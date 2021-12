Portáteis: há razões para esta ser a melhor escolha

A ASUS dispõe de portáteis com uma gama de cores de primeira classe. Ao reproduzir as tonalidades com uma precisão realista, são perfeitos para trabalho profissional e criativo ou para quem queira, simplesmente, desfrutar da melhor fidelidade de cores. Devido à natureza dos compostos orgânicos especiais emissores de luz que utilizam, os ecrãs ASUS OLED podem diminuir a luz azul nociva em até 70% comparativamente aos ecrãs LCD, reduzindo, assim, o risco de lesões na retina.

Disponíveis com preços variados e para as mais diversas utilizações, os portáteis com ecrã ASUS OLED oferecem imagens excecionalmente detalhadas e realistas, com uma gama de cores 100% DCI-P3 de qualidade cinematográfica. Significa isto que as tonalidades reproduzidas no ecrã são mais ricas e vivas, ideais para projetos com cores intensivas e para melhorar qualquer tipo de conteúdo. O ecrã OLED, ao dispor de validação Pantone, consegue garantir maior precisão de cores.

Tecnologia Eye Care

Devido à natureza dos materiais especiais de iluminação orgânica num ecrã OLED, os portáteis ASUS são, também, certificados pelas entidades TÜV Rheinland e SGS. Já a tecnologia Eye Care que integram foi especialmente pensada para os mais novos. Como os olhos das crianças não estão completamente desenvolvidos, com uma lente e córnea mais transparentes, a luz azul prejudicial pode penetrar mais facilmente no olho, causando, potencialmente, o envelhecimento prematuro da retina. Nos ecrãs ASUS OLED, os níveis significativamente mais baixos de luz azul asseguram, assim, maior proteção para os olhos das crianças.

Estes portáteis ASUS são ainda capazes de exibir grande detalhe em configurações de brilho mais reduzidas, devido ao seu elevado contraste e à capacidade que têm de manter uma gama de cores ampla com brilho reduzido. Ao calcular o volume de cor 3D – que adiciona iluminação à tradicional gama de cor 2D –, os ecrãs ASUS OLED dispõem de um volume de cor cerca de 60% superior, oferecendo melhor desempenho de tonalidade em qualquer nível de brilho.

Nitidez rima com rapidez

Os portáteis ASUS OLED reproduzem, também, os pretos na perfeição. Um píxel OLED consiste em três subpíxeis, cada um com a geração da própria iluminação: um ecrã full HD (1920x1080) dispõe de 2.073.600 píxeis, o que significa que tem 6.220.800 subpíxeis autoiluminados, comparativamente a apenas algumas dezenas de luzes de retroiluminação LED num ecrã LCD full HD. Ao exibir preto num ecrã OLED, o píxel é, simplesmente, desligado para produzir o preto mais escuro possível, o que permite imagens extremamente nítidas e claras, mesmo nas cenas mais escuras.

E como se tudo o que atrás foi exposto não fosse suficiente, aqui fica mais um trunfo dos ecrãs ASUS OLED: o tempo de resposta de 0,2 milissegundos. Mais célere do que qualquer computador portátil e 50 vezes mais rápido do que um ecrã LCD médio de um portátil. Virtude que garante cenas de ação mais suaves e rápidas, jogabilidade de baixa latência e detalhes subtis em movimento sem desfocagem. As imagens suaves num ecrã OLED podem rivalizar com as de um ecrã LCD com uma velocidade de atualização muito mais elevada.