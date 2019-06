Planos de fim de semana sem alergias

As flores enchem os jardins, as árvores renovam-se, o tempo torna-se bem mais agradável. Dos passeios extraordinários ao novo brunch que vai querer provar, das sessões de cinema ao ar livre às exposições que acabaram de estrear… Já tem planos para o fora de horas desta semana? Propostas não faltam no GPS da SÁBADO, ao qual deve estar especialmente atento. Abra a agenda, planeie atividades especiais em família, com os amigos ou mesmo a solo – porque não? – e, sobretudo, aproveite! Se é um dos portugueses que já se sente de pé atrás com medo das alergias, só precisa de fazer uma coisa antes de sair de casa: prevenir. Afinal, não é o único!

Segundo a Marktest, um em cada três portugueses sofre de rinite alérgica, uma situação que agrava com a chegada da primavera. Para que possa desfrutar em pleno do bom tempo, há essenciais que não podem escapar, nem na carteira nem na gaveta da farmácia particular lá de casa.

Antes de perceber como ultrapassar esta situação, importa saber que a febre dos fenos – o nome comum dado aos sintomas da rinite alérgica na primavera – não é mais do que uma reação alérgica a alérgenos ambientais. Acontece que o sistema imunitário acaba por reagir a estas substâncias, totalmente inofensivas, como se de algo perigoso se tratasse, produzindo assim anticorpos para as combater. Há vários alérgenos que podem provocar alergias respiratórias, tais como ácaros, pólen, bolor ou mesmo pelos de animais.

Não tem a certeza se é alérgico?

Aqui vai a lista de sintomas a ter em atenção e que pode usar para despistar suspeitas: espirros, olhos lacrimejantes ou com comichão, congestão e corrimento nasal, sonolência diurna, fadiga e qualidade de vida afectada/diminuída. Dependendo do grau de alergia, os sintomas podem variar. Podem ser notadas alterações na capacidade de atenção, no estado de consciência e até na performance escolar ou no emprego. A rinite alérgica leva ainda a maior cansaço e irritabilidade e alterações no sono. Esteja atento aos sinais e se notar alguma destas mudanças, tome medidas! Temos um segredo que vamos partilhar em baixo para que possa sair de casa sem receios.

Essenciais da primavera

Para minimizar os efeitos deste tipo de alergias, há medidas que podem ser seguidas: 1. Evitar passar muitas horas consecutivas em atividades ao ar livre nesta época de maior concentração de pólenes; 2. Não passar por zonas com relva e muito arvoredo; 3. Mudar de roupa ao chegar a casa, tomar banho e lavar a cabeça antes de se deitar; 4. Usar óculos escuros; 5. Em casa, manter as janelas e as portas fechadas durante o dia.

Tudo isto parece demasiado impeditivo? Estamos prontos para deixar de aproveitar todas as ofertas culturais incríveis que nos rodeiam? Abdicar dos passeios, das exposições e das sessões de jazz ou cinema ao ar livre que nos apelam tanto com este bom tempo fora de portas? Claro que não estamos! Ainda bem que há mais de 20 anos que o Telfast está em Portugal, assumindo um papel de anti-histamínico oral (não sujeito a receita médica) número 1 para os portugueses*.



Inevitáveis, mas nunca impeditivas

Atua rapidamente sobre os principais sintomas da rinite alérgica, proporciona 24 horas de alívio e não tem quaisquer efeitos sedativos. O Telfast Spray Nasal é a grande novidade da marca para este ano e o irmão mais novo do já reconhecido Telfast 120 (em comprimidos). Não tem aroma, nem sabor, não causa sonolência e tem um efeito que dura as 24 horas do dia. Acima de tudo, é eficaz desde o primeiro dia!

O Telfast Spray Nasal marcou presença no Out Jazz, Record Challenge e Máxima Beauty Summit para ser apresentado a todos os que querem desfrutar ao máximo do bom tempo que a primavera lhe trouxe.

Este é um dos #PrimaveraEssentials de todos os que costumam sofrer com as alergias. Vá, agora vá lá desfrutar do bom tempo que bem merece!

