Lusíadas Saúde: sob o signo da inovação

O setor da saúde registou uma significativa evolução tecnológica nas últimas décadas, mas a conjuntura pandémica acelerou, de forma exponencial e até inimaginável, a adoção e a aplicação de novas tecnologias em escassos meses.

A Lusíadas Saúde tem vindo a realizar, ao longo dos últimos anos, um sólido investimento na utilização de tecnologias e sistemas de informação em prol dos seus doentes. Prova disso, a Lusíadas Saúde é o único grupo nacional com as mais elevadas certificações de maturidade tecnológica do HIMSS Analytics (Healthcare Information and Management Systems Society), integrando assim uma elite reduzida de hospitais privados europeus que alcançam o topo da escala.

A Lusi é o projeto inovador mais recente do Grupo. A assistente virtual, que começa por ajudar na gestão de marcações de consultas por voz e por texto, é a primeira no mundo com este grau de evolução. Lançada no passado dia 25 de janeiro, a Lusi é uma solução 100% nacional que utiliza inteligência artificial de ponta para que o cliente seja atendido sem tempo de espera, com uma comunicação muito natural, empática, inteligente – fruto da programação natural language understanding – e capaz de atender a múltiplos pedidos.

Sofia Couto da Rocha, Chief Transformation Officer (CTO) do Grupo Lusíadas Saúde, explica que o projeto Lusi "é um marco relevante na estratégia de transformação digital que o Grupo tem vindo a implementar" e cujo principal objetivo passa por "criar um ecossistema de fácil navegação para quem procura as unidades de saúde da Lusíadas".

"O e-Hospital Lusíadas Saúde é, por isso, muito mais do que um conceito. É já uma realidade. É um hospital fora de portas, que acompanha os doentes (e as suas famílias) até casa e dá suporte em tudo o que implica promover hábitos de vida mais saudáveis ou recuperar de momentos de doença."

Neste enquadramento, o grupo de saúde é um dos primeiros a dar resposta a um mundo que, por força da pandemia, é hoje phygital (físico + digital), permitindo aos clientes acederem a cuidados de saúde quer virtual quer fisicamente, de acordo com os seus interesses, necessidades e benefícios. Além das consultas virtuais, no portal, app ou contact center, os clientes poderão a partir de sua casa, com toda a tranquilidade e segurança, aceder a uma consulta SOS, tanto para adultos como para crianças, em total articulação com os serviços de atendimento urgente do grupo ao nível nacional.





A inteligência artificial está também a ser usada na Linha de Saúde Lusíadas, na qual enfermeiros qualificados recorrem a algoritmos validados para uma avaliação clínica, personalizada, gratuita e disponível todos os dias, das 8 às 24 horas.

Telemonitorizar com tecnologias de última geração e criar novos caminhos para a prevenção, diagnóstico e tratamento são parte do resultado destes novos horizontes. Na Lusíadas Saúde, vive-se o presente a criar o futuro da saúde.





Uma app que torna a sua vida muito mais fácil

A app +Lusíadas tem tem várias funcionalidades que facilitam a vida dos clientes. Através desta aplicação é possível: marcar consultas e exames; consultar resultados de exames; realizar o check-in automático e o pagamento eletrónico; saber os tempos de espera nas unidades com Atendimento Urgente dos Hospitais Lusíadas, entre outras opções.





Muitas formas de comunicar com o Grupo

Na Lusíadas Saúde existe um portfólio diversificado de canais de comunicação. Os clientes podem contactar o Grupo por escrito ou por voz, através do Contact Center, Linha de Saúde, app +Lusíadas, WhatsApp e Facebook Messenger.