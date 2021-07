O seu seguro de viagem sempre no bolso

Nunca o verbo viajar foi tão pouco usado. Por motivos de covid-19, viajar tornou-se um bicho de sete cabeças. Isto não significa que não o possamos fazer. Podemos, mas com os cuidados redobrados e todos os detalhes tratados.

Foi neste âmbito que a Fidelidade Seguros criou uma aplicação inovadora e 100% mobile que promete recolocar o verbo viajar no vocabulário de todos. A app Just in Case promove o acesso a um seguro de viagem que possui como coberturas principais as despesas médicas, incluindo por doença covid-19, bagagem não acompanhada e assistência em viagem. Adicionalmente, é possível garantir coberturas para bagagem acompanhada, cancelamento e redução de viagem. Na subscrição do seguro, a Just in Case ainda oferece o acesso ao lounge do aeroporto, caso o voo se atrase.

Mas as vantagens desta aplicação não se ficam por aqui. Para quem gosta de planear as suas viagens ao pormenor (e também para os aventureiros), a Just in Case possui funcionalidades adicionais e benefícios que incluem:

→ A possibilidade de criar checklists personalizáveis, como é o caso da mala. Já a fez? Não fez? Sabe tudo o que quer levar? Tem tudo pronto ou esqueceu-se daquela peça que tanta falta irá fazer no destino? Na dúvida, a aplicação dá uma ajuda ao sugerir itens ajustados ao destino;

