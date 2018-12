Há um bom motivo para a expressão "o Natal é das crianças". É delas que parte a magia de acreditar no Pai Natal, são elas que trazem as gargalhadas infantis para a mesa, a excitação da hora de abrir os presentes e a alegria de um dia em que vêem a família reunida, com os primos todos para poderem brincar sem restrições de horários.

A energia e a felicidade dos mais novos são contagiantes e trazem aos adultos a sensação de paz e de dever cumprido a cada Natal que passa. E como o sorriso das crianças vale ouro, incenso e mirra, a maior preocupação com os presentes é, sobretudo, para eles. Neste Natal, não tem de andar à deriva. Os melhores presentes para todas as crianças estão na Sport Zone. E com imperdíveis descontos!

O ciclista de serviço

Há poucos feitos da infância que se assemelhem ao aprender a andar de bicicleta. É uma memória que perdura pela vida fora: o momento em que os pais prometiam não largar o apoio, o momento em que o faziam, as rodinhas pequeninas de lado, o inevitável pequeno trambolhão.

É um presente que marcará, pela positiva, o filho, o sobrinho ou o neto. Ao oferecer uma bicicleta não está só a dar um transporte: está a oferecer memórias que ficarão para sempre. Afinal, quantas histórias não ouviu já sobre "a minha primeira bicicleta"?

Tudo sobre rodas

Skates e patins para os mais destemidos, trotinetas para os mais cautelosos. Este é um presente que tira as crianças de casa e dos jogos de computador, estimula o equilíbrio e promove a actividade física.

São também, inegavelmente, presentes cheio de estilo: a criança mais cool da escola anda sempre sobre rodas. Não se esqueça: diversão com segurança! Se oferecer uma destas sugestões, compre também capacete e protecções para joelhos e cotovelos.

Pés, para que te quero!

As horas que as crianças passam na escola, no recreio e na rua, sempre em grande movimento, fazem com que precisem de calçado confortável, adaptado e, de preferência, que não custe uma fortuna. Afinal, crescem a uma velocidade estonteante e acaba por não ser usado mais do que meia dúzia de meses.

Oferecer umas sapatilhas da sua cor preferida vai deixar os mais jovens felizes com o novo acessório para estrear, e os pais agradecidos por ser uma prenda útil. Na Sport Zone encontrará uma enorme variedade de modelos, cores e tamanhos, para que nenhuma criança tenha de se queixar dos pés apertados no calçado.

Bolas, mais bolas, mais bolas

São apenas bolas de futebol, sem qualquer revestimento raro e caro, mas a emoção de uma criança quando as recebe fá-las parecer cobertas de ouro. É um presente económico, e que podem aproveitar todos. Porque não desafiar a família para um jogo de futebol no dia de Natal? Divertem-se em conjunto, e o dono da bola vai sempre lembrar-se do dia em que a estreou com entes queridos.

Crianças confortáveis, crianças felizes

Nas brincadeiras do quotidiano ou nas aulas de educação física, o conforto é essencial para que as crianças se consigam mexer livremente. O tempo dos fatos-de-treino enfadonhos já lá vai. Agora, o estilo passa para também para a roupa mais desportiva.

Se a utilidade é um fator crucial na hora de oferecer um presente aos mais novos, aposte nas roupas da Fila, uma marca que atrai miúdos e graúdos. O díficil vai ser convencer as crianças a não usar o outfit todos os dias!