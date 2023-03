Teste os limites do físico. A maratona mais verde de Lisboa já tem inscrições abertas

Não restam dúvidas, médicos e especialistas concordam unanimemente que correr faz bem, ao corpo e à mente. A popular prática desportiva não só ajuda a emagrecer e a manter um peso saudável, como promove a saúde cardiovascular, fortalece as articulações, diminui o risco de incidência de doenças crónicas e reduz os níveis de stress, atenuando sintomas de ansiedade ou de depressão. Ora, não se deixe abater pelos dias frios e sombrios de inverno, e aceite o convite da Lisbon Eco Marathon: inspire-se e calce os ténis, a pensar em dias mais bonitos e soalheiros.

Em prol da saúde dos participantes e do planeta, a sétima edição da prova mais verde de Lisboa, cujas inscrições já estão a acontecer, irá decorrer no próximo dia 7 de maio, e tem parte do percurso pelo Parque Florestal de Monsanto, aquele que é o maior parque florestal urbano da Europa.

Quando? 7 de maio Onde? As provas partem e terminam no centro de Lisboa, na Alameda Cardeal Cerejeira, com parte do percurso pelo Parque Florestal de Monsanto Inscreva-se aqui

Com paisagens encantadoras e diversidade de percursos, o emblemático parque é reconhecido internacionalmente como um dos mais belos locais para praticar atividade física ao ar livre, nomeadamente para todos os que optam por "limpar" a mente a correr e a caminhar.

Nas palavras de Marília Antunes, vencedora da meia-maratona da Lisbon Eco Marathon, no escalão Veteranas F50, em 2018: "O desporto para mim é a melhor terapia, serviu para me libertar. Quando corro, sinto paz de espírito e uma sensação de bem-estar, garra, felicidade e energia."

Maratona está de regresso

A Lisbon Eco Marathon, que une corrida, bem-estar, ecologia e sustentabilidade teve início em 2014, tendo sido inesperadamente interrompida, devido à pandemia da covid-19, em 2020, 2021 e 2022. Volta agora em 2023, com a opção de três distâncias – maratona, meia-maratona e minimaratona, de 12 km.

Dez benefícios da corrida

1. Reduz em 50% o risco de morte prematura; 2. Ajuda a prevenir doenças cardiovasculares; 3. Deixa os ossos e as articulações mais fortes e saudáveis; 4. Protege as vias aéreas de infeções; 5. Aumenta a capacidade de concentração; 6. Previne a perda de memória e doença de Alzheimer; 7. Diminui o stress; 8. Redução de sintomas de ansiedade e depressão; 9. Aumento da autoestima; 10. Reforça os elos afetivos, melhorando o relacionamento social e profissional.

Correr não é para si?

E como correr não é para todos, seja por gosto, questões de mobilidade ou devido a outros problemas físicos, esta edição também inclui uma caminhada familiar.

A Lisbon Eco Marathon não quer que ninguém fique para trás e, por isso mesmo, propõe uma caminhada pelos trilhos de Monsanto, ideal para famílias e grupos de amigos, juntando o desporto ao convívio.

Erradamente subestimada, a caminhada é uma das atividades físicas mais recomendadas. Se, por um lado, não exige um elevado condicionamento físico, por outro, melhora significativamente a qualidade de vida.

A verdade é que quase qualquer pessoa pode caminhar, necessitando somente de umas sapatilhas confortáveis e um pouco de disposição. Tal como a corrida, a caminhada incentiva a sair de casa, promove a boa forma, melhora a saúde física e mental, assim como a qualidade do sono – o que faz desta prova inserida na Lisbon Eco Marathon uma atividade completa e apelativa para todos.

Junte a família e os amigos para participarem nesta aventura.

Dez benefícios associados à caminhada

1. Previne o aparecimento de doenças cardíacas; 2. Trabalha os músculos; 3. Ajuda a controlar a diabetes e os níveis de colesterol; 4. Contribui para a perda de peso e para a manutenção de um peso saudável; 5. Combate a osteoporose; 6. Dá energia e boa-disposição 7. De baixo impacto, é um exercício recomendado para mulheres grávidas; 8. Ajuda a otimizar a função cognitiva, prevenindo a doença de Alzheimer e outras demências; 9. Atenua sintomas de ansiedade e depressão; 10. Melhora a qualidade do sono.

Uma corrida verde, solidária e sem fronteiras

Em anos anteriores, a Lisbon Eco Marathon superou os mil participantes por edição. A prova-rainha, a maratona, tem como um dos grandes desígnios ser a única maratona totalmente disputada na cidade de Lisboa, com partida e chegada no mesmo local – o topo do Parque Eduardo VII, percorrendo diversas zonas do Parque Florestal de Monsanto, o mesmo se aplicando às outras duas corridas.

A comodidade de acesso para os participantes, assim como de interferir o menos possível com a supressão de vias rodoviárias centrais da cidade, é outro dos objetivos da prova amiga do meio ambiente, que pretende cimentar a prática da sustentabilidade para as gerações futuras.

E porque um futuro mais sustentável passa igualmente por uma melhor qualidade de vida acessível a todos, a Lisbon Eco Marathon assume um forte cunho de solidariedade social. O evento desportivo, conta desde a sua primeira edição, com contribuições para a Refood e para a Souma, instituições com forte contributo no apoio social a famílias na cidade de Lisboa.

De Lisboa para o mundo, estima-se a participação de cerca de 30% de participantes oriundos de outros países, sendo de destacar as mais de 35 nacionalidades presentes na última edição de 2019 – nesta edição, o maior contingente de atletas era originário do Brasil, seguindo-se França e Espanha.

Do que está à espera? Junte-se à comunidade: calce já os ténis e venha participar!

Veja aqui o regulamento e inscreva-se. Visite também as redes sociais da Lisbon Eco Marathon: Facebook e Instagram.