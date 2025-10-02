The Collective: Um ano a gerar impacto na Kaizen Gaming

O que significa ser um kaizener? Os kaizeners são um grupo de mais de 2.700 pessoas talentosas em todo o mundo, que formam a Kaizen Gaming, uma das maiores empresas de Game Tech do mundo e proprietária da Betano, marca de apostas desportivas e casino online.

São pessoas que procuram ser melhores a cada dia e que juntam as suas forças em equipa. São apaixonadas, movidas pela ação e põem-se no lugar dos outros. Estas qualidades orientam o seu trabalho diário e vão além disso, alimentando a vontade de contribuir de forma positiva para o mundo que as rodeia.

A expressão desta vontade é o The Collective, o programa internacional de voluntariado da Kaizen Gaming. O seu objetivo é canalizar a energia e o empenho dos colaboradores para gerar um impacto social significativo e fazer a diferença nas comunidades onde a Kaizen Gaming está presente por todo o mundo.

Como está o The Collective a fazer a diferença?

As atividades do The Collective iniciaram há menos de um ano e nesse curto espaço de tempo já começaram a gerar um impacto significativo. O programa mobilizou mais de 600 voluntários, que contribuíram com mais de 1.500 horas de serviço e apoiaram 24 ONG em todo o mundo, ajudando-as a cumprir a sua missão e a criar mudanças duradouras.

Mais recentemente, em julho, o programa focou-se na inclusão social e no apoio às comunidades. Em Atenas, Salónica, Sófia, Bucareste, Lisboa, São Paulo e Bogotá, o The Collective trabalhou lado a lado com ONG locais, instalando pontos de recolha nos escritórios da Kaizen Gaming. Assim, deu a oportunidade aos kaizeners não só de fazerem donativos, mas também de se ligarem diretamente a estas organizações.

Resultados inspiradores

Foram recolhidos mais de 2.000 itens para distribuição a comunidades vulneráveis, incluindo alimentos não perecíveis, produtos de higiene, material escolar, roupa, brinquedos e muito mais. Já o workshop “The Collective Talk” aproximou os colaboradores das ONG na Grécia e no Brasil, criando um espaço para fazer questões, trocar ideias e fortalecer a ligação com as causas apoiadas. Além disso, o apoio financeiro da Kaizen Gaming, superior a 60.000€, impactou mais de 4.700 vidas pelo mundo.

Compromisso desde o primeiro dia

As iniciativas de julho estiveram longe de ser as primeiras. No outono de 2024, 200 voluntários da Kaizen Gaming arregaçaram as mangas para limpar praias, cozinhar refeições para grupos vulneráveis e renovar parques públicos em São Paulo, Lisboa, Sófia, Bucareste, Atenas e Salónica.

O programa também alargou o seu foco para além das pessoas, apoiando o bem-estar animal e a proteção ambiental. Em abril passado, outros 200 kaizeners uniram forças às ONG em Atenas, Salónica, São Paulo, Lisboa, Praga, Valeta, Bogotá, Sófia e Bucareste e ajudaram cães abandonados a encontrar novos lares, construíram abrigos para aves de espécies nativas e sensibilizaram as comunidades para questões de conservação da natureza.