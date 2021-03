Uma linha direta para a prevenção do cancro

As formas de comunicação com o Hospital da Luz estão cada vez mais modernizadas e mais fáceis, com vários canais para se manter em contacto com profissionais, a qualquer hora, em qualquer lugar. A Linha Direta Oncologia permite que a deslocação ao Hospital da Luz se faça apenas quando estritamente necessário, por exemplo, para fazer exames. A app MY LUZ complementa este canal, com videoconsultas feitas em total segurança e privacidade. Desta forma, pode contactar diretamente com um profissional, ter o contacto visual tão necessário, mas manter-se em casa.

Na aplicação MY LUZ deve, também, colocar os seus exames com garantia de privacidade, para que os médicos no Hospital da Luz os possam avaliar, no caso de exames anteriores ao contacto com a Linha Direta Oncologia.

No caso de exames feitos no Hospital da Luz, estes ficam automaticamente disponíveis na app quando estiverem prontos, evitando deslocações desnecessárias ao hospital para os levantar.

No site do Hospital da Luz pode conhecer todas as funcionalidades da app que vai querer manter por perto. E memorize o número: 217 104 430. Uma Linha Direta Oncologia, para que a sua saúde nunca tenha de esperar!