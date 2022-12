Os casinos online estão na moda. Sabe porquê?

A eletricidade foi uma das invenções que maior impacto tiveram na sociedade. Através desta surgiram muitas outras. No entanto, a Internet foi a única que conseguiu causar semelhante revolução na vida quotidiana. Nesse sentido, a atual transformação digital está a construir uma versão do mundo real no ambiente online. Neste processo, bancos, escolas, unidades de saúde, e também os casinos, ganharam uma nova vida na rede mundial de computadores.

No início da Internet, a indústria do entretenimento sofreu uma grande queda, já que a lógica de consumo foi completamente alterada. No entanto, os anos trouxeram a estabilidade e, atualmente, todos os segmentos do entretenimento estão completamente adaptados, em especial, os casinos online.

Em Portugal, a indústria do jogo online está regulamentada e existem leis que suportam apostadores e as respetivas operadoras. Tal cenário de estabilidade mostra-se, então, favorável a um maior investimento por parte das empresas e tranquilidade e segurança para os utilizadores.

Assim, estes fatores refletem-se nos números divulgados pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), que indicam um crescimento na receita bruta de 17%, quando comparado aos números do mesmo período do ano anterior.

A razão de ser dos casinos online

A grande atração do casino na Internet continua a ser a vasta diversidade de modalidades de jogo que são oferecidas. Estão nesta lista o blackjack, a roleta e as slots machines. Todas foram remodeladas para o ambiente digital e ganharam melhorias para competir neste novo território. A seguir, enumeramos as três principais modalidades de casino e quais são os seus trunfos para atrair a atenção dos utilizadores.

Novos temas, a mesma dinâmica

As slots conseguiram, mais uma vez, superar a barreira tecnológica e adaptar-se ao novo ambiente, no qual concorrem não só com outras modalidades de casino, como também com os títulos de videojogos. São, assim, as favoritas dos utilizadores de casino.

Ainda segundo os dados apresentados pelo SRIJ, as slots machines são responsáveis por 80% das apostas em jogos de casino. Tamanha popularidade pode ser justificada pelas melhorias tecnológicas incorporadas às máquinas, que ganharam novos designs, além de temas atuais.

Kiss, Alice Cooper, Ozzy Osbourne e o génio da guitarra Jimi Hendrix. Ainda no campo do entretenimento, séries de sucesso também se tornaram tema para as slots. Na lista estão Peaky Blinders e Narcos. Além disso, o reality show apresentado pelo chef Gordon Ramsay, Hell’s Kitchen, também serviu de inspiração.



No mundo online, estão presentes as três variantes mais conhecidas: americana, europeia e francesa. Destas, a favorita dos utilizadores é a originária de França, que conta com algumas regras diferentes, especialmente sobre a casa zero. Tais normas aumentam a probabilidade de vitória do jogador em 2,3%. É pouco, porém o suficiente para pôr a roleta francesa no topo.

Uma, duas, três mãos

O blackjack é, então, o terceiro jogo de casino mais jogado em Portugal. Este tradicional jogo de cartas exige dos jogadores um pensamento lógico e muito sangue-frio – em muitas situações é preciso aguentar a pressão e aguardar os movimentos do dealer.

O blackjack online é apresentado no modo tradicional, onde o jogador recebe duas cartas e, a partir daí, pode pedir mais cartas, manter a posição, aumentar a aposta, entre outras ações.

Contudo, como tudo pode ganhar uma nova faceta no ambiente digital, foi introduzida a modalidade de múltiplas mãos, na qual o jogador pode controlar até três mãos de cartas. Esta situação favorece o jogador, uma vez que ganha mais informação sobre as cartas e as probabilidades da partida.

Foi desta forma que os casinos se adaptaram ao mundo digital. Utilizando todas as ferramentas tecnológicas disponíveis, estes estabelecimentos oferecem as modalidades de sempre com uma nova roupagem, além de modos inéditos. A segurança e a experiência dos utilizadores também são alguns dos pontos que os casinos online têm trabalhado para oferecer uma vivência digna dos casinos físicos.

Este conteúdo foi produzido integralmente por iBus Media