Lopez

16 fevereiro | segunda-feira

de Carnaval

Noite da Fantasia

Espaço Folia (entrada gratuita)

22h00 – DJ Alex Xpress

23h00 – Concerto Quim Barreiros

00h30 – José Pinhal Post-Mortem Experience

02h00 – Axé Brasil

Final – DJ Alex Xpress

17 fevereiro | terça-feira

de Carnaval

Sítio do Carnaval

14h30 – Grande Corso

Espaço Folia (entrada gratuita)

18h30 – Concerto Flash Band

20h30 – Anúncio das classificações

COMO CHEGAR AO CARNAVAL DE ESTARREJA

Dicas práticas para aproveitar a festa sem stress

Se vier de comboio:

Há uma parceria com a CP que facilita (e muito) a viagem:

• Bilhete promocional: 3€ ida e volta

• Válido nos dias 15 e 17 de fevereiro e na noite

de Carnaval (16 para 17)

• Compra antecipada entre 2 e 14 de fevereiro, apenas nas bilheteiras CP

A Estação da CP de Estarreja fica a cerca de 10 minutos a pé do recinto dos festejos.

Se vier de carro

• A1 (Porto/Lisboa) saídas Estarreja Norte ou Estarreja Sul

• A29 (Aveiro/Porto) saídas Estarreja Norte ou Estarreja Sul

Estacionamento nos dias dos grandes corsos

O Município disponibiliza parques alternativos em redor do recinto, com serviço de transfer gratuito. À chegada à cidade, siga a sinalética de orientação.

Acesso Norte

• Parque 1 – Complexo de Desporto e Lazer

(Rua Dr. Tavares da Silva)

• Parque 2 – Escola Padre Donaciano

(Rua da Arrotinha)

• Parque 3 – Junto ao Continente

(Rua da Arrotinha)

• Parque 4 – Frente ao Estádio do CDE

(Rua Dr. Tavares da Silva)

Acesso Sul

• Parque 5 – TJA 1 (Rua Dr. José Justiniano)

• Parque 6 – Antiga Serração Ideal (Rua Dr. José

Justiniano)

Transfer gratuito

Disponível nos dias 15 e 17 de fevereiro, a partir das 13h00, a partir dos Parques 1, 2, 3 e 4 (Acesso Norte).

Pontos de recolha: Complexo de Desporto e Lazer e Escola Padre Donaciano. No final do corso, o transporte de regresso

ao parque está assegurado.

Mais informações

www.carnavalestarreja.pt

YouTube: Carnaval de Estarreja

Facebook: Carnaval de Estarreja

Instagram: @carnavalestarreja