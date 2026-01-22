Restaurante Marco — há 30 anos a juntar amigos do norte ao sul

Há histórias que começam no norte e ganham nova vida no sul. A do restaurante Marco é uma delas. Fundado há 30 anos em Vila Nova de Famalicão, no coração do norte de Portugal, o Marco trouxe consigo uma herança feita de amizade à mesa, sabores memoráveis e um profundo respeito pela boa gastronomia. Hoje, encontrou a sua casa no sul, em Corroios, onde continua a fazer exatamente aquilo que sempre soube fazer melhor: receber bem e servir ainda melhor.

Entrar no restaurante Marco é sentir-se confortável desde o primeiro momento. O ambiente combina requinte e acolhimento, criando o cenário ideal tanto para um almoço descontraído como para um jantar especial. Ali, cada pormenor conta — do serviço atento e próximo, fruto de décadas de experiência, à constante inovação culinária que mantém a ementa atual, criativa e surpreendente, sem nunca perder a identidade que conquistou gerações de clientes.

Para quem procura momentos mais reservados, o Marco disponibiliza uma sala privada, mediante reserva antecipada, pensada para grupos pequenos ou grandes. Com um valor de entrada de 500 euros, totalmente convertido em comida e bebida, este espaço exclusivo é perfeito para jantares de negócios, eventos corporativos ou celebrações pessoais e familiares que pedem privacidade, conforto e excelência.

A ementa é um verdadeiro convite ao regresso. As francesinhas, inconfundíveis e incomparáveis, são já uma referência — variadas, generosas e capazes de agradar a todos os gostos. Os bifes suculentos, preparados com carne de altíssima qualidade, continuam a conquistar fãs fiéis. E para quem gosta de explorar novos sabores, há pratos que falam por si: a espetada de lulas com gambas e bacon ou a espetada de lombo de porco preto alentejano são apenas dois dos muitos motivos para marcar visita.

A experiência fica completa com uma garrafeira diversificada e cuidadosamente selecionada, na qual há sempre o vinho certo para cada ocasião, refeição e companhia.

Porque o Marco é, acima de tudo, uma família, recebe famílias de braços abertos. Os mais pequenos têm um menu infantil pensado especialmente para eles, para que todos se sintam bem-vindos à mesa.

Entre os melhores restaurantes em Portugal

Em 2025, o Marco alcançou o 3.º lugar no Top 10 Best Lunch 2025, entre os melhores restaurantes para almoçar em Portugal. Um reconhecimento que reflete a confiança dos clientes e que enche de orgulho os responsáveis e os colaboradores do restaurante — porque é para eles, e com eles, que trabalham todos os dias.

No Marco, cada refeição é um encontro. E cada encontro, uma boa história para recordar.

Faça da sua próxima refeição um momento para lembrar. Reúna quem mais importa, reserve a sua mesa e venha descobrir porque há 30 anos o restaurante Marco continua a juntar amigos à volta de sabores inesquecíveis. Estão à sua espera.

Especialidades do restaurante

. Francesinhas

. Bifes

. Espetada de lulas com gambas e bacon

. Espetada de lombo de porco preto alentejano