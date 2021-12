RELÓGIOS: A TEMPO - E HORAS - DE CELEBRAR O ESPÍRITO QUE NOS UNE

Aquele sobrinho todo giraço

É a brasa da família, oficialmente. Veste-se como ninguém e tem o melhor gosto do mundo. É difícil impressioná-lo em matéria de moda, mas existem apostas seguras, como é o caso do Swatch C-Black (até porque, como se costuma dizer, "com o preto não me comprometo").

SWATCH

Relógio C-Black, 125€