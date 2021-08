Tempo de festa com a Romaria de São Bartolomeu

Agosto é o mês em que a vila de Ponte da Barca se prepara a rigor para viver uma das festas mais famosas do Alto Minho, a Romaria de São Bartolomeu, reconhecida como uma das 7 Maravilhas da Cultura Popular, e se dia 24 é consagrado às festividades religiosas em honra de São Bartolomeu, tendo a grandiosa e solene procissão em sua homenagem no centro das atenções, é na noite anterior (dia 23) que se vivem os momentos mais animados, com danças e cantares populares na rua, que se prolongam até de madrugada, arrastando consigo multidões, entre as quais se contam muitas famílias e amigos que aproveitam as festas como um ponto de (re)encontro de excelência.

Rusgas e animação noite fora

É de facto na noite de 23 que as Festas Concelhias de Ponte da Barca têm o seu momento mais alto, graças ao desfile e atuação das ‘rusgas’ pelas ruas da vila, com grupos que se formam na rua a ganharem protagonismo em rodas de tocadores de concertinas, bombos, cavaquinhos e outros instrumentos tradicionais, ao som dos quais se dança o vira e se canta à desgarrada tendo como palco uma vila toda engalanada, devido à tradição que dita que as janelas e varandas sejam ornamentadas entre 19 e 23 de agosto – no dia seguinte, o da procissão, manda a mesma tradição que se coloquem colchas nas janelas e varandas.

Cartaz de festas preenchido

Consideradas um dos maiores cartões de visita desta vila situada no vale do Lima com paisagens de cortar a respiração, entre serras e vales onde se escondem lagoas secretas e cascatas idílicas, que fazem de Ponte da Barca o destino ideal para ir com toda a família ou amigos, as celebrações em homenagem a São Bartolomeu não se ficam, no entanto, por aqui.

O programa de festas, que se prolonga por cinco dias (19 a 24 de agosto) contempla ainda um cortejo etnográfico, no qual desfila o melhor das tradições do concelho, com a apresentação de um conjunto de ciclos dos usos e costumes da região, concursos de gado, do melão “Casca de Carvalho” e do linho, entre outros, já para não falar do tradicional jogo da malha e ainda a concorrida corrida de cavalos. Tudo isto pontoado por ranchos folclóricos, concertinas e castanholas, ourivesaria da filigrana, cores vistosas nas camisas bordadas e lenços minhotos, já para não falar das fantásticas iluminações e jogos de luz sem igual.