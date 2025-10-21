Sábado – Pense por si

C-Studio

Mais informações

C•Studio é a marca que representa a área de Conteúdos Patrocinados do universo Medialivre.
Aqui as marcas podem contar as suas histórias e experiências.

Pele sensível no contorno dos olhos? A solução científica que faltava

A Cantabria Labs apresenta um cuidado ocular inovador que combate os sinais de envelhecimento sem comprometer o conforto de quem tem pele com tendência reativa.

Novo cuidado ocular da Cantabria Labs para pele sensível: Skin Resist Sensage Eye
21 outubro 2025 16:11

Frágil, com tendência para vermelhidão, ardor ou desconforto, a pele sensível deixou de ser uma mera impressão para passar a ser reconhecida como uma condição dermatológica com causas bem definidas. E uma das principais razões por detrás desta fragilidade é o inflammaging: uma condição recorrente com sinais inflamatórios de baixo grau que comprometem a barreira cutânea, acelera o envelhecimento e torna a pele mais vulnerável.

Perceber este mecanismo é essencial para cuidar da pele sensível de forma eficaz. E é exatamente isso que faz a Cantabria Labs, marca de referência internacional em dermatologia e dermocosmética, ao lançar o novo , um contorno de olhos formulado para atuar na origem da sensibilidade e proteger esta zona mais delicada do rosto.

Skin Resist Sensage Eye: cuidado para pele sensível da Cantabria Labs
Cantabria Labs Skin Resist Sensage Eye, cuidado inovador para contorno de olhos sensível
Skin Resist Sensage Eye: cuidado para pele sensível da Cantabria Labs
Cantabria Labs Skin Resist Sensage Eye, cuidado inovador para contorno de olhos sensível

Quando “a pele reage a tudo”, a resposta tem de vir da ciência


Encontrar um produto anti-envelhecimento que funcione em pele sensível e que seja bem tolerado pode ser um verdadeiro desafio. O novo Skin Resist Sensage Eye vem resolver esse dilema com uma fórmula que alia alta tolerância a eficácia visível, mesmo na pele com tendência a eczema ou vermelhidão. 

Com textura de hidrogel fresca e aveludada, é rapidamente absorvido e proporciona uma sensação imediata de conforto. A fórmula é hipoalergénica, sem fragrância e composta por 92% de ingredientes de origem natural. Tudo isto numa embalagem airless, prática e higiénica, que protege a integridade da fórmula e evita contaminações, ideal para rotinas exigentes e para uma pele altamente sensível.

Skin Resist Sensage Eye: cuidado ocular para pele sensível com sinais de idade
Cantabria Labs Skin Resist: cuidado ocular inovador para pele sensível
Skin Resist Sensage Eye: cuidado ocular para pele sensível com sinais de idade
Cantabria Labs Skin Resist: cuidado ocular inovador para pele sensível

Ingredientes ativos que fazem a diferença


O segredo da eficácia está na combinação de ingredientes cuidadosamente escolhidos, com ação complementar na redução dos sinais inflamatórios, reforço da barreira cutânea e combate aos sinais de fadiga no olhar:

Aquammunist® Technology: reforça as defesas naturais da pele e atua sobre o inflammaging;

Niacinamida: reduz a vermelhidão e melhora a função barreira;

Skin Calm Booster: diminui a sensibilidade cutânea;

Eyeseryl® Tetrapéptido: combate papos e olheiras, conferindo ao olhar um aspeto mais descansado.

Esta combinação permite uma atuação eficaz sem comprometer a tolerância, mesmo na pele mais sensível. A eficácia foi validada clinicamente: ao fim de apenas uma semana, 91% dos utilizadores com pele sensível relataram sentir a pele mais resistente e confortável.

A inovação como resposta à sensibilidade


Mais do que um contorno de olhos, o é o resultado de anos de investigação científica sobre os mecanismos que afetam a pele sensível e a sua ligação ao envelhecimento precoce. Esta abordagem permite interromper o ciclo de reatividade e proteger a pele a longo prazo.

É também um reflexo do compromisso da Cantabria Labs com a ciência, inovação e bem-estar. Através da linha Skin Resist, a marca oferece soluções desenvolvidas para garantir elevada eficácia e tolerância, respeitando até a pele mais sensível.