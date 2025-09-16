Vender a casa em 5 passos: como acelerar o processo e evitar perder milhares de euros em comissões

Do Porto a Lisboa, passando pelo Algarve, há mais compradores a espreitar oportunidades, mas vender uma casa continua a ser um processo exigente. Não basta anunciar num portal online ou partilhar nas redes sociais: o preço certo, a apresentação cuidada e a triagem de visitas são fatores decisivos.

Para quem pondera avançar, a primeira dúvida é quase sempre a mesma: quanto vale a minha casa? E a segunda vem logo atrás: quanto vou gastar em comissões de mediação? A resposta depende da estratégia escolhida. Ao lado das mediadoras tradicionais, surgem agora soluções digitais que prometem simplificar e reduzir custos. É neste contexto que aparece a Imovendo, uma agência imobiliária 100% portuguesa, que criou um modelo inovador baseado na transparência, na tecnologia e numa comissão fixa.

O desafio de vender em Portugal em 2025

Segundo os últimos dados do INE, a procura interna continua robusta, apesar do abrandamento da subida dos preços. Jovens procuram imóveis de menor dimensão, investidores estrangeiros continuam atentos às grandes cidades, e muitos proprietários veem na valorização dos últimos anos a oportunidade de concretizar um bom negócio.

Mas vender continua a ser um processo burocrático, exigente e, muitas vezes, caro. Em Portugal, as comissões de mediação variam entre 4% e 6% do valor do imóvel. Ou seja, numa casa de 300 mil euros, um proprietário pode chegar a pagar quase 18 mil euros em comissão. Não surpreende que muitos procurem alternativas.

É aqui que a Imovendo entra em cena com uma proposta clara: um processo de venda em cinco passos, acompanhado por especialistas e suportado por tecnologia digital, mas com uma comissão fixa e transparente.

Como vender casa com a Imovendo: 5 passos simples

1. Primeiro contacto e estudo de mercado

Tudo começa de forma simples: uma chamada, um email ou o preenchimento de um formulário online. De imediato, um consultor especializado entra em contacto com o proprietário e envia informação detalhada sobre o serviço. A grande diferença está logo na primeira fase: é feito um Estudo de Mercado gratuito, essencial para definir o preço certo e calcular o valor do meu imóvel com base em dados reais.

2. Preparação profissional da venda

Depois da avaliação inicial, a Imovendo trata de todos os detalhes que valorizam a apresentação do imóvel: Certidão de Teor, sessão fotográfica profissional com recurso a técnicas de home staging e anúncios otimizados. A divulgação é feita nos maiores portais nacionais e internacionais, garantindo que a casa chega ao maior número possível de compradores.

3. Triagem dos potenciais compradores

O consultor pessoal da Imovendo faz a triagem de todos os contactos recebidos. Só quem tem real capacidade financeira é convidado a visitar o imóvel. O resultado: menos visitas improdutivas, mais propostas concretas.

4. Acompanhamento em tempo real

Durante todo o processo, o proprietário pode acompanhar os resultados através de ferramentas digitais exclusivas, que permitem monitorizar visualizações, pedidos de informação e visitas agendadas. Esta transparência garante que cada decisão é tomada com dados e não apenas com perceções.

5. Escritura sem dores de cabeça

Finalmente, a Imovendo trata da burocracia: documentação, comunicação com bancos, compradores e notários. No dia da escritura, o proprietário só tem de pensar no destino do dinheiro que poupou e, em muitos casos, estamos a falar de milhares de euros.

Comissão fixa: o que muda na prática

Num mercado onde a regra são as comissões variáveis, a Imovendo posiciona-se de forma distinta. Aqui, não há percentagens sobre o valor final do imóvel: a comissão é fixa e paga apenas se a casa for vendida. O modelo elimina incertezas e permite que o proprietário saiba, desde o início, quanto vai gastar.

Além disso, muitos dos serviços que noutras mediadoras são cobrados à parte – como o estudo de mercado ou a sessão fotográfica profissional – estão incluídos. O resultado é uma experiência de venda mais simples, transparente e previsível.

Uma ferramenta gratuita para calcular a poupança

Para ajudar quem ainda está na fase de decisão, a Imovendo disponibiliza uma página de avaliação de imóveis com simulador grátis. A lógica é simples: basta inserir o preço de venda estimado e a comissão que uma imobiliária tradicional cobraria para perceber, em segundos, quanto pode poupar.

Um exemplo: numa casa de 250 mil euros, uma comissão de 5% significa 12.500 euros. Com a Imovendo, o valor é fixo. E a diferença pode ser usada para mobilar a nova casa, investir em férias ou simplesmente reforçar a poupança.

O futuro da mediação imobiliária

A tecnologia e a transparência estão a mudar o setor imobiliário em Portugal. Modelos como o da Imovendo são vistos como disruptivos porque colocam o proprietário no centro do processo, oferecem serviços premium sem custos adicionais e tornam os valores claros logo à partida.

Para os clientes, a vantagem não é apenas financeira. É também uma questão de confiança: saber que todo o processo é acompanhado por profissionais, mas sem comissões que se multiplicam consoante o preço do imóvel.

Comece hoje

Se está a pensar vender e quer perceber o potencial de poupança, utilize já o simulador da Imovendo: calcular o valor do meu imóvel. Em poucos segundos terá uma estimativa clara do que pode poupar e poderá dar início ao processo de forma segura.

Na Imovendo, como é que se vende a sua casa? Em cinco passos claros, com base em confiança, transparência e tecnologia. Para mais informações, descubra como vender casa com a Imovendo.