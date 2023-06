Vamos “tapear”? É aqui que vai comer as melhores tapas

É verdade que as tapas fazem parte da cultura espanhola, mas de tal forma são aperitivos e petiscos deliciosos que já conquistaram o mundo – Portugal não é exceção, claro. Servidas quentes ou frias, juntamente com uma bebida, desde vinho à famosa caña, são os protagonistas das refeições descontraídas e, por isso, são ideais para degustar no verão. Convém dizer que as maravilhosas tapas não só representam o melhor da culinária dos nuestros hermanos como um estilo de vida único: o ritual do convívio, o estar descontraidamente numa esplanada com os amigos, de buscar prazer a todo o momento. Vamos lá conhecer um pouco da história deste "tapear".

Descubra a riqueza cultural e gastronómica através dos produtos típicos de cada região espanhola. Planeie a próxima viagem ao país vizinho e saboreie Espanha!

Venha "tapear" a Espanha

Aproveite o bom tempo e as férias de verão para dar um salto ao país vizinho. prove em primeira mão as verdadeiras tapas, nos melhores restaurantes, bares, gastrobares e nos populares mercados gourmet. Pode ainda embarcar numa das famosas rutas de las tapas ou rotas de tapas local e, assim, conhecer os espaços de petiscos mais típicos de cada região.

Embora saborear tapas seja uma tradição nacional, quando se trata de preparar esta iguaria, certas cidades tem uma reputação especial. Falamos de Granada, Salamanca, Valladolid, Saragoça, Logroño, León ou Alcalá de Henares, por exemplo.

Um fato curioso: sabia que no País Basco as tapas são conhecidas como pintxos? Na passagem pelo país vizinho, não deixe de visitar Donostia-San Sebastian e Bilbao e descubra porque é que os pintxos fazem sucesso um pouco por todo o mundo.

Junte a família ou os amigos e parta nesta aventura gastronómica!

A origem das tapas

O nome terá nascido da necessidade de servir, sobretudo à realeza, copos de vinho ou de cerveja tapados – com uma fatia de presunto ou de queijo –, para evitar a entrada de insetos ou de poeiras. Há ainda quem diga que as tapas se baseiam na comida que os agricultores levavam para o campo, para acompanhar o vinho que bebiam durante a jornada de trabalho. Apesar de a história não ser clara, é certo que as tapas sabem (ainda) melhor quando bem "regadas".

Sirva queijo manchego, jamón, embutidos da Extremadura, camarões e lagosta da Galiza, azeitonas, huevos rotos, anchovas da Cantabria, patatas bravas, paella de Valência… e "regue" o momento com um vinho Rioja ou a famosa caña.



Venha connosco conhecer e saborear oito tapas espanholas, escolhidas entre as mais típicas, e torne-se um chef na cozinha! No mês dos Santos Populares, celebre em dobro com o Dia Mundial da Tapa e renda-se aos prazeres gastronómicos do país vizinho. Reinvente o conceito de el tapeo e ao invés de andar de bar em bar a petiscar, prepare uma festa de tapas no conforto da sua casa.



Festa de tapas em casa?

Aprenda a preparar estes petiscos em casa com muito salero e conquiste o paladar de amigos e família, deliciando-se com o sabor de Espanha.

A chave para uma festa de tapas de sucesso é o equilíbrio. O segredo passa por apostar em pratos frios e quentes, com texturas e sabores diferentes. Esta diversidade não só irá agradar a todos os gostos, como vai permitir que os convidados desfrutem das verdadeiras tapas espanholas, já que o conceito de pequenas porções convida a provar de tudo um pouco. O objetivo é que todos se sintam saciados no final do convívio e não empanturrados.

Siga as dicas para desfrutar das melhores tapas em casa.

Como planear uma festa de tapas

1. Escolha ingredientes de qualidade – um bom presunto serrano, bom queijo, boas carnes frias, peixe, etc., são os elementos que realmente fazem a diferença. Este passo é o que vai fazer de si um grande anfitrião.



2. Ao pensar que tapas servir, lembre-se de que nem todos comem tudo. O truque está em oferecer uma "diversidade ponderada". Haverá os que comem carne e os que preferem peixe, os que têm restrições alimentares ou os que têm alergias a certos tipos de alimentos. Pense em todas as possibilidades!



3. Quanto ao empratamento, opte por pratos ou bandejas em que possa servir um bom número de porções – se usar muitos pratos pequenos, acabam por ocupar bastante espaço.



4. Ganhe tempo e inclua tapas simples de fazer, como um bom pão torrado acompanhado de queijo, carnes frias ou pastas para barrar, como queijo-creme ou patê...



5. E, claro, tão importantes quanto as tapas são as bebidas. Para acompanhar tapas espanholas, não deve faltar um bom vinho ou uma boa sangria, claro.





Três tapas que não podem faltar na mesa



• Huevos rotos. Fritos com a gema líquida e servidos sobre uma cama de presunto e batata frita satisfazem o mais arrojado pecado da gula.

• Tradicional omeleta à espanhola ou pincho de tortilla. Confeciona-se com ovos, batatas e azeite.

• Batatas fritas cobertas com um delicioso molho. Pode ser muito picante (batatas bravas) ou com alho e azeite (batatas alioli).