Vender casa ficou mais simples, transparente e com preço fixo

Chegou a
revolução digital ao mercado imobiliário português, e tem um nome: Listoo.
Prepare-se para conhecer a imobiliária que está a mudar a forma como se vende casas em Portugal.
Do e-mail ao streaming… e agora às casas
O digital já
mudou tudo: substituiu cartas por e-mails, cassetes por streaming e idas ao banco por homebanking. Então, qual é a razão para continuarmos presos às imobiliárias do
passado? A Listoo é a resposta que muitos vendedores de casa esperavam: uma
imobiliária 100% digital, que junta tecnologia e especialistas para dar
controlo total ao proprietário… e poupar-lhe milhares de euros.
Preço fixo:
fim das comissões absurdas
Esqueça os 5%
(ou mais!) que as imobiliárias tradicionais cobram sobre o valor da venda. Na
Listoo, o preço é sempre €5.000 + IVA, pago só depois de a venda estar
concluída. Isto significa que, numa casa de 300.000€, em vez de pagar
15.000€ de comissão, paga apenas 5.000€. Mais dinheiro no seu bolso e menos
dores de cabeça.
Tecnologia
que acelera a venda
Com uma plataforma
online gratuita, a Listoo permite: criar e gerir o anúncio da casa para os principais
portais (Idealista, Imovirtual, etc.), controlar visitas e propostas em tempo real, organizar documentação, fazer visitas virtuais em 3D e tours imersivas, e receber apoio jurídico e acompanhamento de
especialistas.
Isto tudo sem
sair do sofá e com a certeza de ter a equipa Listoo sempre ao lado, seja
online, por telefone ou até na escritura.
Transparência
e controlo total
A grande
diferença da Listoo? Não há agendas escondidas nem pressa para inflacionar
preços só para ganhar comissão. Na Listoo, a prioridade é vender bem e
rápido, com total clareza sobre cada passo. O proprietário vê e controla tudo
na sua área pessoal e sabe, desde o primeiro dia, exatamente quanto vai pagar.
Na venda de um imóvel, a Listoo oferece um serviço completo que inclui o estudo de mercado do valor da casa. Com o anúncio a ser divulgado nos principais portais, a equipa da Listoo gere todos os contactos de potenciais interessados. Além disso, recebe aconselhamento especializado na negociação, o apoio na elaboração do CPCV e a presença de um profissional na escritura, garantindo que todo o processo decorre de forma segura e sem complicações.
O futuro já
começou
Portugal já
aderiu ao homebanking e ao streaming. Agora, está na hora de atualizar a forma de
vender casa. A Listoo não é low-cost. É inteligente. É tecnologia a
trabalhar para si, não contra si.
Quer saber
mais e começar a vender com preço fixo? Descubra como pode vender a sua
casa com menos stress e mais lucro com a Listoo.