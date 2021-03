Para o melhor pai do mundo, o computador mais inovador do mundo

Uma reunião com ecrã partilhado, um chat de brainstorming, maquetes, projetos, emails. O dia a dia de um profissional implica múltiplas tabs, programas e aplicações em simultâneo, e uma gestão de tempo exímia para conseguir estar em cima de todos os acontecimentos, ao momento. Não é rara a presença de múltiplos computadores, para conseguir ver, ao mesmo tempo, as diversas tarefas em que tem de trabalhar. Se ao menos houvesse um computador no qual se pudesse ver tudo…

Os sonhos podem mesmo tornar-se realidade. O computador perfeito para um multitasker já existe, e vem cheio de features que facilitam o trabalho (e a vida) de todos. A ASUS rompeu com a norma e criou o novo ASUS ZenBook Duo 14, um computador em que os dois ecrãs existem e facilitam o workflow.

Toda a informação à distância de um touch

Reunir ou produzir com acesso a informação complementar é essencial para a dinâmica de trabalho. O ZenBook Duo 14, com dois ecrãs, permite simultaneamente a visualização de várias janelas, com possibilidade de edição em ambos com um simples clique. O ASUS ScreeenPad Plus inclinável é o aliado que todos vão querer ter. É, na prática, um ecrã touchscreen secundário de largura total, permitindo a abertura de janelas paralelas. O mecanismo de inclinação automática ajuda no arrefecimento do ecrã e permite uma melhor legibilidade, simultânea em ambos os ecrãs.

Vencedor de um CES 2021 Innovation Award Toda a inovação patente no novo ASUS ZenBook Duo 14 valeu-lhes o troféu. Especial destaque para os seus dois ecrãs, ambos com possibilidade de edição simultânea

O ecrã secundário é na verdade um complemento essencial na mecânica de trabalho, dando uma nova dimensão à computação em movimento. A inclinação automática, bem como adaptação do brilho e dos reflexos, permite um processo mais rápido e intuitivo, com infinitas formas de otimizar e personalizar fluxos de trabalho. Tanto o ecrã principal como o secundário funcionam também com touchscreen e com a caneta Asus Pen, para trabalhos criativos e de design.

O software tem, também, um papel preponderante na agilização entre os dois ecrãs. O Screen Xpert 2 inclui uma série de novas aplicações, como o Windows Flick, o que permite movimentação de janelas entre ecrãs. Com um simples toque, o Task Group permitirá ver os diversos grupos de trabalho e entrar, apenas com um toque, nos vários grupos e nas várias aplicações.

Criatividade intuitiva

Em projetos criativos que envolvam desenho, o ScreenPad Plus torna-se especialmente útil, para uma visão on going e simultânea das mais diversas criações. A precisão deste segundo ecrã e o seu painel de controlo totalmente personalizáveis permitem uma visão 360°, com controlos criativos que vão desde o ajuste do tamanho do pincel à saturação, opacidade de camada, entre outros.

Há quatro tipos de controlo: Dial, Button, Slider, Scroll. Cada um deles funciona de forma diferente, para um controlo de precisão e suavidade sobre cada parâmetro que queira agilizar. Programas como o Lightroom Classic, Adobe Photoshop, Premiere e After Effects funcionam neste ecrã, e haverá em breve mais aplicações compatíveis.

Leve, compacto, rápido, autónomo

Desengane-se quem acredita que um computador com o dobro dos ecrãs terá de ter o dobro do tamanho ou do peso. O ZenBook Duo 14 é o resumo do melhor de dois mundos: leve, fino, com apenas 16,9 mm de espessura e uma bateria com autonomia para até 17 horas, é o aliado do trabalho móvel, que se pode tornar indispensável no escritório mas também em casa, nos transportes, ou nas importantes reuniões externas.





Um desempenho inteligente, crucial para uma performance melhorada, é garantido pelo ASUS Intelligent Performance Technology, com processador Intel de 11ª geração. Desta forma, é possível melhorar o desempenho até 40%, em comparação com outros portáteis. O arrefecimento automático é garantido por um sistema térmico AAS Plus.

A placa gráfica, elemento distintivo especialmente para criativos, garante imagens suaves e tarefas de edição de fotos e vídeos, e as ligações mais rápidas e mais eficazes são garantidas por hardware de ponta, permitindo ligações de alta qualidade, quer seja de internet, de ecrãs ou de outros elementos periféricos.

Vencedor de um CES 2021 Innovation Award, o novo ASUS ZenBook Duo 14 é o presente ideal para o dia do pai, mas também a ferramenta de trabalho mais útil para si!