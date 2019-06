Saúde sobre rodas

Garantir que o motor se mantém sempre afinado e que o automóvel funciona na perfeição é condição essencial para tirar o melhor partido possível de qualquer carro. Na saúde, a realidade não é muito diferente: o corpo humano é uma espécie de máquina que só trabalha bem se todos os órgãos estiverem livres de problemas e sempre convenientemente vigiados. Consciente disso, o Automóvel Clube de Portugal (ACP) disponibiliza agora, gratuitamente, a todos os sócios, um novo plano de saúde repleto de vantagens.

Rede alargada de prestadores

Para começar, os sócios têm acesso a uma rede alargada de prestadores de saúde, integrados na rede ACP Saúde, e que conta mais de 18 mil possibilidades de escolha distintas. Não podia ser mais fácil de utilizar! Basta apresentar o cartão ACP no prestador da rede escolhido, para ter acesso a consultas e exames médicos a preços bem mais reduzidos.

Mais ofertas

Com mais este serviço disponível, o cartão ACP é agora, também, um cartão de saúde que garante cuidados médicos regulares – desde consultas de medicina geral ou especialidade, exames médicos diversos, fisioterapia e análises clínicas. São novos serviços que se juntam a outros, também ligados à saúde, e já disponíveis há algum tempo, como a possibilidade de chamar o médico a casa 24h por dia, enfermagem e fisioterapia ao domicílio e condições especiais nas farmácias que têm parcerias com o Clube.

Filhos e netos são bem-vindos

Cuidar da saúde deve ser uma preocupação de toda a família e por isso o ACP foi mais longe: o plano é também gratuito para os filhos ou os netos menores de idade. Para usufruir desta vantagem, é preciso inscrevê-los gratuitamente no Clube, como sócios Kids – dos 0 aos 13 anos – ou Júnior – dos 14 aos 17 anos – e associá-los à ficha de sócio do ascendente. Quando em consulta, os menores devem estar sempre acompanhados pelo responsável parental.

Sócios para toda a vida

A saúde não é, de resto, uma preocupação recente no seio do Automóvel Clube de Portugal, como faz questão de sublinhar o presidente, Carlos Barbosa: "A aposta do ACP na saúde já tem muitos anos porque a visão do clube é proporcionar os melhores serviços aos seus sócios, tanto na área da mobilidade, como na vida. E, na vida, a saúde é sem dúvida uma das grandes apostas."

Uma aposta que trouxe uma outra importante transformação ao Clube: a manutenção dos sócios ao longo da vida. "Se no passado tínhamos muitos sócios que, com muita pena e depois de 80 anos de vida de Clube, quando paravam de guiar deixavam de ser membros, hoje o ACP já tem muitos associados que não conduzem, mas que continuam a querer o apoio do Clube na sua vida para os serviços de saúde, descontos, seguros e viagens", explica ainda Carlos Barbosa.

Motivos mais do que suficientes para não deixar escapar esta oportunidade. Descubra todos os benefícios do novo plano de saúde ACP.

Esta nova oferta ACP passa a englobar vários serviços na área da saúde:



- Consultas e exames médicos a preços reduzidos em mais de 18 mil prestadores de saúde, incluindo Grupo Lusíadas, Trofa Saúde ou Hospital da Cruz Vermelha; - Médico em casa (por apenas 10€ por consulta), enfermeiro, fisioterapeuta, análises clínicas e medicamentos ao domicílio; - Transporte de doentes a preços reduzidos, ocasional ou de rotina.



Mão-cheia de vantagens: 1. Sem limite de idade de utilização; 2. Sem exclusões por doenças preexistentes; 3. Utilização imediata, sem período de carência; 4. Sem limite de plafond; 5. Assistência médica no estrangeiro – proteção exclusiva para sócios com assistência em viagem, com cobertura de despesas e repatriamento.

Preços de referência de alguns atos médicos

CONSULTAS Consulta de Clínica Geral e Especialidade 34.00€ Consulta de Pediatria 39.00€ Consulta de Urgência 54.00€ Terapia da Fala 24.00€

EXAMES e ANÁLISES CLÍNICAS Eletrocardiograma 14.00€ Ecografia Obstétrica 24.00€ RX Tórax, pulmões e coração 1 incidência 14.50€ Hemograma com plaquetas 4.00€ Colesterol total 1.20€