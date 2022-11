Pateira de Fermentelos: um património natural único

A "lagoa encantada"! É assim que é conhecida a Pateira de Fermentelos, um local com uma beleza rara e uma natureza única, que ilustra os postais da região de Águeda. Um paraíso terrestre, procurado para o descanso e lazer, oferecendo diversas atividades, como observação de aves, pesca desportiva, fotografia ou desportos ao ar livre.

De facto, não falta o que fazer naquela que é considerada a maior lagoa natural da Península Ibérica (cinco quilómetros quadrados) e para conhecer tão vasto local, alimentado pelo rio Cértima, a montante, e pela ribeira do Pano, a poente, nada melhor do que percorrer os trilhos ali existentes. E são alguns os percursos que estão à disposição do caminhante, com distâncias diferentes, dificuldade também diferentes, e que apresentam cenários distintos. Para conhecer melhor estes percursos basta visitar este site ou baixar a aplicação, que poderá ser descarregada para iOS ou Android ou ainda na supracitada página web.

Na Pateira de Fermentelos existe uma grande variedade de espécies que podem ser observadas nas áreas criadas de birdwatching, como o guarda-rios, a águia-de-asa-redonda, a águia-pesqueira, a garça-vermelha e o peneireiro-vulgar, além de outras espécies, como por exemplo a lontra

A biodiversidade e a fauna na Pateira de Fermentelos são ricas – águias, falcões, lontras... – como ricas são as vistas que se podem ter do Miradouro de Fermentelos (ou Miradouro do Outeiro), ou dos dois imponentes miradouros do Parque de Espinhel, que permitem uma vista panorâmica sobre a lagoa. Parques, diga-se, que não faltam, sendo, todavia, de destacar o Parque de Óis da Ribeira, que alberga o hangar do centro de canoagem da ARCOR, um coreto e o emblemático baloiço "I Love Pateira".

Dado que a Pateira abrange parte da área dos concelhos de Águeda, Aveiro e Oliveira do Bairro, outros pontos de interesse a visitar são o Parque do Carregal e a ponte romana de Requeixo (Aveiro), o Parque do Prego e o Parque do Carreiro Velho (Oliveira do Bairro).

© António Tavares

Uma viagem no tempo... de comboio

A Pateira pode ser conhecida em família ou individualmente. Pode ser calcorreada por trilhos e caminhos ou é possível passear pelo ex-líbris natural do concelho de Águeda de bicicleta. Mas para quem não é adepto de andar muito, pode visitar a região de comboio.

Único, o Comboio Histórico do Vouga, proporciona uma viagem no tempo a bordo das suas carruagens puxadas por uma locomotiva a vapor, na única linha de via estreita em funcionamento no País. Além desta viagem ao passado, uma boa ideia é visitar o Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga e conhecer o centro histórico de Águeda, onde vai descobrir a magia do Natal local já a partir de 18 de novembro.



Gastronomia da Bairrada: de comer e chorar por mais

Como um bom passeio pede uma ótima refeição, aconselha-se a gastronomia local, que é rica, variada e deliciosa. Oferta não falta, mas para quem é fã de iguarias, recomenda-se a lampantana, o leitão à Bairrada, os fuzis e os pastéis de Águeda, "pratos" que distinguem e demarcam o território.

Para conhecer as experiências gastronómicas que podem ser realizadas na zona da Pateira de Fermentelos, pode aceder ao site https://explorappateira.pt/ ou à app.

ExplorAPPateira: um site e uma app que mostram tudo

Com o objetivo de conservar, proteger e dinamizar a Pateira de Fermentelos, um grupo de cidadãos criou o ExplorAPPateira. Este projeto divulga a lagoa através de uma página na Internet e respetiva aplicação móvel (app), que está em funcionamento e que poderá ser descarregada para iOS ou Android ou ainda na referida página web. Refira-se que este projeto foi apresentado ao Orçamento Participativo de Portugal, tornando-se um dos seus vencedores na edição de 2018.

Um local protegido

A Pateira de Fermentelos é uma importante zona húmida de interesse nacional e internacional. Encontra-se classificada como Zona RAMSAR e REDE NATURA 2000, integrada na Zona de Proteção Especial da Ria de Aveiro e Sítio de Importância Comunitária da Ria de Aveiro.

© Armindo Ferreira