Roteiro pela Criatividade do Centro de Portugal

Setembro é mês de regressos: regresso à escola, regresso ao trabalho, regresso à rotina e... regresso aos passeios em família! Durante o verão, não ter planos é o plano, mas com o virar de estação e com a rotina instalada durante a semana, o fim de semana é tempo de planos inteiros! É uma excelente oportunidade para conhecer o Centro de Portugal, cheio de inspiração e segredos por desvendar.

Sabia que ... há no Centro de Portugal cinco Cidades Criativas da UNESCO? Música, Literatura, Artesanato e Design. Aceite o nosso convite e venha descobri-las!

#1 Caldas da Rainha

Cidade Criativa do Artesanato e das Artes Populares

A rota desta Cidade Criativa do Artesanato e das Artes populares, desde 2019, dá as mãos ao génio Rafael Bordalo Pinheiro, e leva-nos numa viagem pelas mais icónicas figuras do artista. Pelas ruas da cidade, aceitem o desafio de encontrar as 20 figuras espalhadas pelas Caldas da Rainha, ao mesmo tempo que se mergulha na história do Hospital Termal – o mais antigo do mundo – e que aproveita o ar puro do jardim D. Carlos I.

Se dedicarem o fim de semana à cidade, há ainda tempo para uma visita ao Museu Malhoa, que inclui não só obras naturalistas de José Malhoa, mas como de outros artistas, da época e contemporâneos, que partilham traços do naturalismo.

#2 Covilhã

Cidade Criativa do Design

O design é o mote para visitar a cidade, parte da lista da UNESCO nesta categoria. Da Rota da Lã à da Arte Urbana, ou ainda da Arte Nova, a cultura e a criatividade fazem parte da prata da casa, com o compromisso de desenvolvimento urbano sustentável.

O antigo e o moderno dão assim as mãos numa cidade única, onde os têxteis têm presença há mais de oito séculos, e onde o design vem trazer uma nova forma de se pensar e sentir a cidade. No New Hand Lab e no Museu de Lanifícios da Universidade da Beira Interior, tradição e inovação ganham espaço e abrem portas ao empreendedorismo na região.



#3 Idanha-a-Nova Cidade Criativa da Música

Foi a primeira cidade portuguesa a integrar a rede internacional da UNESCO, em 2015, e por um bom motivo: a música. Do Centro de Artes Tradicionais ao Centro Cultural Urbano, a cultura é assunto sério por estes lados. A música, em Idanha-a-Nova, é posta nas bocas do mundo com festivais como o Boom, o Eco e o Fora do Lugar, organizados na localidade. É um sítio que se destaca pela forma como respira música, por dentro e para fora: além da preservação e construção de instrumentos tradicionais, como o adufe, foca-se muito em fomentar a aprendizagem e a apoiar a comunidade cultural.

#4 Leiria

Cidade Criativa da Música

Mudámos de localidade mas não mudámos de rumo: também Leiria faz parte das cidades criativas graças à música, desde 2019. É desta cidade que nascem projetos tão disruptivos como a Ópera na Prisão, os Concertos para Bebés ou o Extramuralhas. Do pop ao rock, do folclore aos coros, a música é um bem comum em Leiria, onde pode encontrar a Casa Criativa da Música.

O castelo de Leiria, o museu com o nome da cidade e o m|i|mo – museu da imagem em movimento são outros lugares imperdíveis se rumar até Leiria. Pelo meio da visita, aproveite os jardins e o centro histórico da cidade. Aqui também poderá descobrir vários roteiros culturais temáticos.

#5 Óbidos

Cidade Criativa da Literatura

A magia pitoresca de Óbidos chegou à UNESCO, e a vila ganhou, em 2015, a classificação de Cidade Criativa da Literatura. Para isto em muito contribuem as livrarias, espalhadas pela vila, mas também os prémios literários que se atribuem, da poesia à prosa.

O compromisso é o de tornar Óbidos um local que vivencia a literatura de maneira transversal, e que promove a escrita e a leitura, mas também a fruição destes espaços culturais com conferências e espetáculos. Já em outubro, não pode perder o FOLIO – Festival Internacional de Leitura de Óbidos, este ano sob o tema "Poder". E para os mais atentos, observem: podem encontrar em Óbidos, ao longo de todo ano, vários escritores em residências artísticas, que aqui procuram a sua fonte de inspiração.