Relógios: a elegância está a dar horas

Quanto tempo o tempo tem? Talvez seja uma questão de tempo, ou talvez o que fazer com tempo seja a questão. Para aqueles que acreditam que cada hora é uma nova oportunidade para fazer algo de positivo acontecer, o dia pode ter mais do que vinte e quatro horas. E quando todos os segundos contam, o relógio que traz no pulso tem uma palavra a dizer.

Uma história de relógios "com garra"

Fundada em 1938 pelo relojoeiro suíço Peter Haas, a marca Jaguar – sinónimo de precisão e excelência – prima por satisfazer até o consumidor mais exigente, que não dispensa um acessório cem por cento confiável, nem prescinde do estilo contemporâneo e sofisticado. Não é por acaso que, desde as primeiras coleções, a matriz da insígnia reflete a elegância e o poder deste animal tão distinto, a fonte de inspiração.

Hoje, mais de 80 anos depois, esse precioso legado mantém-se mais vivo e imparável do que nunca, graças à abordagem moderna e internacional oferecida pelo Grupo Festina, que adquiriu a propriedade da marca em 1989, construindo uma história de relógios de prestígio e elevada qualidade, sempre fiel à filosofia do fundador: designs discretos com perfil diferenciado e elegante, numa coleção exclusiva que funde tecnologia, estética e inovação na perfeição.

Jaguar Hybrid: inovação aliada à precisão

Se a icónica marca já tinha dado provas de que a harmonia perfeita entre o poder e a elegância existe, com o Jaguar Hybrid acresce a inovação, ao entrar com distinção no mundo conectado, sem negligenciar a essência que a distingue.

Numa combinação perfeita entre a estética incomparável dos relógios analógicos e as funcionalidades de um smartwatch, a coleção Jaguar Hybrid mantém a elegância de uma peça ícone ao mesmo tempo que permite desfrutar do universo de vantagens de um relógio inteligente, que permite ao utilizador manter-se conectado, se assim o pretender, sem a necessidade do telemóvel.

A excelência dos materiais, essa, é uma constante: vidro de safira resistente a riscos, aço inoxidável com variantes que combinam aço com tratamento IP ouro, bisel rotativo, índices luminescentes e uma robusta caixa de 45,7 mm resistente à água até 200 metros fazem desta coleção pura qualidade do tempo em movimento.

Dar tempo ao tempo, todos os dias

Ciente das adversidades que um estilo de vida ativo impõe – muitas vezes frenético –, uma das prioridades da marca passou a ser permitir ao utilizador dedicar tempo ao que realmente importa, escolhendo aquilo a que deseja prestar atenção. Através da configuração na app instalada no telemóvel, é possível filtrar chamadas telefónicas, mensagens ou notificações das redes sociais e classificá-las por prioridade, para atender somente as que realmente importam. Tudo isto por meio de uma subtil vibração no pulso que permite reconhecer quem o está a tentar contactar.

Mas há mais! Ao pressionar um botão na coroa, os ponteiros exibem informações no mostrador, como a data, um segundo fuso horário ou as etapas feitas de acordo com um objetivo estabelecido. Também à distância de um botão, pode controlar a música que ouve no telemóvel, tirar fotografias, marcar locais, localizar o telemóvel no caso de não o encontrar ou partilhar a sua localização com um amigo.

A melhor hora é (sempre) agora. Aproveitar cada minuto é o mote do novo Jaguar Hybrid, representação suprema do savoir-faire da marca, perfeito para o dia a dia de todos os que acreditam que novas ideias podem mudar o mundo. São estas as pessoas que o usam, porque não querem viver de outra maneira.