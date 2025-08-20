Vender casa ficou mais simples, transparente e com preço fixo

Chegou a revolução digital ao mercado imobiliário português, e tem um nome: Listoo. Prepare-se para conhecer a imobiliária que está a mudar a forma como se vende casas em Portugal.

Do e-mail ao streaming… e agora às casas

O digital já mudou tudo: substituiu cartas por e-mails, cassetes por streaming e idas ao banco por homebanking. Então, qual é a razão para continuarmos presos às imobiliárias do passado? A Listoo é a resposta que muitos vendedores de casa esperavam: uma imobiliária 100% digital, que junta tecnologia e especialistas para dar controlo total ao proprietário… e poupar-lhe milhares de euros.

Preço fixo: fim das comissões absurdas

Esqueça os 5% (ou mais!) que as imobiliárias tradicionais cobram sobre o valor da venda. Na Listoo, o preço é sempre €5.000 + IVA, pago só depois de a venda estar concluída. Isto significa que, numa casa de 300.000€, em vez de pagar 15.000€ de comissão, paga apenas 5.000€. Mais dinheiro no seu bolso e menos dores de cabeça.

Tecnologia que acelera a venda

Com uma plataforma online gratuita, a Listoo permite: criar e gerir o anúncio da casa para os principais portais (Idealista, Imovirtual, etc.), controlar visitas e propostas em tempo real, organizar documentação, fazer visitas virtuais em 3D e tours imersivas, e receber apoio jurídico e acompanhamento de especialistas.

Isto tudo sem sair do sofá e com a certeza de ter a equipa Listoo sempre ao lado, seja online, por telefone ou até na escritura.

Transparência e controlo total

A grande diferença da Listoo? Não há agendas escondidas nem pressa para inflacionar preços só para ganhar comissão. Na Listoo, a prioridade é vender bem e rápido, com total clareza sobre cada passo. O proprietário vê e controla tudo na sua área pessoal e sabe, desde o primeiro dia, exatamente quanto vai pagar.

Na venda de um imóvel, a Listoo oferece um serviço completo que inclui o estudo de mercado do valor da casa. Com o anúncio a ser divulgado nos principais portais, a equipa da Listoo gere todos os contactos de potenciais interessados. Além disso, recebe aconselhamento especializado na negociação, o apoio na elaboração do CPCV e a presença de um profissional na escritura, garantindo que todo o processo decorre de forma segura e sem complicações.

O futuro já começou

Portugal já aderiu ao homebanking e ao streaming. Agora, está na hora de atualizar a forma de vender casa. A Listoo não é low-cost. É inteligente. É tecnologia a trabalhar para si, não contra si.

Quer saber mais e começar a vender com preço fixo? Descubra como pode vender a sua casa com menos stress e mais lucro com a Listoo.