Uma viagem ao México para duas pessoas com tudo pago. Sonho? Não!

Quer ir ao México? A resposta (bastante provável) para a maioria dos nossos leitores será um claro "sim!". Quem não tem na bucketlist uma viagem a um país único, paraíso com algumas das melhores praias do mundo e um lugar histórico que nos dá a conhecer a grande cultura Maia? Praias paradisíacas de um lado, floresta, ruínas e cavernas de outro. O México é um dos destinos imperdíveis para umas férias de sonho.

E se lhe dissermos que existe a possibilidade de viajar para a Riviera Maya, uma das regiões mais belas do Caribe, no México, com companhia, durante sete noites em regime de tudo incluído num hotel de 5 estrelas? Tudo pago, incluindo o transfer do aeroporto-hotel-aeroporto. Este é o prémio para o vencedor do passatempo do Grupo Interpass que arranca a 11 de julho. Esta viagem de sonho pode ser sua!

O que precisa de fazer para ganhar

Primeiro, seguir a conta do Instagram do Interpass (@grupo_interpass). Depois, entre 11 e 22 de julho, responder corretamente às quatro questões do quiz "Queres ir ao México?" em cmjornal.pt. Este passatempo começa às 10 horas do dia 11 de julho e termina às 13 horas do dia 22 de julho.

O vencedor é – além de seguidor da página do Interpass – o participante que responder corretamente a todas as questões do quiz no menor tempo. No dia 25 de julho, até às 16h30, será revelado o apuramento e o vencedor deste passatempo único.

Passatempo: como participar Passo 1

Seguir o Interpass no Instagram: instagram.com/grupo_interpass/

Passo 2

Participar no quiz e responder corretamente a todas as questões, no menor tempo

Interpass: eleito Marca Recomendada do Ano 2022

Pelo segundo ano consecutivo, o Interpass foi eleito Marca Recomendada na categoria de viagens, produtos e serviços – Marketplaces. O Interpass Viagens é um marketplace de viagens e serviços exclusivos e inovadores que disponibiliza uma plataforma de reservas de viagens, composta por 12 motores de busca de produtos e serviços diferentes com disponibilidade imediata para qualquer parte do mundo e única em Portugal.

Tente a sorte e quem sabe não sai vencedor! Participe em cmjornal.pt. Não se esqueça: o passatempo arranca a 11 de julho e termina a 22 de julho.