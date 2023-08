Saúde oral para cada etapa da vida

Todos os membros da família devem adotar uma boa rotina de escovagem, uso de fio dentário e de exames regulares o mais cedo possível.

Os cuidados de saúde oral devem começar antes do nascimento, na gravidez e continuar até ao fim dos nossos dias.



As grávidas, as crianças, os adolescentes, os adultos e os idosos devem seguir práticas específicas e estar atentos a determinados problemas de saúde oral que podem surgir em cada fase da vida.

Não se trata de ter uma boca perfeita, mas sim de ter uma boca saudável.

Muitas das doenças podem ser evitadas se se educasse as pessoas sobre a importância da saúde oral e se se encorajasse a prevenção e a deteção precoce.

Durante a gravidez, devido a alterações hormonais próprias desse período, é frequente verificar-se o agravamento de problemas orais, em especial inflamação das gengivas, com dor e hemorragia gengival, devendo, por isso, ser dispensada especial atenção à higiene oral.

Durante o primeiro trimestre, os enjoos matinais podem provocar vómitos, fazendo com que os ácidos do estômago provoquem lesões nos dentes.



É necessário e seguro fazer tratamentos dentários durante principalmente o segundo trimestre de gravidez. Mantenha as suas consultas dentárias regulares durante a gravidez e evite tratamentos desnecessários.

Cuidar dos dentes do bebé é uma das muitas responsabilidades importantes quando se torna pai ou mãe.

O bebé terá 20 dentes de leite que normalmente aparecem a partir dos 6 meses de idade embora possa variar muito.

Os dentes de leite têm um papel importante, uma vez que mantêm o espaço para os dentes permanentes nascerem. Como o esmalte é fino, os dentes de leite têm maior probabilidade de serem afectados por cáries e erosão se forem expostos a demasiados açúcares ou bebidas ácidas.

Assim que os dentes começarem a nascer utilize uma pequena escova de dentes macia para limpar os dentes, para que bebé se habitue. Escovar regularmente como parte da rotina matinal e nocturna, utilizando uma camada fina de pasta de dentes com flúor (com pelo menos 1000ppm de flúor).

Deve supervisionar a escovarem até aos 7 anos de idade. É aconselhável manter a pasta de dentes fora do alcance das crianças pequenas. Uma escova de dentes manual utilizada corretamente é tão eficaz como uma escova eléctrica.

Assim que o bebé tiver os primeiros dentes o que, certamente, será até ao seu primeiro aniversário, leve-o ao médico dentista.

A criança deve ir ao médico dentista regularmente. Até ao seu 18º aniversário, o intervalo entre as consultas nunca deve ser superior a 12 meses.

É importante limitar os alimentos ou bebidas açucarados apenas às refeições e lembrar-se que alguns produtos comercializados como sendo "saudáveis", incluindo bebidas desportivas, contêm grandes quantidades de açúcar.

À medida que a criança cresce, é importante que comece a assumir a responsabilidade pela sua própria saúde oral, uma vez que os pais não estarão sempre presente para monitorizar as suas escolhas. Ao educar o seu filho e apoiá-lo a fazer escolhas saudáveis, pode ter mais confiança de que ele será capaz de manter a sua saúde oral.

Se a criança praticar desportos de contacto, assegure-se de que tem um protetor bucal feito por um profissional para otimizar a proteção contra traumatismos dentários.

O adolescente por norma é preocupado com a sua imagem, com o seu hálito e com os seus dentes que podem estar desalinhados/escurecidos. Pode desenvolver uma profunda insegurança.

Nesta fase é importante considerar os distúrbios alimentares nomeadamente a anorexia e bulimia que costumam ser frequentes e muitas vezes causam alterações nos dentes.

É importante explicar que os piercings são perigosos numa perspectiva de eventual traumatismo aos outros dentes e riscos de infeção / hemorragia.

Não esquecendo o cigarro seja ele electrónico ou tradicional causam diversos problemas para além de pigmentação é mau hálito.

Os dentes do siso também surgem no final da adolescência e muitas vezes necessitam de ser removidos para evitar apinhamento, dor e infeção.

Os cuidados orais durante a vida adulta são tão críticos como durante a infância. Dentes e gengivas negligenciados podem desencadear cáries, perda de dentes e infecções.

A prevenção é o melhor remédio quando se trata de cuidados orais.

Não se esqueça que existem várias doenças sistémicas que podem agravar o estado de saúde oral.

Outras das preocupações comuns durante a idade adulta incluem a falta de dentes, a sensibilidade e a alteração de cor. Hoje é possível tirar partido das novas tecnologias e técnicas de medicina dentária para explorar as melhores opções de reabilitação.

Para uma boa saúde oral sénior, deve continuar a marcar check-ups dentários regulares (mesmo que use próteses) para que o seu médico dentista possa procurar quaisquer potenciais problemas que precisem de ser tratados.

Esta é a altura certa para procurar sinais precoces de cancro oral. Quaisquer feridas abertas ou alterações no revestimento das bochechas e da língua devem ser verificadas.

Os idosos são também surpreendentemente propensos a cáries, doença periodontal e boca seca como efeito secundário da medicação. Deve também informar o médico dentista sobre quaisquer problemas de saúde ou medicamentos que esteja a tomar, para que ele possa adaptar os seus cuidados dentários preventivos.

Os doentes acamados muitas vezes não são capazes de realizar a sua higiene pelo que estão dependentes do seu/ seus cuidadores. É imprescindível ensinar e alertar a obrigatoriedade de manter a rotina da higiene oral diária sob risco de complicações como dor e infeção desnecessárias.

Um doente especial é afetado por doença oral da mesma maneira que um doente normal. muitas vezes até de forma mais severa. a dificuldade de atendimento destes doentes leva a um agravamento da maioria dos casos. É crucial adaptar as técnicas de higiene oral as dificuldades individuais de cada doente ou de cada cuidador.

Autor: Mariana Seabra

médica dentista

(OMD - 04664)