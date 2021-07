Summer o’clock: é hora de aproveitar o verão!

Para as mulheres camaleão, que procuram várias facetas ao longo do verão - ou ao longo do dia -, é essencial encontrar acessórios statement, que transmitam traços de personalidade ao mesmo tempo que combinam com os mais variados looks e com as mais variadas situações. Num passeio com amigas, num almoço de negócios ou numas férias num destino de sonho, o tempo é precioso e a forma como o vê mostra muito sobre si. O relógio Classic R Lady, da Balmain é versátil para assentar em todas as mulheres, independentemente da classe, idade, gosto ou caráter. A mistura do moderno com o clássico dá o toque disruptivo a cada saída. Para quem prefere arrojar na forma, o relógio Mania, da Calvin Klein, tem uma icónica braclete onde incorpora a marca, em tom prateado ou dourado rosa. Não passará despercebido!