Planos de fim de semana perfeitos

Não há como negar: este bom tempo é ultraconvidativo para os programas com a família e com os amigos. A cada fim de semana que passa, a vontade de tirar uns dias e fugir à rotina cresce. Um conselho: não adie. Para que não precise de perder muito tempo à procura do programa perfeito para agradar a todos, aqui fica a nossa sugestão: os Trilhos INATEL, com muito descanso e aventura à mistura, uma estadia num lugar incrível, rodeados de locais históricos e de um ambiente descontraído e natural.

O programa de trilhos desta edição de 2022 cumpriu no fim de semana passado a quarta ação de 2022, em Vila Nova de Cerveira, no espetacular INATEL Cerveira Hotel****, um programa que acompanhámos in loco para lhe mostrar (e provar!) que os Trilhos INATEL são o plano de fim de semana perfeito e imperdível!

INATEL Cerveira Hotel Com vista desafogada para as deslumbrantes margens do rio Minho e o verde da montanha (Serra da Gávea), o INATEL Cerveira é o local ideal para uma estadia em pleno contacto com a natureza. Localizado no coração de Vila Nova de Cerveira, este hotel está equipado com tudo o que precisa para uma escapadinha de verão: duas piscinas, terraço sobre o relvado, campos de ténis, salão de jogos com mesa de bilhar e ténis de mesa, bar e, ainda, um restaurante que combina a genuidade da melhor gastronomia regional com a sofisticação da cozinha internacional, para uma volta ao mundo em sabores.

Trilhos para caminhar ou correr

Não se deixe assustar pela palavra trilhos! Em programa preparado pelo INATEL há trilhos de caminhada e trilhos de corrida opcionais. Para os que preferem maior contemplação e calma, sugerimos a caminhada. Para os que gostam de um pouco mais de exigência e adrenalina, a sugestão é, claro, os trilhos de corrida. Em qualquer opção será sempre acompanhado por um técnico da Fundação INATEL e todos os trilhos se fazem em grupos! Desta forma, está garantida a diversão para toda a família, sempre com a máxima segurança.