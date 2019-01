Todos temos direito ao design em casa

Chega a casa do trabalho e encontra uma casa que tem de tudo em termos de decoração e móveis, mas que pouco responde a todas as suas necessidades. Uma manta que custou os olhos da cara, mas não é quente o suficiente (e, confessemos, é até um pouco áspera!). Uma mesa de apoio que encaixa na perfeição entre os sofás ou no centro da sala, mas só serve para pousar os comandos da televisão e, ocasionalmente, um copo de vinho – sempre com uma proteção, não vá a mesa ficar manchada. Um candeeiro que ou dá muita luz ou pouca luz. Uma cadeira que é um encanto, mas pesa na consciência quando pensamos nos materiais com que foi produzida. E ali no canto está uma poltrona que podia ser mais confortável e, depois de uns anos de uso, também podia estar em melhor estado.

Este é um cenário fictício, mas parece ter uma ponta ou outra de verdade para quem não compra tudo o que precisa na IKEA. Num plano democrático, design é sinónimo destas cinco dimensões: forma, função, qualidade, sustentabilidade e preço. Umas não existem sem as outras. Nada existe sem design. E todos têm direito ao design em casa.

Se acabou a identificar-se por alguma das questões com que abrimos este artigo, temos boas notícias: todos os produtos IKEA cumprem as cinco dimensões. Se ainda restam dúvidas, destacamos cinco produtos que o comprovam. Ora veja.

1. Forma: todos temos direito a ter estilo em casa

Não há duas pessoas iguais, duas casas iguais e muito menos dois estilos iguais. Retro, contemporâneo, minimalista, clássico, eclético, moderno, romântico, industrial… Podíamos continuar esta lista que parece não ter fim, porque na IKEA há de tudo, para todos. Desde 1943, a cadeia sueca desenha tantas soluções quantas forem precisas para ter uma casa que só podia ser sua. Para quem gosta de um toque de irreverência no teto, há um candeeiro suspenso – o IKEA PS 2014 – que, apesar do desenho mais complexo, tem um funcionamento muito simples. Se quer mais luz, basta puxar a corda e este abre-se. Se quiser menos luz, puxe a corda e feche-o. É obra… de arte!

2. Preço: todos temos direito ao bom, sem precisar de pagar mais por isso

Desengane-se! Na IKEA, o design nunca é feito a pensar em preços baixos, antes em preços certos, em que todos saem a ganhar. Desde o fornecedor da matéria-prima até ao cliente final. É o melhor valor possível pelo melhor produto possível. Agora fica a solução para os fins de semana de descanso neste inverno. Se está na hora de fazer um upgrade à manta pousada sobre o sofá, fique a saber que só precisa de 4€. E com sorte ainda a usa ao pescoço! A manta VÅRKRAGE é elegante, simples, suave ao toque e com um preço ainda mais aconchegante. Há quem diga que pode ser usada como écharpe. Afinal, tem muito que se lhe diga.

3. Função: todos temos direito a soluções várias

Na IKEA encontra soluções para tudo e para todos os gostos. A filosofia é simples: há poucas coisas mais bonitas do que um produto que funciona na perfeição. A não ser um produto que, além de funcional, seja lindo de morrer! Isso então é a cereja no topo do bolo. Lembra-se daquela mesa de apoio que falámos em cima? Até onde é que "apoia"? Ou é "apenas" mais uma mesa? Foi a pensar nestas questões existenciais que a IKEA desenhou a mesa de apoio GLADOM, com tampo amovível que serve de tabuleiro. Fácil de limpar, feita em aço com revestimento em pó, e fácil de gostar.

4. Sustentabilidade: todos temos direito a fazer mais pelo planeta

O melhor design é aquele que poupa os recursos naturais do planeta. Não só os que são precisos para produzir o produto, mas também os que precisamos para depois o pôr a funcionar. Este é o manifesto da IKEA para que todos usufruam do seu direito a ser mais sustentáveis. Pode começar com uma simples cadeira. Confortável, fácil de montar e amiga do ambiente. A cadeira ODGER é feita com 30% de madeira, uma fonte renovável, e 55% de plástico… reciclado. Confortável nas costas e na consciência.

5. Qualidade: todos temos direito ao melhor

Teste um, check. Teste dois, check. Teste 3569, check. A qualidade na IKEA é testada não uma, não duas, mas vezes sem conta. Para que depois saiba sempre com o que pode contar. É por isso que aquela poltrona do tempo da avó que ainda tem em casa precisa de um substituto à altura! Basta meter as mãos numa poltrona EKENÄSET, o conforto à primeira vista que deixa qualquer um reconfortado – não fossem os 10 anos de garantia. Esta poltrona, desenhada com braços de madeira, enquadra-se em qualquer ambiente com facilidade. São décadas de conforto garantido.

Conheça mais sobre este conceito do design democrático e perca-se neste mar de ideias e de produtos prontos para serem levados para casa.