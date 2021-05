Tasquinha de Melgaço: o restaurante rústico onde pode pedir um desejo

No interior da Tasquinha de Melgaço encontra paredes em pedra, mesas em madeira com tampo de vidro e, como parte da decoração, muitas moedas espalhadas pelas paredes que são lá colocadas pelos clientes e assim permanecem. "Aliás, muitos deles, segundo nos confidenciam, ao porem a moedinha na parede, até pedem um desejo e prometem cá voltar se o desejo se realizar", referem os responsáveis.

Em 2019, Miguel Domingues, Bruno Fernandes e a chef Sara Bargante quiseram dar uma nova vida à Tasquinha de Melgaço e, para isso, foram à procura de novos produtos, criaram novos pratos e apostaram num melhor serviço, mais focado na atenção e satisfação do cliente. O espaço foi redecorado, transmitindo-lhe um aspeto mais moderno em contraste com o rústico das paredes.



Restaurante Tasquinha de Melgaço Rua do Eiró, 4960 Melgaço Tel.: 934 212 619

Hoário: Das 12h às 15h30 e das 19h às 22h30 Encerra à segunda-feira ao jantar e à terça-feira todo o dia

Preço médio por pessoa: €17,50

Facebook: facebook.com/tasquinhademelgaco

Pratos que se distinguem

"Além das outras opções disponíveis na nossa carta, temos a destacar como pratos diferenciadores o bacalhau com sapateira – coberto por cebolada e uma pasta de sapateira, acompanhado com batatas fritas às rodelas e gratinado no forno – e o naco de porco grelhado regado com molho de Alvarinho, feito a partir da uva triturada com sementes, um dush de mostarda e vinho Alvarinho para a redução", apontam. A destacar também para palatos mais apurados, o entrecôte supremo maturado e o bombom de novilho Angus com vinho do Porto.

Menu da região

Na carta sobressaem ainda os cogumelos de Melgaço, de produção local, salteados com chouriço, o bolo de bolacha com um toque de café e, claro, os vinhos Alvarinho da região, que acompanham bem qualquer um dos pratos.

"Estamos já a preparar novidades para introduzir brevemente na nossa carta. Só apostando na qualidade dos nossos produtos, num toque de inovação e na melhoria contínua do nosso serviço, conseguiremos superar esta fase difícil que atravessamos e assim satisfazer os nossos clientes, fazendo com que eles regressem, desfrutem connosco e, se possível, nos divulguem.

Este é um excelente motivo para nos visitarem e o nosso cartão de visita. Ficamos à vossa espera no restaurante Tasquinha de Melgaço", convidam os responsáveis.

Melgaço, destino de natureza por excelência

Com características geográficas e geológicas que lhe concedem uma posição de destaque de entre todos os subdestinos do Porto e Norte de Portugal, onde é possível praticar os desportos de rio e montanha mais exigentes, durante todo o ano.

É o município mais a norte do País e é conhecido pelas paisagens, história, gastronomia e pela muito apreciada e conhecida casta de vinho verde Alvarinho. Desvendar e sentir Melgaço requer um combinado de observação e vivência só alcançado quando nos envolvemos no seu quotidiano e descobrimos cheiros, sons, vozes, caminhos e recantos. É uma terra rica em tradições, histórias, lendas e testemunhos de vivências passadas e detentora de uma rica e saborosa gastronomia.

Melgaço tem uma panóplia de produtos para desfrutar e saborear.

Descubra Melgaço, o destino de natureza mais radical de Portugal!