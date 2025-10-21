Pele sensível no contorno dos olhos? A solução científica que faltava

Frágil, com tendência para vermelhidão, ardor ou desconforto, a pele sensível deixou de ser uma mera impressão para passar a ser reconhecida como uma condição dermatológica com causas bem definidas. E uma das principais razões por detrás desta fragilidade é o inflammaging: uma condição recorrente com sinais inflamatórios de baixo grau que comprometem a barreira cutânea, acelera o envelhecimento e torna a pele mais vulnerável.

Perceber este mecanismo é essencial para cuidar da pele sensível de forma eficaz. E é exatamente isso que faz a Cantabria Labs, marca de referência internacional em dermatologia e dermocosmética, ao lançar o novo Skin Resist Sensage Eye, um contorno de olhos formulado para atuar na origem da sensibilidade e proteger esta zona mais delicada do rosto.