Um negócio de homens liderado por duas mulheres

São uma dupla de alfas que se complementam, unidas num valor comum – ser a empresa de referência do setor. Mulheres instruídas, com uma rede de contactos extensa e com uma visão de mercado transversal, mas que, no entanto, sentiram as dificuldades do seu género no mercado de trabalho em que se inserem. Um setor tipicamente dominado pelo sexo oposto e repleto de estigma, no qual ver duas mulheres a tomarem decisões e a serem inovadoras é deveras atípico.

No entanto, Maria do Céu e Deolinda Jacinto, ao longo dos seus percursos profissionais, provaram com muita luta e garra que a Insidepipe é mais do que definida pelo género de quem a lidera.