Restaurante Marco — há 30 anos a juntar amigos do norte ao sul

Há histórias que começam no norte e ganham nova vida no sul.
A do restaurante Marco é uma delas. Fundado há 30 anos em Vila Nova de
Famalicão, no coração do norte de Portugal, o Marco trouxe consigo uma herança
feita de amizade à mesa, sabores memoráveis e um profundo respeito pela boa
gastronomia. Hoje, encontrou a sua casa no sul, em Corroios, onde continua a
fazer exatamente aquilo que sempre soube fazer melhor: receber bem e servir
ainda melhor.
Entrar no restaurante Marco é sentir-se confortável desde o
primeiro momento. O ambiente combina requinte e acolhimento, criando o cenário
ideal tanto para um almoço descontraído como para um jantar especial. Ali, cada
pormenor conta — do serviço atento e próximo, fruto de décadas de experiência,
à constante inovação culinária que mantém a ementa atual, criativa e
surpreendente, sem nunca perder a identidade que conquistou gerações de
clientes.
Para quem procura momentos mais reservados, o Marco
disponibiliza uma sala privada, mediante reserva antecipada, pensada para
grupos pequenos ou grandes. Com um valor de entrada de 500 euros, totalmente
convertido em comida e bebida, este espaço exclusivo é perfeito para jantares
de negócios, eventos corporativos ou celebrações pessoais e familiares que
pedem privacidade, conforto e excelência.
A ementa é um verdadeiro convite ao regresso. As
francesinhas, inconfundíveis e incomparáveis, são já uma referência — variadas,
generosas e capazes de agradar a todos os gostos. Os bifes suculentos,
preparados com carne de altíssima qualidade, continuam a conquistar fãs fiéis.
E para quem gosta de explorar novos sabores, há pratos que falam por si: a
espetada de lulas com gambas e bacon ou a espetada de lombo de porco
preto alentejano são apenas dois dos muitos motivos para marcar visita.
A experiência fica completa com uma garrafeira diversificada
e cuidadosamente selecionada, na qual há sempre o vinho certo para cada
ocasião, refeição e companhia.
Porque o Marco é, acima de tudo, uma família, recebe
famílias de braços abertos. Os mais pequenos têm um menu infantil pensado
especialmente para eles, para que todos se sintam bem-vindos à mesa.
Entre os melhores restaurantes em Portugal
Em 2025, o Marco alcançou o 3.º lugar no Top 10 Best Lunch
2025, entre os melhores restaurantes para almoçar em Portugal. Um
reconhecimento que reflete a confiança dos clientes e que enche de orgulho os
responsáveis e os colaboradores do restaurante — porque é para eles, e com
eles, que trabalham todos os dias.
No Marco, cada refeição é um encontro. E cada encontro, uma
boa história para recordar.
Faça da sua próxima refeição um momento para lembrar.
Reúna quem mais importa, reserve a sua mesa e venha descobrir porque há 30 anos
o restaurante Marco continua a juntar amigos à volta de sabores inesquecíveis. Estão à sua espera.
Especialidades do restaurante
. Francesinhas
. Bifes
. Espetada de lulas com gambas e bacon
. Espetada de lombo de porco preto alentejano