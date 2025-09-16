Vender a casa em 5 passos: como acelerar o processo e evitar perder milhares de euros em comissões

Do Porto a Lisboa, passando pelo
Algarve, há mais compradores a espreitar oportunidades, mas vender uma casa
continua a ser um processo exigente. Não basta anunciar num portal online ou
partilhar nas redes sociais: o preço certo, a apresentação cuidada e a triagem
de visitas são fatores decisivos.
Para quem pondera avançar, a
primeira dúvida é quase sempre a mesma: quanto vale a minha casa? E a segunda vem logo atrás: quanto
vou gastar em comissões de mediação? A resposta depende da estratégia
escolhida. Ao lado das mediadoras tradicionais, surgem agora soluções digitais
que prometem simplificar e reduzir custos. É neste contexto que aparece a
Imovendo, uma agência
imobiliária 100% portuguesa, que criou um modelo inovador baseado na
transparência, na tecnologia e numa comissão fixa.
O desafio de vender em Portugal
em 2025
Segundo os últimos dados do INE, a
procura interna continua robusta, apesar do abrandamento da subida dos preços.
Jovens procuram imóveis de menor dimensão, investidores estrangeiros continuam
atentos às grandes cidades, e muitos proprietários veem na valorização dos
últimos anos a oportunidade de concretizar um bom negócio.
Mas vender continua a ser um
processo burocrático, exigente e, muitas vezes, caro. Em Portugal, as comissões
de mediação variam entre 4% e 6% do valor do imóvel. Ou seja, numa casa de 300
mil euros, um proprietário pode chegar a pagar quase 18 mil euros em comissão.
Não surpreende que muitos procurem alternativas.
É aqui que a Imovendo entra em cena
com uma proposta clara: um processo de venda em cinco passos,
acompanhado por especialistas e suportado por tecnologia digital, mas com uma
comissão fixa e transparente.
Como vender casa com a Imovendo:
5 passos simples
1. Primeiro contacto e estudo de
mercado
Tudo começa de forma simples: uma
chamada, um email ou o preenchimento de um formulário online. De imediato, um
consultor especializado entra em contacto com o proprietário e envia informação
detalhada sobre o serviço. A grande diferença está logo na primeira fase: é
feito um Estudo de Mercado gratuito, essencial para definir o preço
certo e calcular o valor do meu imóvel com base em dados reais.
2. Preparação profissional da
venda
Depois da avaliação inicial, a
Imovendo trata de todos os detalhes que valorizam a apresentação do imóvel:
Certidão de Teor, sessão fotográfica profissional com recurso a técnicas de home
staging e anúncios otimizados. A divulgação é feita nos maiores
portais nacionais e internacionais, garantindo que a casa chega ao maior número
possível de compradores.
3. Triagem dos potenciais
compradores
O consultor pessoal da Imovendo faz
a triagem de todos os contactos recebidos. Só quem tem real capacidade
financeira é convidado a visitar o imóvel. O resultado: menos visitas
improdutivas, mais propostas concretas.
4. Acompanhamento em tempo real
Durante todo o processo, o
proprietário pode acompanhar os resultados através de ferramentas digitais
exclusivas, que permitem monitorizar visualizações, pedidos de informação e
visitas agendadas. Esta transparência garante que cada decisão é tomada com dados
e não apenas com perceções.
5. Escritura sem dores de cabeça
Finalmente, a Imovendo trata da
burocracia: documentação, comunicação com bancos, compradores e notários. No
dia da escritura, o proprietário só tem de pensar no destino do dinheiro que
poupou e, em muitos casos, estamos a falar de milhares de euros.
Comissão fixa: o que muda na
prática
Num mercado onde a regra são as
comissões variáveis, a Imovendo posiciona-se de forma distinta. Aqui, não há
percentagens sobre o valor final do imóvel: a comissão é fixa e paga apenas se
a casa for vendida. O modelo elimina incertezas e permite que o proprietário
saiba, desde o início, quanto vai gastar.
Além disso, muitos dos serviços que
noutras mediadoras são cobrados à parte – como o estudo de mercado ou a sessão
fotográfica profissional – estão incluídos. O resultado é uma experiência de
venda mais simples, transparente e previsível.
Uma ferramenta gratuita para
calcular a poupança
Para ajudar quem ainda está na fase
de decisão, a Imovendo disponibiliza uma página de avaliação
de imóveis com simulador grátis. A lógica é simples: basta inserir o preço
de venda estimado e a comissão que uma imobiliária tradicional cobraria para
perceber, em segundos, quanto pode poupar.
Um exemplo: numa casa de 250 mil
euros, uma comissão de 5% significa 12.500 euros. Com a Imovendo, o valor é
fixo. E a diferença pode ser usada para mobilar a nova casa, investir em férias
ou simplesmente reforçar a poupança.
O futuro da mediação imobiliária
A tecnologia e a transparência
estão a mudar o setor imobiliário em Portugal. Modelos como o da Imovendo são
vistos como disruptivos porque colocam o proprietário no centro do processo,
oferecem serviços premium sem custos adicionais e tornam os valores claros logo
à partida.
Para os clientes, a vantagem não é
apenas financeira. É também uma questão de confiança: saber que todo o processo
é acompanhado por profissionais, mas sem comissões que se multiplicam consoante
o preço do imóvel.
Comece hoje
Se está a pensar vender e quer
perceber o potencial de poupança, utilize já o simulador da Imovendo: calcular o valor do meu imóvel. Em poucos segundos terá uma
estimativa clara do que pode poupar e poderá dar início ao processo de forma
segura.
Na Imovendo, como é que se vende
a sua casa? Em cinco passos claros, com base em confiança,
transparência e tecnologia. Para mais informações, descubra como vender casa
com a Imovendo.
