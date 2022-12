Vale do Ambroz: Onde a natureza chama por si

Trata-se do Vale do Ambroz, um lugar que oculta grandes tesouros, dos que vamos falar agora, e onde nesta época do ano decorre uma Festa de Interesse Turístico Nacional em Espanha, chamada "Outono Mágico no Vale do Ambroz".

Este lindíssimo vale, com oito vilas e 8.000 habitantes, está bem comunicado com Lisboa, e só a um par de horas por autoestrada. Porém, é um lugar que mantém o charme do autêntico, e onde ainda não apareceu o turismo de massas, todavia dispõe de uma ampla e variada oferta de habitações e restaurantes.

Mas vamos ao cerne: O que é o Outono Mágico e porque é que vale a pena ir lá para o conhecer? É uma autêntica festa da natureza. É um evento que acontece durante o mês de novembro e cujo interesse se estende por todo o inverno. Inclui mais de 70 divertidas propostas para todos os gostos. Atividades que acontecem ao ar livre, em total fruição com a natureza. Aproveitando o facto de 80% do seu território estar protegido dentro da Rede Natura 2000, organizam-se trilhos que percorrem os seus frondosos bosques de castanheiros e carvalhos, ou as suas ensolaradas devesas que escondem agradáveis cantinhos, com árvores monumentais, que formam verdadeiras catedrais viventes, castanheiros de 800 anos no chamado Souto do Temblar, ou sobreiros de 600 anos como o de La Fresneda.

A bicicleta também é protagonista nas atividades do Outono Mágico. O cicloturista pode percorrer o Vale do Ambroz de sul a norte, desde a Via Romana de La Plata, com 2000 anos de antiguidade e que hoje é uma parte do Caminho de Santiago. É um percurso perfeito para bicicleta de montanha, como também o é a nova Vía Verde de la Plata feita sobre o antigo caminho de ferro do século XIX.

Na programação há também visitas guiadas por espaços históricos como o Bairro Judeu de Hervás, um dos mais bem conservados de Espanha, ou o museu das termas romanas de Baños de Montemayor. E, junto com as atividades ao ar livre, as que mais sucesso têm são, indubitavelmente, as degustações gastronómicas. O outono é o tempo de cogumelos, do famoso pimentão afumado, de castanhas, de bolotas, e dos saborosos produtos do porco preto ibérico. Por isso, dentro do Outono Mágico, incluem-se provas de presunto ibérico, de pratos de carne, petiscos de cogumelos, de receitas centenárias e saborosos queijos de cabra e ovelha.

As propostas gastronómicas do Outono Mágico, incluem muitas sugestões, desde modestos lugares especializados em carnes grelhadas, a outros de alta-cozinha com referências no famoso guia Michelin.

O visitante tem ao seu dispor igualmente muitos lugares para retemperar forças após as atividades do Outono Mágico. Há mais de 4.500 espaços de acolhimento com grande variedade de categorias e preços. Desde quintas, em prédios do século XIX, até modernos complexos de alojamentos de turismo rural no meio do campo, ou até um mosteiro do século XVII transformado em hotel.

Este é um lugar para estar em perfeita harmonia com a natureza, alinhado com a sustentabilidade do território e que integra o Clube de Ecoturismo de Espanha. O Vale do Ambroz é esse lugar onde se atinge esse difícil, mas possível equilíbrio entre o autêntico e a oferta turística de qualidade.

Onde os seus habitantes se envolvem para que os visitantes se sintam sempre em casa. Um lugar perfeito para descobrir a magia do outono em Espanha. Para planear melhor a sua experiência aceda a www.visitambroz.com.

Este conteúdo é da responsabilidade da Junta da Extremadura.

Projeto co-financiado pelas seguintes entidades: