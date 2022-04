Prepare-se para a primavera na sua farmácia, com descontos imperdíveis!

Para reforço vitamínico

Com o bom tempo reforçam-se também as preocupações com uma boa proteção da pele - e não falamos apenas do bronzeado. A proteção também a longo prazo, para um normal funcionamento e sem um envelhecimento precoce, ganha novo destaque com as estações quentes.

É preciso reforçar, em primeiro lugar, que esta deve ser uma preocupação constante e que os cuidados diários nunca devem ser descurados - nem mesmo quando fica em casa. Mas um boost multivitamínico, com proteção antioxidante, ajudará a prevenir. O Selenium Ace Extra é a escolha desta primavera, com um complexo de vitaminas e nutrientes que contribuem para uma ação antioxidante, para o normal funcionamento do colagénio e para a manutenção da pele saudável.