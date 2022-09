O SME EnterPRIZE | Prémio Europeu de Sustentabilidade para PME é uma iniciativa da Tranquilidade e do Grupo Generali, em parceria com o Correio da Manhã e a SÁBADO, que vai distinguir e dar voz às PME mais sustentáveis a atuar em Portugal, promovendo o seu mérito e melhores práticas.



Dia 28 de setembro, conheceremos os distinguidos pelo Júri nacional e quem é o herói português da sustentabilidade, eleito pelo Grupo Generali, que irá a Bruxelas competir a nível europeu perante um júri internacional.



Programa

16h30 | ABERTURA

João Ferreira, Jornalista CMTV



16h35 | BOAS-VINDAS

Pedro Carvalho, CEO, Tranquilidade | Generali



16h40 | ABERTURA INSTITUCIONAL

Duarte Cordeiro, Ministro do Ambiente e da Ação Climática



17h00 | O PRÉMIO

Manuel Mota, Partner, Climate Change and Sustainability Services, EY



17h10 | O CAMINHO DA SUSTENTABILIDADE

Roberta Medina, Produtora, Rock in Rio



17h30 | PREVENIR PARA MUDAR O FUTURO | Debate com Júri e Finalistas do Prémio

João Barata, CINSO, Tranquilidade | Generali

Alexandra Ferreira de Carvalho, Secretária-Geral do Ambiente

Gonçalo Salazar Leite, Presidente, Comissão de Acompanhamento, Rede PME Inovação

Margarida Couto, Presidente, Grace – Empresas Responsáveis



18h15 | ENTREGA DE PRÉMIOS

18h45 | COCKTAIL



Assista em direto no site e facebook do Correio da Manhã e SÁBADO.



Saiba mais em tranquilidadepme.com