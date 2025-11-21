Os melhores achados da Semana da Black Friday da Amazon e os descontos que valem mesmo a pena

Até 1 de dezembro, a Amazon realiza mais uma edição da Semana da Black Friday, com até 30% de desconto em produtos selecionados e centenas de milhares de promoções em categorias que vão da casa e tecnologia à moda, beleza, brinquedos e artigos para oferta, disponíveis em amazon.es/blackfriday.

Além do habitual catálogo de descontos, a edição deste ano apresenta novas formas de encontrar oportunidades: “Novas Ofertas” com temas diários, a seleção “Favoritos dos Clientes”, os "Favoritos dos Influenciadores", o "Top 100" e, pela primeira vez, 12 dias de ofertas relâmpago sob o formato “Ofertas Incríveis”, com produtos tendência a preços reduzidos até 50%. O objetivo é tornar a pesquisa mais simples e permitir compras mais rápidas e criteriosas.

A estratégia da marca está bem definida: “A Amazon é o destino ideal para as compras de Natal, oferecendo aos clientes portugueses uma experiência excecional durante a Semana da Black Friday. Este ano, vamos disponibilizar descontos significativos em diversas categorias e alguns dos melhores preços do ano em marcas de renome. Com entregas em até dois dias para milhões de produtos, garantimos que os nossos clientes possam receber atempadamente tudo o que precisam para a época festiva”, afirma Inês Ruvina, Country Lead da Amazon em Portugal.



Black Friday Week Amazon já começou: descontos até 30% em várias categorias

Pequenas e médias empresas portuguesas também se destacam na Black Friday

Em 2024, as vendas de exportação das PMEs portuguesas durante a Black Friday aumentaram significativamente, apresentando um crescimento de 29,2% em comparação com 2023, atingindo mais de 7 milhões de euros em vendas. O número de unidades exportadas também registou um aumento notável de 60,2%, com mais de 125.000 unidades vendidas. As categorias com melhor desempenho durante este evento no ano passado foram Beleza/Cuidados de Saúde e Computadores Pessoais, mantendo uma tendência similar ao ano anterior. Os principais destinos de exportação para as PMEs portuguesas durante a Black Friday 2024 foram Espanha, França e Alemanha, demonstrando uma forte presença nos principais mercados europeus.

PMEs portuguesas alcançam resultados recorde em 2024 na Amazon

O relatório anual de impacto das PMEs portuguesas na Amazon, divulgado a 18 de novembro, revela números impressionantes para 2024. As mais de 1.000 pequenas e médias empresas nacionais que vendem na Amazon exportaram mais de 3 milhões de produtos na Amazon em 2024, um aumento de 20% em relação ao ano anterior, equivalente a 6 produtos vendidos por minuto.

Mais de 95% das pequenas e médias empresas portuguesas que vendem na Amazon exportam para clientes em todo o mundo, alcançando mais de 110 países e territórios. A Europa destaca-se como o principal destino, com mais de 70% das PMEs portuguesas na Amazon a exportarem para outros Estados-membros da UE e a atingirem mais de 125 milhões de euros em vendas de exportação para estes mercados. Este forte foco europeu reflete-se nos principais mercados de exportação, com Espanha, França e Alemanha a liderarem, seguidos pelos EUA e Reino Unido.

Adicionalmente, mais de 35% das pequenas e médias empresas portuguesas que vendem na Amazon estão localizadas em áreas rurais ou menos densamente povoadas. Estas empresas registaram mais de 60 milhões de euros em vendas de exportação em 2024, demonstrando como o comércio digital ajuda a ultrapassar as barreiras geográficas tradicionais.

Comprar para o Natal significa mais do que presentes

De acordo com um estudo da HarrisX promovido pela Amazon, as compras de final de ano abrangem muito mais do que as habituais lembranças para oferecer. Entre os artigos mais procurados pelos consumidores destacam-se:

. Produtos básicos para a despensa (63%);

. Produtos de limpeza e utensílios domésticos (26%);

. Aperitivos e bebidas (25%).

Mais do que presentes, muitas famílias começam por preparar a casa: receber visitas, organizar jantares e criar um ambiente confortável para a época festiva.

Outro dado relevante do estudo é o papel crescente da tecnologia no processo de compra: 52% dos consumidores afirmam que provavelmente recorrerá à inteligência artificial para ajudar nas escolhas. Para responder a esta tendência, a Amazon disponibiliza ferramentas como:

. Rufus, assistente de compras que sugere ideias de presentes e recomenda ofertas personalizada;

. Amazon Lens, que permite procurar um produto a partir de uma fotografia ou screenshot, é útil para encontrar rapidamente itens vistos em redes sociais.

Promoções em destaque

Para moda e desporto, a campanha Fashion&Sports oferece 15% de desconto em compras acima de 50€ em artigos selecionados, desde casacos e camisolas de inverno a botas e básicos essenciais.

Na vertente de casa e dia a dia, há poupanças até 30% em categorias como produtos de bebé, café, utilidades domésticas e limpeza, com entrega direta ao domicílio.

Loja de Natal: um único destino para todas as compras festivas

Entre 20 de novembro e 7 de dezembro, a Loja de Natal da Amazon reúne sugestões de presentes para todas as idades, artigos de decoração, fragrâncias, brinquedos, tecnologia, jogos de família e muito mais, com promoções periódicas e coleções temáticas para simplificar as escolhas.

Entrega rápida: evitar atrasos e pressão de última hora

A logística é um fator decisivo nesta altura do ano. O estudo da HarrisX indica que 73% dos compradores portugueses sentem maior tranquilidade quando contam com entregas rápidas e fiáveis.

Os clientes Amazon Prime recebem entregas gratuitas em milhões de artigos em apenas dois dias, incluindo fins de semana, com várias opções de receção:

. Em casa;

. Em cacifos Amazon;

. Em pontos de recolha da rede CTT, como lojas físicas, agentes Payshop e cacifos Locky.

A adesão ao Amazon Prime tem o custo de 49,90 € por ano ou 4,99 € por mês, com teste gratuito disponível em amazon.es/prime. E com a Black Friday em pleno, dificilmente haverá melhor momento para tirar partido dos benefícios adicionais.