Temperaturas descem, proteção sobe!

É oficial: o verão já lá vai, e a descida de temperaturas, gradualmente, já se começa a sentir. Começa a preparação do inverno, tiram-se do armário roupas de meia-estação, calçado fechado, guarda-chuvas e gabardines.

Saídos da bolha social do verão, onde estamos em núcleos mais controlados, e passando para interações em maior escala – no escritório, na escola, nos transportes públicos –, é altura de reforçar a preocupação com vírus transmissíveis. Sim, as gripes e as constipações têm uma maior tendência a proliferar a partir do outono, mas há formas de as combater.

1. Reforce o seu sistema imunitário

A capacidade de combater vírus é maior se fizer uma aposta preventiva no reforço do sistema imunitário. Inmunoferon é o suplemento alimentar que deve passar a fazer parte do seu dia a dia, para, silenciosamente, ser o seu maior aliado no combate aos vírus das estações frias! O suplemento, da Cantabria Labs, tem uma fórmula exclusiva patenteada com AM3, além de vitaminas C, D, zinco... Uma fórmula completa para um sistema imunitário sem falhas!





2. Aprenda com os hábitos da covid-19

Lavar frequentemente as mãos, manter a distância de segurança, usar máscara... São hábitos que a pandemia cimentou na nossa vida e a que, felizmente, podemos sempre recorrer! Ainda que o uso de máscaras tenha deixado de ser obrigatório, usá-lo em sítios com muitas pessoas ajudará a protegê-lo de doenças transmissíveis pelo ar, como constipações e gripes virais.

3. Mantenha uma relação próxima com a sua farmácia

Ao contrário dos centros de saúde e hospitais, aos quais apenas devemos recorrer em caso de necessidade, as farmácias são sítios de aconselhamento especializado, mesmo se estiver saudável! Vá à sua farmácia ou parafarmácia de eleição, e encontrará Inmunoferon como o aliado para levar para casa. Esclareça qualquer dúvida com o farmacêutico, para uma utilização sem dúvidas!

4. Aposte em rotinas equilibradas

Há inúmeros fatores que contribuem para o normal funcionamento do sistema imunitário e, mesmo com Inmunoferon como aliado, não deve baixar a guarda em outras frentes. Uma alimentação saudável, beber água, exercício físico e rotinas de sono adequadas são potenciadores de um bom sistema imunitário. Por outro lado, hábitos pouco saudáveis podem mais facilmente comprometê-lo.

5. Estenda os hábitos a toda a família