Três formas fáceis (e super eficazes) de limpar o ar da sua casa

Inspire fundo e expire, sem medo. A qualidade do ar e o impacto na saúde é cada vez mais uma preocupação. Afinal, respirar ar puro e limpo é imprescindível para garantir um ambiente agradável e o bem-estar de toda a família. Mas sabia que o ambiente dentro de casa pode ser tão ou mais poluído do que no exterior? Felizmente, certas atitudes e hábitos simples podem ajudar a livrar o ambiente interior dos principais e mais perigosos agentes poluentes.

1. Diga sim ao ar condicionado

Até nos espaços interiores os nossos pulmões estão vulneráveis. Pó, bolor, alérgenos, vírus, bactérias e micro partículas são os seis principais agentes poluentes que vivem dentro de casa. Prejudiciais para a saúde, estão por detrás de inúmeros problemas respiratórios, como alergias e asma, que afetam pessoas de todas as idades. O ar condicionado pode ser o seu melhor amigo. Os sistemas de filtragem do ar condicionado Mitsubishi Electric garantem a qualidade do ar interior em todas as situações, ao capturarem e neutralizarem esses agentes.

Como funciona? Com a tecnologia Plasma Quad Plus, exclusiva do Mitsubishi Electric, este sistema de filtragem baseado em plasma funciona como uma cortina elétrica, que elimina todo o tipo de elementos poluentes. A descarga de alta voltagem neutraliza vírus como o da gripe ou o coronavírus SARS-CoV-2 até 99,8%, inibe bactérias, alérgenos (incluindo pólen e pelo de gato) e bolores. As restantes partículas de PM2,5, como o fumo do cigarro ou o pó, são absorvidas pelo filtro.



Elimina os seis principais poluentes existentes no interior: Vírus → 99% Bactérias → 99% Alérgenos → 98% Pó e ácaros → 99,7% Bolor → 99% Micropartículas PM2,5 → 99%

Adicionalmente, ao preservar a humidade do ar constante, o ar condicionado ajuda a evitar a desidratação corporal.

2. Abuse das plantas em casa

As plantas são perfeitas para decorar a casa, não só, pela sua beleza, como também pela capacidade de purificar ativamente o ar. Deixamos o exemplo da planta aranha, conhecida por ajudar a remover substâncias nocivas para a saúde, como o dióxido de carbono e o xileno (mistura de compostos químicos usados no processamento de materiais como tintas ou borracha). Qualquer planta, ao produzir oxigénio durante o processo de fotossíntese melhora a qualidade da atmosfera. Escolha uma planta que se adapte a espaços interiores.

3. Não à vassoura!

Sabia que o ato de varrer ou usar o espanador levanta o pó e os ácaros das superfícies, ao invés de os eliminar? Ambas as partículas permanecem suspensas no ar até repousarem novamente. É preferível lavar com água ou passar as superfícies que o permitem com um pano húmido torcido.

Mitsubushi Electric: o ar condicionado que poupa energia e é amigo do ambiente

Os sobressaltos ocorridos no setor energético, sobretudo durante o último ano, tornaram evidente a importância da utilização racional da energia em todas as atividades do dia a dia. Para todos os que pretendem beneficiar de uma forma mais barata de aquecer ou de arrefecer a casa, o ar condicionado Mitsubishi Electric ocupa uma posição de destaque, com a elevada categoria energética dos equipamentos.

Todos os sistemas de ar condicionado das gamas doméstica e comercial Mitsubishi Electric estão equipados com compressores DC Inverter, com maior capacidade e menor consumo, garantindo uma poupança energética ímpar, comprovada pelos níveis recorde de eficiência.

Mas, há mais. A Mitsubishi Electric desenvolveu e patenteou o 3D i-See Sensor. Este sensor móvel analisa as necessidades de arrefecimento ou de aquecimento de uma área específica, detetando a temperatura corporal das pessoas e até de animais de estimação. Assim, o ar condicionado só trabalha o estritamente necessário para garantir o conforto de todos… e sem nenhum desperdício.



• A tecnologia 3D i-See Sensor adequa o funcionamento do ar condicionado, conforme a ocupação do espaço • O sensor móvel analisa as necessidades de arrefecimento ou de aquecimento de uma área, detetando a temperatura corporal das pessoas e dos animais de estimação • O 3D i-See Sensor garante que o ar condicionado só trabalha o necessário, aumentando a poupança energética

Esqueça tudo o que pensa saber sobre o ar condicionado

“O ar condicionado é prejudicial para o ambiente.” Não podia estar mais errado. Este chavão é desmentido pela realidade. A geração atual dos sistemas de ar condicionado é, comprovadamente, a forma mais económica de climatização e a que causa a menor pegada ambiental.

É verdade que ainda se podem encontrar instalados, e em funcionamento, equipamentos antiquados, que, ao contrário dos atuais, consomem demais, fazem muito barulho e utilizam fluidos frigorígenos, com cloro (HCFC) – nocivos para o ambiente e já descontinuados na indústria do ar condicionado, sendo até proibidos pelas normas da União Europeia.

Desde cedo que a Mitsubishi Electric assumiu o compromisso de contribuir para um futuro mais verde, tornando-se a marca de referência dos sistemas de climatização mais sustentáveis, quer em termos de eficiência energética, quer em termos de impacto ambiental.

Há anos consecutivos que a marca garante a presença na “Lista A” do CDP – Carbon Disclosure Project, posição que atesta que a Mitsubishi Electric ocupa um lugar no topo das empresas cujas estratégias e atividades mais contribuem para a redução de emissões de CO2.

Quer mais provas de que o ar condicionado Mitsubishi Electric é a opção certa para a sua casa? Escolha conforto, qualidade do ar interior, poupança e proteção ambiental num único aparelho que vai mudar a sua vida.