Pequenas empresas que são grandes heróis

Em 2025, 51% das pequenas e médias empresas portuguesas estavam a planear ou a implementar uma estratégia de sustentabilidade, mais dois pontos percentuais do que em 2023. Este resultado coloca Portugal acima da média europeia (44%), segundo um estudo promovido pela Generali Tranquilidade.

A investigação, que abrangeu 1.260 PME em dez países europeus, revela também uma evolução no valor económico da sustentabilidade: além dos benefícios ambientais e sociais já reconhecidos, as empresas com práticas sustentáveis estão a registar melhores condições de crédito e termos de seguro mais favoráveis, sinal de um crescente reconhecimento do valor da sustentabilidade pelo mercado.

A sustentabilidade é já parte da estratégia de negócio de empresas como a Belcinto, a PME portuguesa que venceu a primeira edição nacional do prémio, com um projeto para acabar com o desperdício na produção de artigos em pele. Na segunda edição, foi a Miranda Bikes que venceu o prémio com a sua aposta no fabrico de componentes para bicicletas com material reciclado e usando energias renováveis. O ano passado, o vencedor foi a EcoX, uma empresa com um forte ADN de inovação e com uma fórmula inovadora para transformar óleos alimentares usados em sabão e detergentes líquidos para uso doméstico e profissional.

É para descobrir e dar visibilidade a mais empresas como estas que está a decorrer a quarta edição do SME EnterPRIZE | Prémio Europeu de Sustentabilidade para PME, uma iniciativa da Generali Tranquilidade que distingue as pequenas e médias empresas com práticas exemplares nas áreas ambiental e social. As candidaturas estão abertas até 11 de dezembro e destinam-se a todas as PME com atividade em território nacional que integrem a sustentabilidade na sua estratégia de negócio. O objetivo do prémio é reconhecer e incentivar a transição sustentável, valorizando empresas que aliam competitividade e responsabilidade, através de ações como a redução de emissões, otimização de recursos, reciclagem, economia circular e promoção do bem-estar dos colaboradores e comunidades locais.

“O SME EnterPRIZE é uma das nossas grandes iniciativas, 100% focada na sustentabilidade e no apoio às pequenas e médias empresas que estão a fazer o caminho da sustentabilidade ambiental e social”, afirma Joana Pina Pereira, chief commercial officer da Generali Tranquilidade. A responsável sublinha ainda que o prémio pretende “reforçar a presença e proximidade da Generali Tranquilidade junto das empresas e das pessoas, sejam ou não nossos clientes”, acrescentando: “Temos a responsabilidade de contribuir hoje para um futuro mais sustentável, no único planeta que temos e que queremos deixar melhor para as futuras gerações.”

O “Herói Português da Sustentabilidade” representará o país na final europeia, que incluirá os finalistas em mais nove países europeus, e que irá ter lugar em março de 2026, em Bruxelas. A avaliação das candidaturas incidirá sobre cinco áreas de intervenção: modelo de negócio, políticas de pessoas (com foco na diversidade, equidade e inclusão), inovação e transformação digital, produto e oferta, e serviços. Serão reconhecidas as melhores práticas com impacto ambiental e social relevante e replicável.

Seleção por júri independente

A seleção das empresas vencedoras será feita por um júri independente e multidisciplinar, composto por dez especialistas de referência: Luísa Schmidt (ICS-UL/Observa), Alberto Castro (Católica Porto Business School), Alexandra Azevedo (Quercus), Filipa Pantaleão (BCSD Portugal), Gonçalo Salazar Leite (Católica Lisbon SBE), Joaquim Macedo de Sousa (IPN Incubadora), José Pimenta Machado (APA), Luís Veiga Martins (Nova SBE), Nelson Lage (ADENE) e Nuno Gonçalves (IAPMEI).

O conjunto de prémios ultrapassa os 20 mil euros e inclui produtos e serviços da Generali Tranquilidade, bem como forte visibilidade mediática assegurada pelo Grupo Medialivre, através do Correio da Manhã, Sábado, CMR, Jornal de Negócios, Now e CMTV. A PME vencedora receberá seguros Generali Tranquilidade até 10 mil euros, um Diagnóstico Global de Segurança (com foco em riscos patrimoniais e ambientais), um vídeo promocional, troféu, diploma e selo digital “PME Sustentável | Vencedor”.

Prémios e formação

Os líderes da empresa vencedora, das duas menções honrosas e do Top 10 ganham uma inscrição no programa VOICE Leadership Initiative, da Nova SBE. As menções honrosas recebem ainda um vídeo institucional, cobertura mediática e selo de reconhecimento. As dez empresas mais bem classificadas integram o Top 10 PME Sustentável e recebem ainda um diploma oficial.

Com esta nova edição do SME EnterPRIZE, a Generali Tranquilidade reafirma o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável do tecido empresarial português, reconhecendo o papel central das PME na transição para uma economia mais verde, inclusiva e competitiva. O prémio irá distinguir as empresas mais inovadoras e responsáveis que demonstram que a sustentabilidade é um motor de crescimento económico e social duradouro.

Conheça os Heróis da Sustentabilidade

Estes são os projetos das PME portuguesas que já foram distinguidos com o Prémio Europeu de Sustentabilidade para PME ao longo das três edições já realizadas.

Da frigideira para a banheira

A EcoX, vencedora da terceira edição do SME EnterPRIZE, nasceu em 2016 a partir de um projeto científico da Universidade de Coimbra. A empresa desenvolveu uma tecnologia inovadora que transforma óleo alimentar usado em detergentes líquidos sustentáveis. Atualmente, oferece mais de 100 variantes de produtos de higiene e limpeza ecológicos, promovendo uma economia circular que reduz resíduos e emissões.

Bicicletas amigas do ambiente

Com 75 anos de história e sede em Águeda, a Miranda & Irmão venceu a segunda edição do prémio. É hoje uma referência mundial na produção de componentes sustentáveis para bicicletas, fornecendo marcas líderes do setor.

Tradição com consciência

Fundada em 1961, em São João da Madeira, a Vasconcelos & Companhia venceu a primeira edição do SME EnterPRIZE com o projeto “Leather Goods by Belcinto”. Esta PME familiar do setor dos artigos em pele aposta em processos que eliminam o desperdício de matérias-primas e reforçam a durabilidade e sustentabilidade dos seus produtos, mantendo viva uma tradição artesanal com consciência ambiental.

Comer boas algas

A ALGAplus, sediada em Ílhavo, foi distinguida na edição nacional de 2022 com uma menção honrosa como empresa pioneira na produção biológica integrada de algas para alimentação e outras aplicações. O seu modelo de negócio alia a economia azul à economia circular, promovendo o aproveitamento sustentável dos recursos marinhos e contribuindo para a preservação ecológica da Ria de Aveiro. E, pela sua originalidade, a ALGAplus representou Portugal em Bruxelas.

Metalomecânica sustentável

Localizada no distrito de Braga, a Promecel atua na área da metalomecânica de precisão e foi distinguida pelo projeto de construção de uma nova unidade fabril sustentável. A fábrica foi pensada de raiz para maximizar a eficiência energética e reduzir o impacto ambiental, permitindo à empresa crescer em mercados mais exigentes e oferecer melhores condições de trabalho aos seus colaboradores. Ganhou uma menção honrosa em 2022.

Dos resíduos aos combustíveis

A Eco-Oil, fundada em 2001 no estaleiro da Lisnave, em Setúbal, foi reconhecida na terceira edição do prémio pelo seu projeto de produção de combustível sustentável a partir dos resíduos oleosos gerados pela lavagem de navios-tanque. Uma inovação que transforma passivos ambientais em recursos energéticos, promovendo a descarbonização do setor marítimo.

Reciclar a moda

Com sede perto de Vila do Conde, a Valérius 360 ganhou uma menção honrosa na segunda edição do SME EnterPRIZE pela sua aposta em reciclagem têxtil e economia circular. A empresa recolhe e transforma resíduos têxteis e vestuário em fim de vida em novos tecidos e peças, evitando que toneladas de material acabem incineradas ou em aterros.

Hospitalidade responsável

O Neya Porto Hotel, inaugurado em 2020, destacou-se na edição de 2023, com uma menção honrosa, pela sua construção integralmente orientada para a sustentabilidade. O projeto inclui painéis solares, sistemas de eficiência energética e o programa “Quarto Solidário”, que apoia causas sociais.

Agricultura do futuro

Entre as empresas distinguidas com menção honrosa em 2024 está a Asfertglobal, multinacional portuguesa com mais de 20 anos de experiência em biotecnologia agrícola. O projeto premiado, Kiplant Endofit, é um bioestimulante inovador que protege as plantas, estimula o crescimento e aumenta a produtividade de forma sustentável, contribuindo para uma agricultura mais eficiente e amiga do ambiente.

4ª Edição do Prémio em Portugal;

1664 PME nas três primeiras edições em Portugal;

Candidaturas abertas aqui.