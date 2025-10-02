The Collective: Um ano a gerar impacto na Kaizen Gaming

O que significa ser um kaizener? Os kaizeners são um grupo
de mais de 2.700 pessoas talentosas em todo o mundo, que formam a Kaizen
Gaming, uma das maiores empresas de Game Tech do mundo e proprietária da
Betano, marca de apostas desportivas e casino online.
São pessoas que procuram ser melhores a cada dia e que
juntam as suas forças em equipa. São apaixonadas, movidas pela ação e põem-se
no lugar dos outros. Estas qualidades orientam o seu trabalho diário e vão além
disso, alimentando a vontade de contribuir de forma positiva para o mundo que
as rodeia.
A expressão desta vontade é o The Collective, o programa
internacional de voluntariado da Kaizen Gaming. O seu objetivo é canalizar
a energia e o empenho dos colaboradores para gerar um impacto social
significativo e fazer a diferença nas comunidades onde a Kaizen Gaming está
presente por todo o mundo.
Como está o The Collective a fazer a diferença?
As atividades do The Collective iniciaram há menos de um ano
e nesse curto espaço de tempo já começaram a gerar um impacto significativo. O
programa mobilizou mais de 600 voluntários, que contribuíram com mais de
1.500 horas de serviço e apoiaram 24 ONG em todo o mundo, ajudando-as a
cumprir a sua missão e a criar mudanças duradouras.
Mais recentemente, em julho, o programa focou-se na inclusão
social e no apoio às comunidades. Em Atenas, Salónica, Sófia, Bucareste,
Lisboa, São Paulo e Bogotá, o The Collective trabalhou lado a lado com ONG
locais, instalando pontos de recolha nos escritórios da Kaizen Gaming. Assim,
deu a oportunidade aos kaizeners não só de fazerem donativos, mas também de se
ligarem diretamente a estas organizações.
Resultados inspiradores
Foram recolhidos mais de 2.000 itens para distribuição a
comunidades vulneráveis, incluindo alimentos não perecíveis, produtos de
higiene, material escolar, roupa, brinquedos e muito mais. Já o workshop “The
Collective Talk” aproximou os colaboradores das ONG na Grécia e no Brasil,
criando um espaço para fazer questões, trocar ideias e fortalecer a ligação com
as causas apoiadas. Além disso, o apoio financeiro da Kaizen Gaming, superior a
60.000€, impactou mais de 4.700 vidas pelo mundo.
Compromisso desde o primeiro dia
As iniciativas de julho estiveram longe de ser as primeiras.
No outono de 2024, 200 voluntários da Kaizen Gaming arregaçaram as mangas para
limpar praias, cozinhar refeições para grupos vulneráveis e renovar parques
públicos em São Paulo, Lisboa, Sófia, Bucareste, Atenas e Salónica.
O programa também alargou o seu foco para além das pessoas,
apoiando o bem-estar animal e a proteção ambiental. Em abril passado, outros
200 kaizeners uniram forças às ONG em Atenas, Salónica, São Paulo, Lisboa,
Praga, Valeta, Bogotá, Sófia e Bucareste e ajudaram cães abandonados a
encontrar novos lares, construíram abrigos para aves de espécies nativas e
sensibilizaram as comunidades para questões de conservação da natureza.
Em Lisboa, os voluntários do The Collective juntaram-se à Crescer,
recolhendo bens essenciais, que ajudaram cerca de 2.500 pessoas da comunidade
local, reforçando o seu espírito de solidariedade; colaboraram com a Oceanos
Sem Plásticos e recolheram cerca de 187 kg de lixo da praia da Fonte da
Telha, enquanto aprendiam mais sobre poluição marinha; e associaram-se à Comunidade
Vida e Paz, garantindo a renovação do consultório médico e de quartos
destinados aos pacientes, contribuindo assim de forma significativa para a
melhoria das condições de vida dos residentes.
Agir. Contribuir.
À medida que o The Collective entra no seu segundo ano,
novas formas de colaborar com as comunidades estão a ser exploradas. O
verdadeiro valor do The Collective não se mede apenas em números. O impacto
real é visível nas pessoas, nos animais e nos ambientes intervencionados pelos
voluntários da empresa, assim como no orgulho e no sentido de propósito que os
kaizeners sentem ao participar.