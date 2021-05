Os grandes parceiros do tempo quente

O Vinho Verde é, sem dúvida, único no mundo. Com um aroma frutado, por vezes com notas florais, é fácil de beber, e tem um teor alcoólico geralmente mais baixo. É agradável como aperitivo ou em harmonização com refeições leves e equilibradas.



Típicos e originais A mistura de aromas faz deles uma das mais deliciosas bebidas naturais, tal como acontece com a gama de Vinhos Verdes da Mercadona, com a marca Castelo de Moinhos. Os tintos são encorpados, de cor intensa e espuma rosada ou vermelha viva. Os rosés vão do levemente rosado ao rosa carregado, apresentando aromas de frescos frutos vermelhos, como morangos, cerejas ou framboesas. Os brancos têm cor citrina ou palha, algum floral, fruta cítrica, branca e de caroço e grande frescura. A sua flagrante tipicidade e originalidade provém, por um lado, das características do solo e do clima e, por outro, das peculiaridades das castas regionais e das formas de cultivo da vinha.

Jovens e frutados

Quem parte à descoberta da região vai acabar por sentir que ali é o reino da aromática casta Loureiro e berço da carismática Alvarinho e da característica Trajadura, as variedades que melhor distinguem os vinhos desta zona do país. Os aromas da primeira são marcados pelas notas de flor de loureiro e de laranjeira, tília, fruta cítrica e de caroço. Os de melhor qualidade podem ser servidos jovens ou durante muito mais anos, se guardados em lugar escuro, sem oscilações de temperatura e humidade. Devem ser servidos entre os 8 e os 10ºC no copo, para apreciar a evolução dos seus aromas à medida que aquecem. Enquanto jovens são grandes parceiros de gambas e outros mariscos cozidos, pratos de peixe e massas. Pratos um pouco mais sofisticados como canja de ameijoas com peixe branco ou ameijoas e conquilhas à Bulhão Pato, por exemplo, são boas companhias para este vinho com alguma idade, quando se torna mais fino e elegante, concentrado, e se destina a outras parcerias com a comida.

Mariscos e peixes

Os vinhos da casta Alvarinho, como o Castelo de Moinhos da Mercadona, que é produzido na sub-região de Monção e Melgaço, são perfumados com aromas florais e frutados quando jovens, até à mineralidade, mel, cera e uma complexidade inigualável, quando mais velhos. A sua natureza única exige que seja bebido fresco, a uma temperatura entre os 10º e os 12ºC, de preferência arrefecido lentamente para que conserve melhor os aromas. Se tiver alguma idade, a garrafa deve ser aberta com alguma antecedência e o vinho decantado e servido de preferência em frappé à mesa. É um excelente parceiro de mariscos, mas também de pratos de peixe e carnes brancas. Mas, para estas, será aconselhável um Alvarinho com mais idade e mais robusto. Associada geralmente a lotes com esta casta, a Trajadura mostra aromas discretos de flor de laranjeira e de fruta de branca e de caroço. Com grau alcoólico elevado e acidez moderada, é utilizada em lote para amaciar os vinhos onde entra.