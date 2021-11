Relógios: excelência todos os dias, em todas as ocasiões

Escreveu José Saramago: “Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo”. O tempo é, de facto, um dos bens mais valiosos que temos. Primeiro, porque não se compra, depois porque não volta atrás. Avança, muitas vezes sem dó nem piedade, e a única coisa que podemos fazer é aproveitá-lo da melhor maneira. Felizmente, existem formas de o gerir bem: a começar pelo relógio que trazemos no pulso.

Festina : muito mais do que apenas relógios Especialista na arte de fazer relógios desde 1902, a Festina criou um estilo prático e funcional. Conhecida pela coleção de relógios desportivos, a marca conta com o modelo Crono Bike – cronógrafo com alarme – que, associado ao Tour de France, passou a tocar o pulso e o gosto dos amantes de relógios desportivos. Fiel ao princípio que a rege, a insígnia mantém-se ligada a eventos de ciclismo, como a Volta a Portugal.

Se a técnica de quem já tem mais de um século de experiência na arte relojoeira já era garantida, hoje cada relógio da marca é muito mais do que um mostrador de horas. A assinatura Festina é um estilo de vida. Com novos modelos e materiais – antes considerados exclusivos da relojoaria de luxo, como é o caso da cerâmica – a marca, cuja fiabilidade e qualidade dispensam apresentações, soube adaptar a coleção com excelência às necessidades dos admiradores que, nos momentos mais casuais ou nos mais formais, não prescindem do charme.

Crono Bike e Cronobike Connected: para todos os dias

Lançada todos os anos, a coleção Crono Bike é hoje uma linha inovadora sustentada por valores como a velocidade e a resistência. Confortáveis e práticos, são relógios verdadeiramente funcionais. Para uso desportivo, mas também perfeitos para uso diário, os novos cronógrafos vêm com uma robusta caixa de aço de 45.5 mm equipada com vidro mineral endurecido e são resistentes à água até 100 metros.

Inspirados no mundo do ciclismo, os modelos desta linha apresentam um acabamento atraente ao pulso e tons sedutores: entre o verde militar, o azul claro, o cinza e o amarelo vibrante, o mais difícil será escolher.

Para quem só se contenta com o melhor, nada mais nada menos do que os modelos especiais da Chrono Bike, com especificações superiores e acabamento IP exclusivo, em azul, preto e detalhes em ouro rosa.

Como a novidade lhe está no sangue, o investimento e desenvolvimento da marca na tecnologia de relógios híbridos permitiu lançar, em 2021, a Cronobike Connected. Fiel à estética do Chrono Bike intemporal, com a imponente caixa e o look desportivo, esta linha oferece toda uma série de funções inteligentes que permitem evitar a dependência excessiva do smartphone, tanto durante o treino como na vida quotidiana.

Relógios para todos

Um relógio que se adapta a todas as ocasiões é, em simultâneo, um relógio que se adapta a todos os estilos. Com uma forte (e orgulhosa) herança suíça, estes relógios são “a cara” de todos os que gostam de viver intensamente. Gerard Butler, embaixador Festina, incorpora na perfeição os valores da insígnia, espelhados na nova campanha ‘Time to live’, onde o ator partilha com o mundo diversos momentos da sua vida, no trabalho, no desporto ou a relaxar, e como vive cada segundo com paixão.

A marca levou, também, o estilo ao mercado feminino, demonstrando que uma imagem desportiva não é, de todo, incompatível com elegância. Cada vez mais presente neste segmento, a Festina tornou-se o relógio oficial da Miss France. Fortemente ligada ao mercado francês, o país escolhido não podia ser senão um ícone da moda e do design que simboliza tudo o que a marca representa.

Festina significa “apressar-se lentamente”. Uma marca que desenha relógios para todos aqueles sem pressa de viver, mas que — sublinhe-se — se recusam a perder tempo.