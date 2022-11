Redecore a sua casa com os descontos da Black Friday Antarte!

O final de novembro traz duas ocasiões que, conjugadas, se tornam numa oportunidade única para poupar: começa a magia do Natal, com os preparativos a arrancarem a todo o gás, e assinala-se a Black Friday, considerada por excelência uma das datas com maiores descontos.

É a altura de pensar (bem) onde quer apostar o seu subsídio de Natal. E, para nós, a oportunidade mais apetecível está na Antarte! A marca de mobiliário é um must-have para qualquer casa, com peças icónicas, intemporais e que fazem a diferença em qualquer ambiente. Na Black Friday Antarte, e só até 27 de novembro, há 10% de desconto, mais a oferta do valor do IVA. A pensar nos presentes antecipados no sapatinho, damos-lhe três sugestões de espaços para redecorar a sua casa a preços imperdíveis.

Sabia que… As peças Antarte têm nomes de cidades, e o design de cada uma é inspirado nas mesmas?

Sala de jantar – o convívio por excelência

É a zona de convívio mais importante da casa, no dia a dia, mas ganha uma nova importância nesta altura do ano. A sala de jantar é onde todas as famílias prolongam o tempo de conversa à volta da mesa. Quanto mais confortável e acolhedora for, melhor se vão sentir os convidados.

As sugestões de sala de jantar da Antarte adaptam-se a todas as casas, das mais pequenas às maiores, com mesas retangulares ou redondas, extensíveis ou não, e com cadeiras confortáveis, perfeitas para longas horas à mesa. Sejam quais forem as suas preferências, o foco deve sempre ser um conjunto que sirva as necessidades do dia a dia e de ocasiões especiais, tendo em conta o espaço e o ambiente da sala de jantar.

Inspiração em Cannes

Mesa de refeição Cannes, Cadeiras Cannes, Garrafeira e Louceiro Cannes

O tampo em vidro, que volta a estar in nas tendências de decoração, permite a sensação de uma sala de jantar ampla. Os pormenores da mesa de refeição Cannes estendem-se aos pés da mesa, com um design contemporâneo. Existem também versões com mesa extensível, para famílias mais alargadas. Nas cadeiras, prevalece o conforto, quer nos tecidos, quer nas cores. Glamour entre Nice e Veneza

Mesa de jantar extensível Nice, Cadeiras Veneza

As mesas redondas voltam em força para criar o statement. É uma tendência para quem gosta de ambientes marcados, e a mesa de jantar Nice tem papel principal: extensível, para se adaptar aos espaços e ao número de convidados. Disponível em vários acabamentos, adapta-se facilmente a qualquer estilo. As cadeiras Veneza, com linhas marcadas quer em formas, quer em cores, são o toque final numa sala que fica na memória.

Intemporalidade de Oporto a Paris

Mesa de refeição Oporto, Cadeiras Paris, Aparador Nice

Há duas palavras que poderão definir a mesa Oporto: intemporalidade e imponência. De linhas direitas, mas com um imponente tampo de madeira natural e pé com destaque, marca presença destacada em qualquer sala de jantar. Chegou a Londres

Mesa de refeição, Cadeiras e Aparador Londres

Com um design de pés que cativa à primeira vista, a mesa de refeição Londres é a escolha perfeita para salas de tamanho médio. É uma opção segura entre o arrojado das datas festivas e o quotidiano dos jantares em família. A sugestão para complementar vai para as cadeiras Londres, com um toque de charme que enriquece qualquer lugar.





Na sala de jantar ou na sala de estar, há uma peça que fará toda a diferença na época festiva – e em todos os dias do ano! A Garrafeira Cannes permite-lhe ter uma coleção de vinhos em todo o seu esplendor, com um design elegante, intemporal e marcante.

Sala de estar – conforto em qualquer altura do ano

Quer tenha um open space ou divisões, a celebração de qualquer época festiva passa também, invariavelmente, pela sala de estar. É o lugar onde se reúne a família a ver filmes e a partilhar memórias. No quotidiano, é também ponto de encontro da família nuclear em fins de semana ou no fim do dia.

A peça central da sala de estar é sempre o sofá, que se quer espaçoso, para caber toda a família, confortável e, ao mesmo tempo, estético. É ele que define o ambiente e o estilo que se quer dar a cada espaço. As nossas sugestões combinam com os vários estilos, e consideramo-los intemporais.

Veneza, a escolha para todos os espaços

Sofá com Chaise Longue Veneza, Móvel TV e Mesa de Centro Cannes

Com chaise longue – que serve como lugar extra sempre que necessário –, o sofá Veneza tem um formato acolhedor, um conforto extraordinário, e tem a elegância e o tamanho na medida certa para caber em qualquer divisão, mesmo as mais compactas. Tokyo, a imponência para grandes divisões

Sofá de Canto Tokyo, Mesas de centro Tronco

Com inúmeros lugares, chaise longue ou com pufe no canto, o sofá de canto Tokyo é a peça de mobiliário para salas grandes, que recebam muitos convidados e que privilegiem o conforto e o espaço. É ideal ver para filmes, para conversas paralelas ou para momentos de puro descanso.

Quarto – um sonho em conforto e elegância

É a zona mais privada da casa, mas não menos merecedora de uma remodelação! A oportunidade de mudar o seu quarto está na Black Friday Antarte, com um desconto único para dar um toque mais cosmopolita, moderno e aconchegante ao sítio onde os sonhos ganham forma. Uma verdadeira viagem sem sair de casa, com peças que se interligam e que criam ambientes incríveis.

Inspiração Contemporânea

Cama de casal, Cabide de quarto, Toucador e Pufe Cannes

A primeira sugestão inclui várias peças da coleção Cannes: a cama de casal com cabeceira abstrata, o cabide, o toucador e o pufe têm linhas direitas, abstratas, e o toque de madeira natural que traz o charme contemporâneo para o quarto. Inspiração Neutra

Cama de casal Oporto, Mesas de cabeceira e Cómoda Londres, Cabide Árvore, Cadeirão Tokyo

De linhas mais clássicas, a segunda sugestão é uma combinação de várias coleções, que se encaixam na perfeição para um ambiente calmo, com cores neutras e o fator elegância a perpetuar. É a opção ideal para gostos mais ecléticos, com a cama Oporto, as mesas de cabeceira e cómoda Londres, e o cadeirão Tokyo.