Escolher um telemóvel há muito que deixou de implicar apenas um aparelho para chamadas e mensagens. No bolso, passamos a trazer o dispositivo que vai captar os melhores momentos, que nos fará estar a par de toda a atualidade, que ajuda a distrair os tempos mortos e a comunicar com a família, a empresa e os amigos, a pagar contas e a monitorizar os nossos hábitos. A somar a todas estas features, queremos ainda um telemóvel elegante, distintivo e duradouro.

Esta busca não precisa de ser difícil: na evolução e inovação tecnológicas, a Huawei distingue-se na corrida. A nova gama P40 veio reforçar a qualidade dos smartphones Huawei, e agora tem ainda mais razões para dar, finalmente, o upgrade ao seu telemóvel!





Até ao dia 14 de junho, na compra de um telemóvel da gama P40, a Huawei oferece um Huawei Watch GT 2e ou uma Band 4, bem como o Huawei VIP Service, até três meses gratuitos do serviço Huawei Música e espaço de armazenamento gratuito na Huawei Cloud.

Neste verão, independentemente do perfil que quiseres ter, a Huawei é a solução!

O fotógrafo de mão-cheia

A qualidade da câmara tornou-se rapidamente a feature mais importante de um telemóvel. Já não chega captar o momento. Queremos captá-lo de forma rápida, com qualidade, foco, atenção a cada detalhe. Queremos imortalizar cada momento com o maior pormenor. O topo de gama da série Huawei P40 tem incorporado um sistema de quatro câmaras Leica Ultra Vision de 50 MP, câmara cinematográfica com lentes grande-angular e ainda telefoto supersensing de 12 MP. De dia, de noite, grandes grupos ou apenas um pormenor da natureza… nada que não escape ao olhar de um bom fotógrafo escapará à câmara do seu smartphone! Click!

A nova promessa do desporto

Os benefícios da atividade física são amplamente conhecidos. Mais do que tonificar ou emagrecer, o desporto ajuda a aliviar o stress e a melhorar a respiração, o ritmo cardíaco, entre muitas outras vantagens. Mas a força de vontade nem sempre acompanha as necessidades. Se, neste verão, o objetivo é exercitar mais, quer seja em ginásio ou fora de portas, a tecnologia dá uma ajuda. Com o Huawei Watch GT 2e, podes fazer a monitorização de 100 tipos de treino. Este smartwatch suporta 15 modalidades desportivas profissionais, que incluem atividades indoor – como a natação e a máquina elíptica, por exemplo – e atividades ao ar livre – em que se inclui o alpinismo, o ciclismo ou o triatlo, por exemplo. A somar, tem ainda capacidade para 85 modos de acompanhamento desportivo personalizado em seis categorias: extreme, lazer, fitness, aquático, jogos de bola e desportos de inverno.

Durante o teu treino, o Huawei Watch GT 2e regista as calorias queimadas, o intervalo de frequência cardíaca, o progresso do exercício e o tempo de recuperação, entre outros, fornecendo um detalhado desenvolvimento da atividade.

3, 2, 1… PARTIDA!

O guru do bem-estar

Se há aspeto que a pandemia e o confinamento vieram alterar foi a forma como olhamos para os sinais do corpo. E não nos referimos apenas aos sintomas da doença que pôs o mundo em casa (nunca é demais lembrar: tosse, febre, dificuldades em respirar são sintomas que devem ser reportados). Falamos de padrões de sono alterados, insónias, longos períodos na mesma posição, aceleramento do ritmo cardíaco, sensação de ansiedade… Todos estes sinais passaram a ser mais relevantes quando estamos em momentos mais stressantes, com menos distrações.

Para que estes sinais não sejam descurados, a pulseira inteligente Huawei Band 4 tem o design moderno de um relógio, mas silenciosamente ajuda-te a monitorizar, por exemplo, os padrões do sono, a saturação de oxigénio no sangue, a monitorização da frequência cardíaca… Não substituindo exames e análise médica, é um bom ponto de referência para começar a analisar a reação do corpo a determinadas situações. Além disso, a smartband Huawei Band 4 acompanha nove modos de exercício. Em repouso ou em atividade, é a aliada para um estilo de vida mais saudável!

O dj de todas as festas A música faz parte das nossas vidas e, em férias, quer-se alegre, alta e com toda a gente a dançar. Para que a música nunca pare, a Huawei oferece, na compra de um telemóvel da série P40, um ou três meses de serviço Huawei Música, consoante o modelo que escolheres.

O melhor de tudo? Com a Huawei não precisas de escolher apenas um objetivo para este verão… Podes experimentar todos eles! Escolhe a oferta certa e aproveita cada raio de sol!

Mergulhar no verão com as ofertas imperdíveis Huawei

Na compra de um Huawei P40 Lite ou Huawei P40 Lite E

- Oferta de 1 Huawei Band 4, limitada ao stock existente

- Huawei VIP Service

- 3 meses gratuitos do serviço Huawei Música na compra do Huawei P40 Lite; e de 1 mês gratuito do serviço Huawei Música na compra do Huawei P40 Lite E

Na compra de um dos modelos Huawei P40 Pro 5G ou Huawei P40 5G

- Oferta de 1 Huawei Watch GT 2e, limitada ao stock existente

- Huawei VIP Service

- 3 meses gratuitos do serviço Huawei Música

