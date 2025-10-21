Pele sensível no contorno dos olhos? A solução científica que faltava

Ingredientes ativos que fazem a diferença
O segredo da eficácia está na combinação de ingredientes
cuidadosamente escolhidos, com ação complementar na redução dos sinais inflamatórios,
reforço da barreira cutânea e combate aos sinais de fadiga no olhar:
. Aquammunist® Technology: reforça as
defesas naturais da pele e atua sobre o inflammaging;
. Niacinamida: reduz a vermelhidão e
melhora a função barreira;
. Skin Calm Booster: diminui a
sensibilidade cutânea;
. Eyeseryl® Tetrapéptido: combate papos e
olheiras, conferindo ao olhar um aspeto mais descansado.
Esta combinação permite uma atuação eficaz sem
comprometer a tolerância, mesmo na pele mais sensível. A eficácia foi validada
clinicamente: ao fim de apenas uma semana, 91% dos utilizadores com pele
sensível relataram sentir a pele mais resistente e confortável.
A inovação como resposta à sensibilidade
Mais do que um contorno de olhos, o Skin Resist Sensage Eye é
o resultado de anos de investigação científica sobre os mecanismos que afetam a
pele sensível e a sua ligação ao envelhecimento precoce. Esta abordagem permite
interromper o ciclo de reatividade e proteger a pele a longo prazo.
É também um reflexo do compromisso da Cantabria Labs com a ciência, inovação e bem-estar. Através da linha Skin Resist, a marca oferece soluções desenvolvidas para garantir elevada eficácia e tolerância, respeitando até a pele mais sensível.