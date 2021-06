Ponte da Barca: onde a natureza encontra a aventura

De uma beleza sublime, Ponte da Barca conjuga o azul dos rios, dos ribeiros, das praias fluviais e das quedas de água com o verde da serra Amarela.

Mais de metade do concelho faz parte do território do Parque Nacional da Peneda-Gerês, sendo o destino ideal para quem procura fugir do agitado ritmo urbano e entrar em contacto direto com a natureza, observando o ecossistema intocado pela presença humana.

De elevada importância para a manutenção e promoção da biodiversidade em Portugal, Ponte da Barca está inserido na Rede Natura 2000, sendo o rio Lima e o Parque Nacional da Peneda-Gerês classificados como Sítios de Importância Comunitária.

Pode observar mais de 700 plantas, das quais destacamos o carvalho-alvarinho, os freixos, os salgueiros e os amieiros.

O município de Ponte da Barca está entre as regiões mais ricas em diversidade animal do País, contando com mais de 200 espécies, entre elas o lobo-ibérico, a toupeira-d'água, o garrano, a cabra-montês e o corço.

Explore os trilhos fantásticos

Visite Ponte da Barca e aventure-se pelas serras e vales onde se escondem lagoas secretas, cascatas idílicas e soberbos trilhos.

Descubra a história do nosso território no Trilho do Megalitismo de Britelo, o Fojo do Lobo no Trilho de Germil, e os moinhos e azenhas de água no Trilho dos Moinhos de Parada. Perca o olhar na albufeira da barragem do Alto Lindoso, o centro produtor mais potente do País, que proporciona uma das paisagens mais impressionantes do Parque Nacional da Peneda-Gerês.