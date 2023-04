Ousia Clinic: uma clínica que vai além da estética

A Ousia Clinic é uma clínica de medicina estética avançada que abriu as portas em Lisboa na era pós-covid, com uma localização premium, na principal artéria do bairro do Restelo. Ali trabalha-se a "arquitetura" interior de cada pessoa que entra no espaço zen, onde é possível esquecer o tempo e o stress diário e caminhar num jardim sensorial de 750 metros quadrados. Cuida-se, portanto, muito mais do que da estética, vai-se à essência de cada pessoa, como descreveu a diretora clínica da Ousia Clinic, Filipa Lisboa, em entrevista à SÁBADO. E é precisamente por ter um conceito holístico que a Ousia Clinic se distingue de outros espaços.



O que é a Ousia Clinic?

É uma clínica de medicina estética avançada que recorre à melhor tecnologia do mercado e a uma equipa médica altamente qualificada para promover a saúde e o bem-estar físico, mental e emocional dos seus clientes e sempre focada na prevenção ao invés da transformação. Através de uma visão holística, portanto, global e integradora, cuidamos ção do edifício no conjunto urbanístico, que inclui um jardim com 750 m2, que é, em si, um convite ao contacto com a natureza, a um estimular dos nossos sentidos.

O próprio edifício da clínica é distintivo…

A consciência do bem-estar está na ordem do dia, algo que a pandemia covid- 19 veio acelerar e cimentar. Temos consumidores agora mais centrados na saúde a um nível holístico – corpo, mente e espírito. Desta forma, a Ousia Clinic abre as suas portas com uma proposta de valor atual e relevante para responder às exigências e às oportunidades deste novo normal.Sim, a sua localização é premium, na principal artéria do bairro do Restelo, e numa área monumental por excelência (Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém). É um edifício com características únicas: Prémio Valmor e Municipal de Arquitetura 2000, menção honrosa pela integração do edifício no conjunto urbanístico, que inclui um jardim com 750 m2, que é, em si, um convite ao contacto com a natureza, a um estimular dos nossos sentidos.Tal como no Grego Antigo, Ousia significa "essência", também na Ousia Clinic procuramos chegar à essência de cada um, para encontrar o melhor equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. A assinatura "Ouse Ser" reforça a mensagem da individualidade, e constrói o posicionamento holístico da clínica, e ao mesmo tempo gera uma ação, porque remete para coragem, ousadia, autoafirmação, empoderamento. O logo inclui ainda um círculo, um símbolo que expressa equilíbrio, e simultaneamente, renovação.Temos cerca de 110 tratamentos ao todo. Destacamos alguns como medicina estética avançada (não invasiva), dermatologia, transplante capilar, ginecologia estética e funcional, oculoplástica, cirurgia vascular, terapia anti-aging e biomodulação, medicina plástica e reconstrutiva, consulta de medicina do sono, nutrição, psicologia clínica, drenagem linfática, massagem de relaxamento, osteopatia, treino personalizado, ozonoterapia, consulta de mindfulness, terapia câmara hiperbárica, entre outros.Escolhemos enfermeiros para trabalharem lado a lado com os médicos e terapeutas exatamente por isso… temos tecnologia de ponta, estamos numa área sensível que é a estética, quem melhor do que os enfermeiros para conhecerem, além dos médicos, a anatomia, a fisiologia e a fisionomia do corpo humano? E escolhemos médicos com experiência e motivação na área da estética. Temos especialistas das mais diversas áreas, que nos acompanhem (oculoplástica; ginecoestética, psicologia clínica, consulta de medicina do sono , cirurgia plástica e reconstrutiva, competência em medicina hiperbárica, entre outros).É o "Protocolo Ousia", uma abordagem global e integrada do cliente, na qual é incorporada todas as disciplinas que no nosso entender contribuem para o equilíbrio e bem-estar do cliente. Usamos os conceitos de smart-aging e well-being. A Ousia Clinic foi pensada para ter inhouse tudo o que o cliente precise, seja a HIFES com radiofrequência facial ou o HIFEM corporal com radiofrequência, os vários tipos de laser, o X-WAVES, a câmara hiperbárica, ou a radiofrequência com microagulhamento.Destacamos a consulta de mindfulness, ozonoterapia, consulta de medicina do sono e terapia câmara hiperbárica.Temos vários. Destaco o EMSCULPT NEO®, considerado um avanço na remodelação corporal não invasiva, e que é a primeira e única tecnologia no mundo que usa radiofrequência e HIFEM+ (campo eletromagnético de alta intensidade) para eliminar gordura e desenvolver músculos de forma não invasiva, o EMTONE®, o único equipamento que trata as cinco causas de celulite, e o EMFACE®, uma tecnologia HIFES (campo eletromagnético com radiofrequência) para uso na face. De entre os mais de 15 aparelhos com a tecnologia mais avançada do mercado, destacamos ainda o Potenza by cynosure®, o Hydrafacial, a Câmara hiperbárica oxibárica 90L e a Avaliação 3D - Quantifycare LifeViz Pro®, exclusiva em Portugal.Sim, optámos por ter produtos naturais, tal como a Ignae, uma marca portuguesa, nascida nos Açores, cuja tecnologia e resultados estão perfeitamente alinhados com as nossas necessidades. Concebem produtos de cuidados de pele com um alto desempenho transformativo, a partir de recursos naturais dos Açores e tendo por base a sua biodiversidade única.Os nossos clientes são maioritariamente residentes em Lisboa, entre os 25 a 65 anos, que procuram o bem-estar físico e mental, optam por soluções mais sustentáveis e naturais e estão atentos a novas tendências. Somos uma clínica inclusiva com serviços para todos os géneros, sem qualquer distinção.O nosso foco é, naturalmente, o mercado nacional. Mas Lisboa é uma cidade com grande potencial para atrair turismo de saúde, visitantes que querem aliar uma viagem de lazer a tratamentos médicos. É certamente um mercado a explorar e no qual vamos apostar.