Serralves volta a estar em festa

Com entrada livre, Serralves abre as portas entre as 20 horas do dia 2 de junho e as 22 horas do dia 4. É o muito aguardado regresso do maior evento da cultura contemporânea em Portugal e um dos maiores da Europa, que celebra Serralves como um espaço inclusivo da arte e da cultura, onde o pensamento e as práticas ligadas à reflexão sobre o meio ambiente e a paisagem também têm lugar.

Na 17.ª edição, depois de três anos de paragem imposta pela pandemia de covid-19, o Serralves em Festa abre com um vasto programa que integra centenas de atividades nos vários espaços da Fundação.

De sexta-feira a domingo à noite, "temos uma panóplia de ofertas, desde a música à performance, às artes circenses, à dança e ao cinema", revela Rui Costa, diretor de Recursos e Projetos Especiais da Fundação de Serralves.

Mas o evento não se faz apenas dentro de portas. Haverá teatro de rua, muita música e animação, que prometem surpreender todos. Só para aguçar a curiosidade, "nós vamos com o Serralves em Festa à Baixa do Porto, com espetáculos na Praça dos Leões, Praça Carlos Alberto, Cordoaria e Igreja da Lapa e vamos também a Gaia, com um espetáculo no Jardim do Morro", desvenda o responsável.

Já no dia 1, a antecipar a festa, a Igreja da Lapa receberá o grupo interdisciplinar Gamut Inc para um concerto de música eletroacústica.

A programação também volta a oferecer projetos performativos para públicos mais novos, apresentados em espaços não convencionais e em diálogo com determinados locais da Fundação de Serralves. A festa destaca, assim, a continuidade da aposta num programa que também se destina a crianças e famílias.

Esta é uma iniciativa, diz Rui Costa, que espelha o estreito envolvimento das autarquias do país na programação do Serralves em Festa, dinamizando parcerias com dezenas de câmaras municipais, um aspeto relevante da missão da Fundação.

50 horas sem parar

A Companhia Acrobática de Tânger com quinze acrobatas em palco, o Circo contemporâneo de Marrocos, um bailarino com síndrome de Down a dançar as bachianas Variações Goldberg, cinema de Manoel de Oliveira ou cinema para a pequena infância são alguns espetáculos a que pode assistir.

Na música, um dos pontos de interesse será a participação de Rui Reininho, o histórico vocalista dos GNR, que vai apresentar o "Vinte Mil Éguas Submarinas", fazendo lembrar o início de carreira.

A escolha é vasta. Está preparado um leque muito variado de atividades nas áreas da música, ópera, dança, performance, teatro, circo, leitura, cinema, vídeo, fotografia, oficinas, visitas orientadas, exposições e programas dirigidos às famílias, numa tentativa, afirma Rui Costa, de "democratizar o acesso à cultura".

Transportes em contínuo

Nos dias do evento, a STCP vai assegurar ligações contínuas de autocarros até Serralves, mesmo durante as madrugadas do fim de semana, para permitir uma deslocação mais fácil, rápida e eficaz do público.

Ao longo dos anos, Serralves em Festa tornou-se um ponto de passagem obrigatória para milhares de visitantes portugueses e estrangeiros. A última edição do evento realizou-se em 2019 e recebeu mais de 260 mil visitantes. Três anos depois está de volta, com tudo. Um festival épico e vibrante que transcende fronteiras, em que a diversidade e a criatividade falam mais alto. A não perder.