Proteja-se dos estados gripais, 365 dias por ano

Dores de cabeça, febre, dores de corpo e um cansaço que não se explica. Se, até há pouco tempo, a dúvida era “é uma gripe ou uma constipação”, os últimos dois anos mudaram o paradigma e levantam sempre o alarmismo: será Covid?

A verdade é que, num mundo em gestão pandémica, a tendência é para desvalorizar outras doenças. No caso da gripe, e ainda que alguns sintomas sejam similares aos da Covid-19, os vírus são diferentes, e as formas de combater também. Com o pico do inverno ultrapassado, a gripe sazonal tem tendência também a diminuir, mas os estados gripais continuam. Prevenir e combater sintomas evita uma prevalência mais forte e mais longa dos vírus e fará com que “uma gripe” não pare os seus planos. Passo a passo, ponha a gripe fora de portas!

1º passo: perceber as diferenças

Ainda que o senso comum denomine de “gripe” a sintomatologia referida, independentemente do tipo de vírus, a verdade é que o conceito de “estado gripal” é essencial e diferenciador. Em primeiro lugar, os vírus responsáveis por cada um deles são distintos. Depois, a gripe tem um fator bastante mais sazonal - de novembro a abril - do que o estado gripal - que se manifesta todo o ano. A duração do estado gripal é de quatro a sete dias, enquanto na gripe sazonal os sintomas mais severos duram cerca de sete dias, mas a tosse e o cansaço podem prolongar-se pelo dobro do tempo.

2º passo: analisar os sintomas

Para conseguir atuar rapidamente perante um estado gripal, é necessário estar atento aos sinais. Isto porque, ainda que a gripe sazonal tenha alguns sintomas idênticos, estes apresentam-se de forma mais repentina. Se tiver febre moderada (38o), arrepios, dores musculares, dores de cabeça moderadas e duradouras, corrimento nasal e um cansaço anormal, provavelmente está perante um estado gripal sobre o qual deve agir. O ideal é que o faça aos primeiros sintomas.

3º passo: combater e prevenir

Não vale a pena deixar a doença avançar e estragar-lhe os planos, o humor e a produtividade. Quando os primeiros sintomas surgem, há medicamentos homeopáticos que ajudam a combater os sintomas da gripe e não permitem que os sintomas se alastrem! Oscillococcinum® é o aliado que pode manter sempre consigo, para entrar em ação logo no início dos estados gripais! Com uma embalagem em tubos unidose, são fáceis de transportar e fáceis de tomar. Basta colocá-lo debaixo da língua e deixá-lo dissolver: sem água, sem stress, sem esperas!

Por ser um medicamento homeopático, Oscillococcinum® pode ser tomado por toda a família, sem efeitos secundários conhecidos, e é compatível também com outros tratamentos em curso. As embalagens, de seis ou 30 doses, disponíveis em farmácias e parafarmácias, facilitam o combate por todo o agregado familiar. Assim, ao primeiro sintoma, todas as outras pessoas já estão em alerta.

4º passo: aliviar



Combater uma qualquer doença é mais do que tomar um medicamento para a eliminar. Há algumas formas de ajudar o corpo a combater a gripe e os estados gripais. Tentar manter um sono de qualidade, manter-se hidratado, comer de forma saudável e manter um ambiente ventilado, mas sem frio ou correntes de ar, são pequenas formas de ajudar o corpo a combater os vírus mais rapidamente. É fulcral, também, que se aposte no descongestionamento nasal, para prevenir infeções secundárias, e que se lavem e desinfetem as mãos com frequência, para não propagar. As máscaras faciais são também uma forma de se proteger a si e a todos que o rodeiam. E em 4, 3, 2, 1… a "gripe" passou!





