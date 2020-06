Vá às compras com toda a segurança

Numa altura em que Portugal passa por uma nova fase no plano de desconfinamento e os portugueses retomam a sua vida numa nova normalidade, ir ao supermercado fazer compras faz parte dos nossos hábitos quotidianos. Como todos os gestos diários, no atual contexto, é importante planear a mesma, e assegurar os procedimentos de higiene e segurança. Foi por isso que o Pingo Doce incorporou pequenas mudanças que tornam esta rotina simples e segura, mesmo dentro de um período de limitações sociais que são importantes para conter a disseminação do vírus.

A pensar em todos os que visitam as lojas Pingo Doce diariamente, foram implementadas medidas de segurança e de higiene com o objetivo de garantir a segurança e o bem-estar dentro das lojas, para que as idas ao supermercado possam ser feitas tranquilamente e sem receios, desde o momento em que se entra na loja até ao momento em que se sai com as compras.

Para facilitar as suas idas ao supermercado, o Pingo Doce recomenda que adote algumas medidas importantes quando planear as suas saídas para compras:

Fazer uma lista com os produtos de que necessita é sinónimo de compras responsáveis e, ao mesmo tempo, garantia de que não vai esquecer nenhum item essencial na sua casa. Para isso, antes de sair, espreite a sua despensa e anote as faltas; se tiver dúvidas, pode recorrer ao site do Pingo Doce , no qual encontrará um conjunto de produtos sempre úteis e poderá ainda consultar as promoções, para assegurar uma maior poupança. Esta é também uma boa forma de maximizar a sua ida ao supermercado.

2) Confirme os horários de funcionamento

Antes de sair de casa, o ideal é consultar o horário de funcionamento da sua loja, para poder organizar o seu tempo.

Sabia que… … as lojas e os restaurantes Pingo Doce têm novos horários, disponíveis para consulta no site?

3) Leve sempre a máscara

O uso de máscara ou de viseira é obrigatório para aceder aos supermercados. Por isso, quando sair de casa, certifique-se de que leva a máscara consigo e coloque-a antes de entrar na loja. Todos os colaboradores do Pingo Doce usam máscaras.

4) Higienize as suas mãos

Lavar as mãos com frequência e durante 20 a 30 segundos é agora mais importante do que nunca. Nas suas idas ao supermercado e sempre que isso não for possível, deverá ter consigo uma solução desinfetante – álcool ou gel desinfetante – que contenha, pelo menos, 70% de álcool.

Para prevenir algum esquecimento, o Pingo Doce disponibiliza desinfetante à entrada das lojas para que todos os clientes possam assegurar uma boa higiene. A desinfeção das mãos é também cumprida por todos os colaboradores, que as higienizam a cada 30 minutos e sempre que é necessário repor produtos nas prateleiras ou aceitam um pagamento em dinheiro.

5) Mantenha as distâncias de segurança

A regra do distanciamento social continua a manter-se pelo que, na sua ida ao supermercado, cumpra sempre as distâncias de segurança. É ainda importante respeitar a sinalética existente em loja e, na hora de pagar, manter a devida distância. Para reforçar a segurança na linha de caixas, foram instalados acrílicos de proteção e fitas autocolantes no chão que marcam o espaço recomendado de distância entre clientes.

6) Respeite a etiqueta respiratória

Embora não seja propriamente uma novidade trazida pela pandemia, a verdade é que a etiqueta respiratória é agora ainda mais importante. Se necessitar de tossir ou espirrar, faça-o para a prega do cotovelo, com o antebraço fletido ou utilize um lenço de papel, que deverá ser imediatamente colocado no contentor de resíduos, que pode encontrar na zona de acesso às lojas.

No Pingo Doce, as lojas são limpas e higienizadas todos os dias e as superfícies de maior contacto, como o tapete da caixa de pagamento, dispensadores de senhas, as portas das arcas frigoríficas, os balcões de atendimento, máquinas de sumos e as máquinas EcoWater, são desinfetadas várias vezes ao dia.

Para garantir a sua segurança e a dos outros, no Pingo Doce os carrinhos e os cestos são previamente higienizados. À saída da loja, deixe-os na zona de carrinhos usados, para que possam ser novamente limpos. Se preferir, leve o seu próprio saco para ir colocando as compras.

8) Opte por pagar com sistemas sem contacto

Na hora de pagar, lembre-se de que os cartões contactless permitem pagar as compras de baixo valor de forma segura e apenas por aproximação ao terminal, sem necessidade de inserir o PIN. Em tempo de pandemia, o valor limite aumentou para os 50 euros por pagamento, pelo que, sempre que possível, opte por esta alternativa. Pode ainda escolher pagar com a aplicação MB Way. Caso opte pelo pagamento tradicional, o terminal de pagamento é higienizado com uma solução à base de álcool. Os colaboradores da caixa também higienizam as mãos e os tapetes de caixa depois de cada cliente.

9) Escolha a fatura eletrónica

Na hora de pagar as suas compras, escolha a fatura eletrónica. Fácil, prática e segura, a fatura eletrónica é também uma forma de ajudar o ambiente e está disponível, em exclusivo, para todos os clientes Poupa Mais.

10) Deposite máscaras e luvas usadas nos recipientes adequados

Traga sempre consigo uma bolsa ou um saco para depositar a sua máscara e luvas utilizadas. E, se optar por máscaras descartáveis não se esqueça de que devem ser colocadas no recipiente adequado, sempre que terminar as suas compras.

Rotinas que inspiram confiança

Além das medidas de higienização e segurança implementadas no Pingo Doce, as lojas passaram também a contar como um Agente da Compra Segura. Em conjunto com a Gerência de cada loja, este Agente ajuda a monitorizar o cumprimento de todas as ações de higiene e segurança agora adotadas. Caso tenha dúvidas, o Gerente está ao seu dispor para ajudar no que for necessário.

Do lado das equipas de loja, uma das medidas mais importantes é a utilização de máscaras, bem como a higienização das mãos. Também as equipas de serviço dos restaurantes e zonas de refeição estão equipadas com utensílios e equipamentos para o servir com toda a segurança.

No momento de pagar, saiba que as distâncias de segurança estão assinaladas no chão e que não será necessário entregar o seu cartão Poupa Mais, basta passá-lo no leitor e já está a poupar.

Conheça estas e todas as outras medidas e conselhos do Pingo Doce para compras sempre seguras em https://www.pingodoce.pt/covid-19/.