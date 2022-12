Saúde: tudo o que precisa para um Natal saudável e cheio de energia está aqui

De acordo com o Serviço Nacional de Saúde1, nos últimos anos a maior atividade gripal tem-se registado em Portugal entre dezembro e fevereiro, embora ocorra habitualmente de novembro a março. A gripe é caraterizada por sintomas como mal-estar e cansaço, dores de cabeça e febre alta, sendo este último que a distingue da constipação, também persistente no outono e no inverno, e cujos sinais se limitam às vias respiratórias superiores: nariz entupido, espirros, dores de cabeça e de garganta.

Devido a estes quadros clínicos de inflamação das vias respiratórias, esta é uma altura crítica que exige cuidados especiais preventivos e outras vezes de tratamento. Na primeira linha de resposta, as Farmácias Portuguesas têm uma função absolutamente essencial.

O papel das Farmácias Portuguesas no aconselhamento

Nas cidades e vilas distribuídas pelo País, as Farmácias Portuguesas têm um papel importantíssimo no aconselhamento. Função ainda mais relevante nas povoações situadas a muitos quilómetros do hospital mais perto, estabelecendo-se entre os utentes e o farmacêutico uma relação de grande proximidade, e também de afetividade baseada na confiança.

Nas Farmácia Portuguesas não encontra apenas os produtos de que precisa para tratar as doenças típicas do inverno – dos xaropes para o tratamento da tosse às soluções para o alívio da congestão nasal, entre outros. Mas também o aconselhamento a nível preventivo, podendo passar pelo reforço do sistema imunitário na forma de suplementos de vitaminas e minerais essenciais ou vitaminas específicas.

Descontos exclusivos nos cuidados de inverno

A pensar neste tempo de celebração do Natal, propício a estas doenças, as Farmácias Portuguesas lançaram a campanha de cuidados de inverno com o lema "Por um Natal cheio de magia e bem-estar".

Esta campanha decorre ao longo do mês de dezembro e inclui três categorias de produtos, para adultos e bebés, com interessantes descontos exclusivos para aderentes do Cartão Saúda.

Produtos para gripes e constipações

• Centrum: um multivitamínico completo para a imunidade, com um desconto de €4;

• Neo-sinefrina Rapid: indicado na higiene e tratamento da congestão nasal, poupa €2 nesta campanha;

• Mebocaína: pastilhas para o alívio da dor de garganta, com 185 pontos em cartão;

• Bronchodual: uma solução oral para o alívio dos sintomas constipais, com desconto exclusivo de €2;

• VitaCê: um suplemento alimentar de vitamina C e Zinco, menos €2 do que o preço habitual.

Higiene íntima

• Gynopevaryl: um creme vaginal antimicótico, que dá 30 pontos adicionais no Cartão Saúda.

Produtos para o bebé

• Vicks BabyRub, o clássico produto que atravessa gerações: para uma massagem relaxante e hidratante com extratos de aloe vera e lavanda, menos €1 do que o preço fora de campanha;

• Aptamil: leite para latentes com fins nutricionais, menos €3;

• Mustela: na higiene e banho, para maior hidratação do bebé, com um desconto de €4.

O que fazer para usufruir dos descontos

Para usufruir destes descontos exclusivos da campanha "Por um Natal cheio de magia e bem-estar", basta apresentar o Cartão Saúda ao balcão de uma farmácia integrada na rede Farmácias Portuguesas, que inclui cerca de 2000 em todo o território português.

Vantagens do Cartão Saúda O cartão das Farmácias Portuguesas conta com cerca de 3 milhões de clientes, e representa os seguintes benefícios:

• Descontos exclusivos • Acumula pontos em cada compra • Cada €1 equivale a 1 ponto • Além dos pontos acumulados com as compras, é-lhe recompensada a frequência de visita, ganhando 1 ponto pela 1ª visita diária à farmácia, em compra igual ou superior a €3 • Os pontos acumulados valem dinheiro, que pode trocar por produtos ou para pagar a conta da farmácia

Nota: na acumulação de pontos Cartão Saúde, são excluídos os medicamentos sujeitos a receita médica e leite para latentes.

Para saber mais sobre o Cartão Saúda, validade de pontos e como aderir a este programa de fidelização online, visite o site das Farmácias Portuguesas. Ainda vai a tempo de usufruir desta excelente campanha de inverno!

