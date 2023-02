Vender casa: há formas de reduzir o valor das comissões que inflacionam o preço dos imóveis

Com o mercado imobiliário em alta, a ideia de vender a casa já terá certamente surgido no horizonte. Não sendo uma decisão fácil de tomar, muitas vezes até por motivos emocionais, afigura-se ainda mais difícil quando pensamos em todo o processo burocrático pelo qual teremos de passar.

Mas, atualmente, vender casa não tem de ser uma dor de cabeça. Num mundo cada vez mais digital, a imovendo – uma imobiliária online – colocou a tecnologia ao serviço da mediação imobiliária, desburocratiza os processos de venda, sempre com a garantia de um acompanhamento e serviço de excelência, e assumindo um valor de comissão fixo, absolutamente imbatível.

Na venda de casa, é importante escolher os parceiros certos, que cobrem um preço justo, para nos ajudar na empreitada que teremos pela frente.

Comissão fixa versus comissão variável

A grande maioria das imobiliárias "tradicionais" cobra pelos serviços de mediação 5% + IVA sobre o valor de venda do imóvel, o que significa que quanto mais caro o imóvel, maior o custo que o proprietário terá com a comissão. Por outro lado, se optar por um contrato sem exclusividade, a comissão a pagar poderá subir para 6% + IVA ou mais. Será este um valor realmente justo?

Numa altura em que o valor das casas já está bastante elevado, não será esta comissão em forma de percentagem um motivo que contribui ainda mais para o inflacionamento dos preços dos imóveis? Este tipo de comissões não promoverá uma tendência de os gestores se focarem nos imóveis mais caros (com os quais ganharão mais dinheiro) em detrimento dos mais baratos?

Face a isto, serão todos os imóveis "tratados" com o mesmo afinco e esmero, dado que em termos de processos burocráticos, angariação, promoção e divulgação estão exatamente no mesmo patamar? E para o comprador? Quanto mais alto for o valor do imóvel a comprar, maior a dificuldade em obter crédito à habitação, naturalmente.

Em alternativa, a comissão fixa de 4.500 euros (IVA incluído) praticada pela imovendo dá a oportunidade tanto a vendedores como a compradores de terem acesso a um serviço de qualidade, com total transparência e sem comissões elevadas que inflacionam o valor do imóvel, permitindo aumentar a taxa de sucesso de venda, diminuir o tempo de mercado e permitir a ambas as partes ganhar mais com a transação.

Comissão justa permite reter mais valor na venda A comissão fixa pode significar uma poupança de milhares de euros, quando comparado com o pagamento de uma comissão variável. Por exemplo, a venda de uma casa por 150 mil euros pode gerar uma poupança de mais de quatro mil euros, enquanto numa de 400 mil euros esta pode chegar a mais de 20 mil euros.

E como consegue a imovendo garantir esta comissão fixa? A resposta é simples.

Inovação tecnológica

Em primeiro lugar, através da plataforma inovadora desenvolvida pela imovendo e das metodologias de trabalho assentes em tecnologia e eficiência. Este pilar tecnológico e digital permite manter altos níveis de qualidade, rigor e eficiência, ao mesmo tempo que garante uma melhor divulgação dos imóveis, anúncios mais eficientes e resultados mais rápidos. A tecnologia digital permite ainda à imovendo fazer uma triagem e avaliação de potenciais compradores certeira, que resulta em visitas aos imóveis com uma elevada taxa de conversão em compra.

Monitorização constante e fidedigna

Por outro lado, a imovendo trabalha com recursos de monitorização eficazes que permitem não só poupar tempo, mas também que o proprietário tenha acesso a todo um conjunto de ferramentas que lhe permitam acompanhar cada fase do processo, ou seja, cada ação desenvolvida para assegurar a divulgação do imóvel é suscetível de ser monitorizada 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre à distância de um clique no telemóvel ou no computador.

Aposta na divulgação

A imovendo disponibiliza ainda anúncios profissionais, que incluem uma sessão fotográfica profissional e a redação de textos com tradução para inglês e divulgação, de forma destacada, em todas as plataformas de divulgação online em Portugal, bem como nos mais importantes portais imobiliários estrangeiros, que geram mais contactos.

Rapidez, eficiência, qualidade e retorno são as mais valias que permitem à imovendo apresentar uma comissão fixa, sem custos escondidos e com total transparência. Tudo isto e mais, colocando o proprietário como peça fulcral de todo o processo.

Sabia que... • As imobiliárias dizem que têm compradores quando na verdade é só uma jogada de marketing?

• Muitos agentes tentam primeiro encontrar comprador por eles próprios e só mais tarde aceitam partilhas, atrasando a venda?

• A exclusividade é uma forma de estar preso a um contrato?

O proprietário como pilar essencial da venda

O foco da imovendo está no proprietário e em como o pode ajudar a vender a casa sem complicações, incluindo-o no processo de venda na fase em que este é o especialista maior: a salientar e explicar os pontos fortes do imóvel durante a visita de potenciais compradores. E este papel é essencial para o sucesso da venda.

Tudo o resto é assegurado pela imovendo, garantindo que um consultor acompanha todo o processo de venda, desde a angariação até à escritura, e isso inclui a gestão de visitas ao imóvel e a intermediação das propostas. O proprietário tem ainda acesso a um conjunto de serviços, como sessão fotográfica profissional, estudo de mercado, publicação do anúncio nos portais nacionais de referência e em mais de 50 internacionais e apoio na documentação necessária.

Se quer vender a sua casa e procura transparência no processo, rapidez e um valor justo de comissões cobradas, a imovendo afigura-se como a solução a ter em conta para vender o seu imóvel.

