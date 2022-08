Splash Seixal anima o verão das famílias

Em 2017 a Câmara Municipal do Seixal apostou no fortalecimento da identidade do Concelho e quis proporcionar algo diferente aos habitantes. Em pouco tempo, atrações como escorregas banzai splash, o obstacle splash, o wild splash ou kamikaze, circuitos de arborismo, jogos de vólei, insufláveis gigantes e piscinas a pensar nos mais novos, atraíram visitantes de todo lado. Encerrado em 2020 e em 2021 em virtude da pandemia, os dias mais divertidos deste verão estão de regresso: entre 27 de julho e 4 de setembro, das 10h00 às 19h00.

Impacto na economia local Para a Câmara Municipal do Seixal, o impacto deste parque aquático é imenso: “Por um lado, ao nível do crescimento do turismo e da fixação dos habitantes do concelho na época de verão. Ao proporcionarmos atividades e projectos de excelência, atraíamos milhares de visitantes que contribuem para o crescimento da economia local, nomeadamente a nível da restauração e do comércio local”.

Segurança assegurada

Com uma história de sucesso e com transportes públicos até ao Cais Fluvial do Seixal, não é de estranhar que famílias inteiras e grupos de amigos atravessem o Tejo ou percorram alguns quilómetros em busca de momentos ímpares de lazer.

O Splash Seixal proporciona aos visitantes momentos de pura emoção, entre os escorregas aquáticos de alta velocidade, o circuito de arborismo, aulas diárias de várias modalidades (fitness), piscinas para adultos e para crianças, insufláveis gigantes, música e locais de descanso com espreguiçadeiras e sombras. “Estas iniciativas são para toda a família, ou seja, dos 8 aos 88 anos e todas as questões de higiene e segurança estão acauteladas”, revela a CM do Seixal.

Aproveite todas as diversões

Os ingressos para o Splash Seixal permitem experimentar tantas vezes quantas quiser todas as diversões e podem ser adquiridos no local ou online. As crianças até aos 2 anos não pagam e os maiores de 65 anos têm desconto. Se vai em família aproveite o pack familiar. E os valores são diferentes nos dias úteis e nos fins-de-semana. Reserve o seu lugar e divirta-se.